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 Загиблого воїна 36-ї ОБМП Владислава Рака поховають 8 серпня в Козельці Чернігівської області

8 серпня, в соборі Різдва Богородиці селища міського типу Козелець Чернігівської області о 14.00 відбудеться церемонія прощання з загиблим українським воїном Владиславом Миколайовичем Раком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Владислав Рак, 1998 року народження, матрос, гранатометник десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 6 серпня о 10.30 в районі села Павлопіль Донецької області в результаті смертельних осколкових поранень, які дістав під час обстрілу наших позицій з РПГ-7 з використанням міни калібру 82 мм, яка була прикручена до реактивного двигуна гранати.

Владислав Рак з 2017 року перебував у лавах Військово-Морських Сил України. У нього залишилися батьки.

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Загиблого воїна 36-ї ОБМП Владислава Рака поховають 8 серпня в Козельці Чернігівської області 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141814
 
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