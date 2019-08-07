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Все про:інтернет (388) кіберзлочин (362) хакер (379) Microsoft (9)

 Російські хакери атакували корпоративні мережі Microsoft через пристрої "інтернету речей"

Фахівці Центру аналізу загроз Microsoft виявили атаки на корпоративні мережі через пристрої "інтернету речей" з боку угруповання Strontium, також відомої як Fancy Bear і APT28, яку пов'язують з Головним управлінням Генштабу збройних сил Росії.

У деяких випадках кіберзлочинцям навіть не доводилося нічого зламувати: досить ввести заводські паролі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як повідомили в Microsoft, фахівці виявили як мінімум три випадки таких атак. Зловмисники намагалися отримати доступ до внутрішньої мережі через VOIP-телефон, офісний принтер і відеодекодер. У двох випадках виявилося досить ввести заводський пароль, а на третьому пристрої не було встановлено останнє оновлення безпеки.

Пристрої використовували як точки входу. Через них хакери проникли в мережу і почали сканувати її в пошуку інших незахищених пристроїв з обліковими записами з високими привілеями.

Також читайте: Месенджер WhatsApp зазнав масштабної хакерської атаки - на пристрої встановлювали програми стеження

Після отримання доступу до кожного з пристроїв зловмисники встановлювали скрипт для перехоплення трафіку в локальній мережі. Під час переміщення між пристроями хакери також впроваджували скрипт для вкорінення в системі.

Фахівці вважають, що хакери пов'язані з угрупованням Strontium, також відомим як Fancy Bear і APT28.

Інтернет речей - це глобальна мережа підключених до інтернету фізичних пристроїв - "речей", оснащених сенсорами, датчиками і пристроями передачі інформації та об'єднаних за допомогою підключення до центрів контролю, управління та обробки інформації.

Читайте також: Microsoft заявила про атаку російських хакерів перед виборами в Конгрес США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141804
 
 
 Топ коментарі
 
Кишка тонка у касапов против израиля.
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"Касперского" поставят на свои интернет-чайники.
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"Касперского" поставят на свои интернет-чайники.
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Теперь зато понятно зачем ***** так Грецию шатал и почему ЕС так в неё вцепился, типа не отдадим и все
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он и дальше шатать будет . он же пенсии и прочую социалку не просто так отжимал . он в комплексе действует : и подкуп и шантаж и вербовка ... короче , почитайте гэбнявые методички , там все есть .
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не знаю я . я вижу с каким удовольствием европолитики кушают с путенских рук и аппетит у них только растет . поболтают там у себя по телевизору про европейские ценности и снова к путену кушать идут .
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Тем не менее Грецию не отдали. И долги реструктуризировали, но не отпустили
Хотя тут было возмущение тогда немаленькое, почему мы должны содержать Грецию
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ну , вчера не отдали . а завтра шо будет ? путен сегодня пошатал некисло рейтинг Зе , я думаю шо именно такая цель стояла за военным обострением .
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Шо ***** Пете помогает тут даже не сомневаюсь
Но шо Зе виноватый в этом, хз, кто в это верит
8%? Да из них упоротых 1%
Остальные нормальные люди, просто ещё не поняли ху из Петя
И когда на моих глазах несколько подруг, голосовавших во втором туре за Петю, к парламентским созрели насчёт Зе, шо тут скажешь? Эволюция
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Спасибо. Я тоже уважаю ваше право думать иначе 😊
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Греки чомусь дуже не ******* німців, з ким не поспілкуєшся, одразу на німців женуть.
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Хз греки здесь которых я знаю женаты на гречанках
Смешанных семей греков тут не встречала 🤷‍♀️
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Месть пиндосам за создание ПК и интернета.
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следующяя доступная версия Windows для расеян должна быть только на китайском!
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Российские хакеры лучшие хакеры в мире.
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