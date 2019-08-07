 САП завершила розслідування справи щодо міністра енергетики Насалика, який "забув" задекларувати $1,2 млн

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці САП.
У повідомленні наголошується: "За дорученням прокурорів САП детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у кримінальному провадженні за підозрою Міністра енергетики та вугільної промисловості України у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки.
Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування буде вирішене питання щодо направлення вказаного провадження до суду.
Як вже повідомлялось, у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".
Это ещё совковый менталитет...
А отвечать кто будет за грабеж в последние пять лет?
(хотя слово "жидковат".... какое-то...не политкорректное что ли?))))))
Как-то не хочется ещё раз Жити по-новому так само как Жили по-новому последние пять лет...
Он ведь точно не заработал! И точно, что украл!
Зеленский "забыл" указать в декларации виллу в Италии
Цікава агенція з доменом .ху))
Со всеми так бывает...
🤗