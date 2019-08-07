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 Політика України
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Все про:Донбас (12683) Міністерство з питань окупованих територій (355) КПВВ (30)

 У липні лінію розмежування на Донбасі в обох напрямках перетнули 1,3 млн осіб, - МінТОТ

У липні лінію розмежування на Сході України в обох напрямках перетнуло 1 290 800 осіб. З них через КПВВ у Донецькій області - 947 500 осіб, через КПВВ "Станиця Луганська" - 343 300 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

Порівняно з червнем зафіксовано збільшення кількості перетинів цивільним населенням в Донецькій і Луганській областях в середньому на 8,81%, також збільшилася кількість перетинів транспортними засобами на 4,08%.

У липні лінію розмежування на Донбасі в обох напрямках перетнули 1,3 млн осіб, - МінТОТ 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У липні кількість людей, які перетинали адмінмежу з окупованим Кримом, зросла на 33%, - МінТОТ

КПВВ "Станиця Луганська" перетнули 343 300 осіб і 0 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Майорське" перетнули 290 500 осіб і 34 100 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Мар'їнка" перетнули 274 300 осіб і 45 700 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Новотроїцьке" перетнули 244 400 осіб і 40 200 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Гнутове" перетнули 138 300 осіб і 30 500 одиниць транспортних засобів.

Крім того, через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповані території міжнародними організаціями було доставлено 80 тонн продуктів харчування і 108 тонн будівельних матеріалів.

Також читайте: КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово працює лише до 18:00

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141809
 
 
 Топ коментарі
 
вот поэтому я и кричу: при первом же выстреле, нарушающем договоренности - перекрывайте все КПВВ...
это должна быть догма... выстрел - закрыт шлакбаум - кормильцы идут нах ату, домой...
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Серьезная цифра чтобы давить через них на пуйлушу и террористов. Никаких пенсий и товаров если нарушается перемирие - сидите тихо, тогда будем говорить.
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можно! можно и нужно!!!
мы заботимся о их безопасности! а вдруг неконтролируемые никакими договоренностями асвабадители хренякнут в толпу? погибнут мирные... кому это надо? русоговносми?
это прекрасный предлог и доходчивый аргумент - перекрывать КПВВ на несколько дней!!!
нам от них ничего не надо...а им нужны пенсии-продукты-деньги...
им эти закрытия ощутимее.... или нет??? (может начнут роптать?...или нет?)
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вот поэтому я и кричу: при первом же выстреле, нарушающем договоренности - перекрывайте все КПВВ...
это должна быть догма... выстрел - закрыт шлакбаум - кормильцы идут нах ату, домой...
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нельзя . европопка скажет шо мы плохие и по жопе нам надает .
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можно! можно и нужно!!!
мы заботимся о их безопасности! а вдруг неконтролируемые никакими договоренностями асвабадители хренякнут в толпу? погибнут мирные... кому это надо? русоговносми?
это прекрасный предлог и доходчивый аргумент - перекрывать КПВВ на несколько дней!!!
нам от них ничего не надо...а им нужны пенсии-продукты-деньги...
им эти закрытия ощутимее.... или нет??? (может начнут роптать?...или нет?)
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нет , нельзя . европа нас в угол поставит коленями на соль .
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попробовать можно...
Европа больше волнуется за безопасность именно мирного населения...
да только... видимо даже не в Европе дело..
никто на это не пойдет - так как даже имея убитых и раненных боятся сорвать какое-то мифическое перемирие...
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Эвропе пофиг ... и Северный поток который строиться в Германию - первое тому подтверждение.
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Одного убили бойца - на 1 месяц перекрыть пункты пропуска. 4 чловека убили- 4 месяца. А выплату пенсий вообще прекратить. Они за счёт тех пенсий кормят террористов.
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Евроимпотенты должны получить ответ в соответствии с вопросом
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І на шлагбаум цидулочку з "той сторони" на общепонятном язикє: "Во избежание обстрелов и сохранения ваших жизней, переход на украинскую территорию закрыт!!!"
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Серьезная цифра чтобы давить через них на пуйлушу и террористов. Никаких пенсий и товаров если нарушается перемирие - сидите тихо, тогда будем говорить.
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Это элементарно! Отменить им пенсии нужно было ещё в 2014 году. И сразу перекрыть пункты пропуска в ОРДЛО. А так за наши деньги мы поддерживали террористов!
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Кто в больницу ходит поймет что ты никому не нужен, а там подавно.
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1.3 міліона-це всьо голодні дамбасята. Вони скоро Китай догонять,якщо рахувати по кількості пересікань .Дайош в наступному році в 2 раза більше. ІВ июле линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1,3 млн человек, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8696 Я б їх усіх пускав по одному пункту пропуску. По тій драбині,що через зруйнований міст йде. Нехай "таварісчі" почують весь кайф життя в цих переходах.
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Шарятся кАрмильцы, мля... К хунте за жратвой туды-сюды шастаютЬ
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Я не представляю, как бы шастали через линию фронта во вторую мировую войну: хоть французы, хоть немцы, хоть обитатели ссср! Это просто недопустимо..., и через линию разграничения в том числе: или там, или здесь! Не должно быть такого потока шляющихся! Пора им определиться, с кем они и где они!
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Вот в этом и заключается смысл понятия - гибридная война...
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Ни хрена себе! Вот это поток! Неужто все за пенсиями? Мне так не кажется. Одновременно, я не совсем представляю- что меня бы подвигло туда смотаться???
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Бізнес Андрій, звичайний бізнес на різниці цін.
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Да? Самый последний бизнес, который я бы попробовал организовать- это бизнес с необходимостью въезда/выезда в Дыру. Ведь есть немалые и многочисленные риски! Неужто там прибыль такая(!) что риски можно не учитывать???
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Так там місцеві гоняють, мабуть всі на зв'язку в мдб, деякі донецькі теж на повному розумі бояться їхати в західну Україну, бо тут "вбивають" за російську.
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Тут- не могу не согласиться. Без крыши мдб- там никак невозможно.
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Так любий це розуміє, так само і наші вербують, а хтось надавав тих розписок в усі боки та робить свій маленький гешефт.
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Да, ты прав! Без двойных там тоже никак. Кстати, ещё один элемент риска. Я бы- не рискнул.
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Так тобі і потреби нема, а в нас таке взагалі нікому в голову не прийде.
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Шо вони забули у біндер? Вони ж так хотіли на расєю.

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Проходной двор,а не граница с сепарским отродьем..
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Больше 40 тыс.чел и 5 тысяч машин каждые сутки! А вроде как с 21 апреля торговля на крови прекращена...
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Так путіну і його куму медведчуку дайте цю інфу-українці з обох сторін вже мільйони разів переговорили напряму і не вороги.Хай забирає своїх іхтамнет.
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Лучшие новости, за сегодня, явно не на цензоре. Тут пишут жижа на бирже упала ниже 60. Правда горючка всё ни как не дешевеет. Правда странно зебилы?
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Такая война может длиться не только годами, а десятилетиями. И этот придурок хочет руководить пять лет????
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А она так и будет длиться, судя по всему. То горячее, то потише.
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ніхто їх громадянства України не позбавляв - мають право.
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Для начала пусть хотя бы научаться придерживаться собственных договорённостей. Колючая проволока лучшее средство воспитания.
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то ти з пенсіонерами зібрався воювати, герой? Свою бабусю запихни за колючий дріт - відчуєш себе героєм.
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Може його бабуся не перекривала дорогу українським воякам, відстоюючи своє право не годувати Україну?
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Моих бабушек и дедушек, как и родителей давно нет в живых. Что касается с кем воевать? То, как я понял у на Президент Мыру 2.Сначала позор, потом война...
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Я как то помню, чем закончился Президент Мыру 1. Илловайском, ДАП ом и Дебальцево. Чем закончит этот???
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У тех пенсионеров дети и уже внуки служат оккупанту и убивают украинцев. На КПП не только "бабуси" 100 летние, там с такими ненавистными рожами переходят не только бабуси.
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Из них, сепаратистов-убийц ТЫСЯЧИ!
Это какой-то СЮР так вести войну!
Дать неделю на выезд всех гражданских.
Затем закрыть проезд ВСЕМ НАХ!
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Закрывать надо пункты пропуска. И прекращать выплачивать социалку.
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Может кто нибудь грохнется по тем шастающим с обеих сторон что бы закрыли уже все переходы.?
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В июле, также как и в июне, мае и апреле линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1,3 млн. ***** ******.
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Ну почему вот такая движуха. Если честно признаться народец валит у "житохфасмишистам" за хорошей жрачкой и за грошми. А что получают там ДНРоЛНРовскую пенсию от Пукина, а тут украинскую ( хоть для этого конечно потрудиться немного нужно, не спорю) и живут на две пенсии. И пусть война хоть 100 лет идет , как в средние века. Они уже привыкли к такому раскладу. Представьте себе реинтеграцию и лишить их в итоге одной из пенсий ( за частую шахтной, а там не три - четыре тысячи, а по 7-8). Да они там дороги начнут перекрывать. Это как туризм в Крым, война войной а отдых есть отдых и плывут украинские денежки на поддержку оккупационного режима и в Крым и в ОРДЛО. Ну шо имеем то имеем.
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