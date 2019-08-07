 У липні лінію розмежування на Донбасі в обох напрямках перетнули 1,3 млн осіб, - МінТОТ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.
Порівняно з червнем зафіксовано збільшення кількості перетинів цивільним населенням в Донецькій і Луганській областях в середньому на 8,81%, також збільшилася кількість перетинів транспортними засобами на 4,08%.
КПВВ "Станиця Луганська" перетнули 343 300 осіб і 0 одиниць транспортних засобів;
КПВВ "Майорське" перетнули 290 500 осіб і 34 100 одиниць транспортних засобів;
КПВВ "Мар'їнка" перетнули 274 300 осіб і 45 700 одиниць транспортних засобів;
КПВВ "Новотроїцьке" перетнули 244 400 осіб і 40 200 одиниць транспортних засобів;
КПВВ "Гнутове" перетнули 138 300 осіб і 30 500 одиниць транспортних засобів.
Крім того, через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповані території міжнародними організаціями було доставлено 80 тонн продуктів харчування і 108 тонн будівельних матеріалів.
это должна быть догма... выстрел - закрыт шлакбаум - кормильцы идут нах ату, домой...
мы заботимся о их безопасности! а вдруг неконтролируемые никакими договоренностями асвабадители хренякнут в толпу? погибнут мирные... кому это надо? русоговносми?
это прекрасный предлог и доходчивый аргумент - перекрывать КПВВ на несколько дней!!!
нам от них ничего не надо...а им нужны пенсии-продукты-деньги...
им эти закрытия ощутимее.... или нет??? (может начнут роптать?...или нет?)
Европа больше волнуется за безопасность именно мирного населения...
да только... видимо даже не в Европе дело..
никто на это не пойдет - так как даже имея убитых и раненных боятся сорвать какое-то мифическое перемирие...
Это какой-то СЮР так вести войну!
Дать неделю на выезд всех гражданских.
Затем закрыть проезд ВСЕМ НАХ!