 Макрон 19 серпня обговорить із Путіним зустріч у нормандському форматі, - офіс президента Франції

Про це повідомив офіс президента Франції, коментуючи підсумки телефонної розмови Макрона і президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У Єлисейському палаці запевнили, що Париж готовий досягти конкретних результатів найближчим часом у рамках нормандського формату.
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
Путін вбиває чотирьох морпехів.
Говнокомандуючий дзвонить путіну і щось булькотить,геть незрозуміле.А,чому б ото не випрямитися у всі свої могутні 150 сантиметри і не заволати в слухавку :"Я ваш вирок!!!" Шо,нє? А чо,десь же ж бамажка з текстом збереглася,мабуть...
Шановне Пандство
- Ало, Владимир Владимирович?
- Да, Вова
- А можете перестать стрелять?
- А я и не стрелял
- Ой, извините, ошибся
«Юрий Бирюков: Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону".
Пять лет, пять этих гребаных лет, Украина показывала и доказывала, что нет никакой "той стороны", что есть четкие доказательства российской агрессии. ДОКАЗЫВАЛА, предоставляя улики для будущего международного трибунала над Россией....А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском? "Повстанцы с той стороны", а Путина просят на них повлиять. Так постепенно Путин станет миротворцем.
УБЛЮДКИ, ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ.»
Да и нет смысла стараться ради тех, кто решил договориться посередине.
Чем п.ботьі недовольньі , Пьіню жалеют ?