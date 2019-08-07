 Російські хакери атакували корпоративні мережі Microsoft через пристрої "інтернету речей"

У деяких випадках кіберзлочинцям навіть не доводилося нічого зламувати: досить ввести заводські паролі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як повідомили в Microsoft, фахівці виявили як мінімум три випадки таких атак. Зловмисники намагалися отримати доступ до внутрішньої мережі через VOIP-телефон, офісний принтер і відеодекодер. У двох випадках виявилося досить ввести заводський пароль, а на третьому пристрої не було встановлено останнє оновлення безпеки.

Пристрої використовували як точки входу. Через них хакери проникли в мережу і почали сканувати її в пошуку інших незахищених пристроїв з обліковими записами з високими привілеями.

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Після отримання доступу до кожного з пристроїв зловмисники встановлювали скрипт для перехоплення трафіку в локальній мережі. Під час переміщення між пристроями хакери також впроваджували скрипт для вкорінення в системі.

Фахівці вважають, що хакери пов'язані з угрупованням Strontium, також відомим як Fancy Bear і APT28.

Інтернет речей - це глобальна мережа підключених до інтернету фізичних пристроїв - "речей", оснащених сенсорами, датчиками і пристроями передачі інформації та об'єднаних за допомогою підключення до центрів контролю, управління та обробки інформації.

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