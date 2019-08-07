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 Ворог від початку доби п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, - пресцентр ОС

Збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 липня обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил (ОС) з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як уточнюють у пресцентрі ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник учинив два обстріли - поблизу Водяного та Лебединського (зі стрілецької зброї), інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ОС обстріляли тричі - неподалік від Луганського (з автоматичних гранатометів), Південного (з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) і Новозванівки (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї).

Про загиблих або поранених не повідомляється.

Ворог від початку доби пять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, 6 серпня загинули четверо українських воїнів, один поранений. Найманці РФ застосовували заборонені 120-мм міномети.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141808
 
 
 Топ коментарі
 
тссс.. никому об этом не говорите... это может сорвать перемирие
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Огонь в ответ не открывать! Та же наши люди! Я все правильно написал зебилы?
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тссс.. никому об этом не говорите... это может сорвать перемирие
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Ну так подвезли боекомплект, теперь будут стрелять. А что, кто то надеялся на что то другое? Ну вы ребята даете...
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Может у Украины своя особая роль в Мироздании, всегда быть униженной и оскорбленной? Рыдать ртом набитым варениками, зовя защитников, устав от вечной войны и просматривая одним глазом очередную серию сватов...
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Огонь в ответ не открывать! Та же наши люди! Я все правильно написал зебилы?
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Який вогонь? У них і рогатки позабирали.
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А литинант бакланов сказал ...что ничего он не нарушил.... и хомячОк иловайский того же мнения....
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_Таво литенанта треба взять за ноги и башкой об стену. Пока просветление не наступит. Ну или пока на концерт заборнова не отправится.
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Ну пять раз не п*дарас? Продолжаем терпеть. Вдруг у врага снаряды закончатся или стволы отвалятся
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_Или просто устанут. Ну ведь устанут же они когда-нито? Вот в Украине народ от войны - которую большинство не видело, не знает и харкая кровью не жрало - устал же.
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Де інформація про удар у відповідь і зажмурених рашистів та їх холуїв ?
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А так як вчора було:
Російсько-окупаційні війська вчора двічі порушили «режим тиші».
З опівночі, з напрямку від шахти ім. Гагаріна окупованої Горлівки ворог протягом півгодини вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по позиціях наших оборонців н.п. Південне.
О 04.50 ранку окупанти з напрямку від Ужівки також застосували стрілецьку зброю по нашим захисникам Водяного. Ворог вів провокаційний обстріл протягом 20 хвилин.Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися сталого режиму припинення вогню.
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А ні до чого. Абсолютно ні до чого. Всі ми знаємо що він лише маріонетка.
Лялька на ниточках.
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на закуску слова хомчака премирие есть а обстрелы можно не замечать правда что делать если есть раненные и убитые такое кислое выступление с зе как сегодня уже не прокатит
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Какой режим где ответка ПаССивая обороны Украины ХВАТИТ ПОЗОРИТСЯ С РЕЖИМОМИ Б.........ЛЯ Враг с начала суток пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3159 Враг с начала суток пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3159 Враг с начала суток пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3159
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Хомчак предатель, трус и дезертир. О какой ответке от него вы ждете? Я бы его сторожем к себе на работу не взял а вы армию и страну ему доверили.
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Так ныне у Зе и ко "хомчаки" в почете..При адекватном ВГК сей генерал и ему подобные давно уж угодили под трибунал.
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Кацапский скот понимает только насилие,наглость,и беспощадность! С этими генетическими отбросами иначе нельзя! Для них доброта означает слабость,человечность - лоховское начало,а справедливость - уступки их имперским замашкам!!!
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Главное не стрелять в ответ, и тогда не будут убивать Украинских Воинов. Не?☹️
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По ходу эта формула не работает, ребятам еще нужно все осмыслить, в Трускавец на курсы смотаться пару раз, думаю разберутся, когда нибудь. Им же мало Приднестровья, Абхазии, они и не знают даже где это, не понимают что нужно кацапам.
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Думаю понимают чего нужно путлеру. И намерены ему это дать. Сдать даже.
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Так ведь не получится, пусть яныка вспомнят, и убежать им уже никто не даст...
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Расход пешек путлеру похер. Главное - для него смута в Украине предоставляет преотличный шанс. Окно возможностей.
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Щось замовчують у штабі... Смерть клятим расіянсько-московським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
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_Режим прекращения можно нарушить только один раз. А дальше это уже боевые действия, а не прекращение огня.
А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! (с)
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Видно команда подобралась любящая отгребать по морде, размазывать сопли по щекам, и плакать, плакать, звать мамочку и созывать нормандские переговоры.
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Це після телефонних перемовин? А Васька слушает, да ест...(с).
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Зє-прєпіздєнт постояв на колінах, перед пуйлом, по телефону...
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А де та шмаркля зелена шаройобіцца?! І шо їй на вушко шепоче вузькоглазе рєшало, тіпо юрізд бодя?! Досі не вірю, що українці це одаробло дуркувате обрали! Капець! Зелене браццтво! Хай живе 25-й кадр!
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что зеЛЕная падаль?!помог тебе куйло?!
еще давай звони на колени ставай!
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Это и есть "прекратить стрелять", чтобы тебя убили.
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Достаточно одного раза нарушения всраного перемирия что бы забыть об этом и давать адекватный ответ в несколько раз больше.
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