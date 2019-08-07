 Помер відомий юрист і вчений Василь Кисіль

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Василь Кисіль понад 40 років присвятив юридичній практиці. Він входив у науково-консультативні ради при Верховному Суді, Вищому господарському суді, Вищому адміністративному суді, був членом третейського суду в Гаазі.

Крім практичної правозастосовчої діяльності, Кисіль займався підготовкою майбутніх юристів - доктор юридичних наук (2001), професор кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За підготовку юридичних кадрів він нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.