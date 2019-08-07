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Все про:вибори (4438) ЦВК (776) Чернігівщина (351) перерахунок (9)

 ЦВК зобов'язав окружком №210 до полудня 9 серпня опрацювати списки виборців на 33 дільницях, де перераховували голоси

У середу після перерви Центральна виборча комісія розглянула питання встановлення окружною виборчою комісією округу №210 (Чернігівська обл.) підсумків голосування на позачергових виборах народних депутатів 21 липня і зобов'язала окружком не пізніше 12.00 п'ятниці, 9 серпня, опрацювати списки виборців на 33 виборчих дільницях, де за рішенням суду перераховували голоси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

У повідомленні зазначається: "...ЦВК зобов’язала ОВК ОВО № 210 не пізніше 12:00 9 серпня опрацювати списки виборців та витяги зі списку виборців (у разі складання) на 33 зазначених виборчих дільницях та перевірити правильність відображення у протоколах окружної виборчої комісії ... відомостей, передбачених пунктами 3–7 зазначених протоколів", - говориться в тексті.

У разі виявлення невідповідностей скласти відповідні протоколи ОВК про повторний підрахунок голосів виборців на вказаних виборчих дільницях з поміткою "Уточнений", та з урахуванням відомостей, зазначених у цих протоколах, внести зміни до встановлених підсумків голосування в ОВО № 210, скласти протокол окружної виборчої комісії ОВО № 210 про підсумки голосування з поміткою "Уточнений" та транспортувати його до ЦВК разом з іншими необхідними виборчими документами.

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"А у разі відсутності невідповідностей – поінформувати про це Центральну виборчу комісію та надати належним чином засвідчену копію протоколу засідання окружної виборчої комісії ОВО № 210 або витягу з нього", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 6 серпня після перерви ЦВК продовжила свою роботу і прийняла протокол ОВК про підсумки голосування на окрузі № 210 з поміткою "Уточнений", який ця комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, за результатами підрахунку голосів виборців в окрузі №210 переміг самовисуванець Сергій Коровченко, за якого віддали свої голоси 21,24% виборців (16 тис. 541 голосів). При цьому його найближчий конкурент, самовисуванець Борис Приходько, заручився підтримкою 21,11% виборців (16 тис. 440 голосів).

Протокол ОВК №210 став останнім із 199 привезених окружними комісіями в ЦВК оригіналів протоколів за підсумками голосування на позачергових виборах нардепів 21 липня.

7 серпня в офіційних виданнях (газети "Голос України" та "Урядовий кур'єр") було опубліковано список народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Список прізвищ подається в алфавітному порядку. У переліку немає переможця одномандатного виборчого округу №210.

У зв'язку з цим у ЦВК заявили, що Комісія оприлюднить підсумки позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська обл., із центром у м.Прилуки) після того, як у ньому будуть встановлені результати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141806
 
 
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соромно такого не знати ЦИК обязал окружком №210 до полудня 9сентября проработать списки избирателей на 33 участках, где пересчитывали голоса - Цензор.НЕТ 7405
не кацапи ж...
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ЦИК ясно, что кто то заплатил за затягивание официального объявления выборов, только вопрос, кому это выгодно, если только партия "Слуга народа" будет иметь свой голос.
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Це потужне мишаче вовтузання на 210 окрузі вже ніяк не впливає на розстановку політичних сил в новообраній Раді - 254 депутатських мандати СН знімають будь-які питання щодо дієздатності Ради.. Як на мене - просто свідомо чи несвідомо затягується час.. Чому ЦВК не відреагував так , як це було щодо ситуації в Покровську? До речі - у ПЄСу "сивочолого" як було 25 мандатів, так і залишилося.. Немає вже 8-ми відсотків у ПЄСу, якщо взяти за 100% конституційну чмсельність ВР - то у ПЄСу всього 5,5 відсотків підтримки виборцями України..
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Порівняти списки виборців з держреєстром.
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