 Російські хакери атакували корпоративні мережі Microsoft через пристрої "інтернету речей"

У деяких випадках кіберзлочинцям навіть не доводилося нічого зламувати: досить ввести заводські паролі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Як повідомили в Microsoft, фахівці виявили як мінімум три випадки таких атак. Зловмисники намагалися отримати доступ до внутрішньої мережі через VOIP-телефон, офісний принтер і відеодекодер. У двох випадках виявилося досить ввести заводський пароль, а на третьому пристрої не було встановлено останнє оновлення безпеки.
Пристрої використовували як точки входу. Через них хакери проникли в мережу і почали сканувати її в пошуку інших незахищених пристроїв з обліковими записами з високими привілеями.
Після отримання доступу до кожного з пристроїв зловмисники встановлювали скрипт для перехоплення трафіку в локальній мережі. Під час переміщення між пристроями хакери також впроваджували скрипт для вкорінення в системі.
Фахівці вважають, що хакери пов'язані з угрупованням Strontium, також відомим як Fancy Bear і APT28.
Інтернет речей - це глобальна мережа підключених до інтернету фізичних пристроїв - "речей", оснащених сенсорами, датчиками і пристроями передачі інформації та об'єднаних за допомогою підключення до центрів контролю, управління та обробки інформації.
Вот кому рашисты устроят ещё одну войну.
Хотя тут было возмущение тогда немаленькое, почему мы должны содержать Грецию
Точка невозврата
Но шо Зе виноватый в этом, хз, кто в это верит
8%? Да из них упоротых 1%
Остальные нормальные люди, просто ещё не поняли ху из Петя
И когда на моих глазах несколько подруг, голосовавших во втором туре за Петю, к парламентским созрели насчёт Зе, шо тут скажешь? Эволюция
Смешанных семей греков тут не встречала 🤷♀️
😁