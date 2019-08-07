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Все про:хабар (2700) прикордонники (679) Суми (152) Військова прокуратура (550)

 Офіцера-прикордонника затримали в Сумах під час одержання 500 дол. хабара, - військова прокуратура. ФОТО

У Сумах під час одержання хабара затримано старшого лейтенанта Держприкордонслужби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Офіцера-прикордонника затримали в Сумах під час одержання 500 дол. хабара, - військова прокуратура 01

Встановлено, що співробітник міжрайонного оперативно-розшукового відділу Державної прикордонної служби, який здійснює оперативне супроводження у кримінальному провадженні за фактом збуту наркотичних речовин, отримав 500 доларів "винагороди" від громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Офіцера-прикордонника затримали в Сумах під час одержання 500 дол. хабара, - військова прокуратура 02

7 серпня прикордонника затримали "на гарячому" на зупинці громадського транспорту в Сумах.

Правопорушникові готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141817
 
 
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Боятся, что расформировать могут и работать начали?
Или что? Или как?
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Берут все от мало до велика,Украина уникальна в этом и вся на виду,потому что она не Россия ,которая на тысячи километров.Нужно как то строже относиться к взяточникам, может самого садить ,а семью переселить на поселение в Запорожские степи?
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За это спасибо сказать надо кравчуку, кучме (два раза), ющенко, януковичу и особенно порошенко, который Майданом подтерся.
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Правонарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления,Источник: https://censor.net.ua/n3141817

Это не правонарушитель, а преступник,он же не украл шоколадку в супермаркете Офицер-пограничник задержан в Сумах при получении 500 долл. взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4037Слово в данной новости имеет серьёзное значение
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Пока нет подозрения - правонарушитель. Конституцию Украины если ты гражданин Украины топтать не нужно, а то 110-й такие призывы попахивают.
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Ну и плохоб что всё своими именами не называется отсюда и без предел разный, ведь ты же сам не станешь отрицать что он преступник ,чел попался на горячем какие могут быть аргументы ну да поэтому в стране бардак и сидят за палку колбасы Ефремова и того отпустили он колбасу не тырил ,а был бы просто людин сидел бы долго, я утрирую ну ты понял
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ps Ну тогда скорее всего надо писать "подозреваемому",но никак не правонарушителю иначе путаются понятия помнишь поговорку ,"казнить нельзя помиловать" где запятая играет существенную роль ,а без запятой вообще теряется смысл
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Пора декриминализировать взятку и дачу взятки.
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