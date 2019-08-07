 У липні лінію розмежування на Донбасі в обох напрямках перетнули 1,3 млн осіб, - МінТОТ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

Порівняно з червнем зафіксовано збільшення кількості перетинів цивільним населенням в Донецькій і Луганській областях в середньому на 8,81%, також збільшилася кількість перетинів транспортними засобами на 4,08%.

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КПВВ "Станиця Луганська" перетнули 343 300 осіб і 0 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Майорське" перетнули 290 500 осіб і 34 100 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Мар'їнка" перетнули 274 300 осіб і 45 700 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Новотроїцьке" перетнули 244 400 осіб і 40 200 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Гнутове" перетнули 138 300 осіб і 30 500 одиниць транспортних засобів.

Крім того, через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповані території міжнародними організаціями було доставлено 80 тонн продуктів харчування і 108 тонн будівельних матеріалів.

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