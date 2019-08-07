EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  609  0
Матеріали за темою:
Все про:похорон (662) смерть (3480) Донбас (12683) Ян Осока (734) 36 окрема бригада морської піхоти (35)

 Загиблого під Павлополем морпіха Олександра Шарка поховають 8 серпня на Чернігівщині

8 серпня, о 12.00 на кладовищі села Олбин Козелецького району Чернігівської області відбудеться церемонія прощання з загиблим українським воїном Олександром Олександровичем Шарком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Кіптівська сільрада.

У повідомленні зазначається: "Олександр Шарко, 1988 року народження, уродженець села Савінка того ж району, старший матрос, помічник гранатометника десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Він загинув 6 серпня о 10.30 в районі села Павлопіль Донецької області в результаті смертельних осколкових поранень, які дістав під час обстрілу наших позицій з РПГ-7 з використанням міни калібру 82 мм, яка була прикручена до реактивного двигуна гранати.

У нього залишилися мати і сестра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині оголосили триденну жалобу по загиблих на Донбасі морських піхотинцях

Загиблого під Павлополем морпіха Олександра Шарка поховають 8 серпня на Чернігівщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141811
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору