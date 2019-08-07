 Ворог від початку доби п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, - пресцентр ОС

Як уточнюють у пресцентрі ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник учинив два обстріли - поблизу Водяного та Лебединського (зі стрілецької зброї), інформує Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ОС обстріляли тричі - неподалік від Луганського (з автоматичних гранатометів), Південного (з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і Новозванівки (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї).
Про загиблих або поранених не повідомляється.
Нагадаємо, 6 серпня загинули четверо українських воїнів, один поранений. Найманці РФ застосовували заборонені 120-мм міномети.
Російсько-окупаційні війська вчора двічі порушили «режим тиші».
З опівночі, з напрямку від шахти ім. Гагаріна окупованої Горлівки ворог протягом півгодини вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по позиціях наших оборонців н.п. Південне.
О 04.50 ранку окупанти з напрямку від Ужівки також застосували стрілецьку зброю по нашим захисникам Водяного. Ворог вів провокаційний обстріл протягом 20 хвилин.Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям.
Підрозділи Об'єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися сталого режиму припинення вогню.
Лялька на ниточках.
А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! (с)
еще давай звони на колени ставай!