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Все про:смерть (3480) юрист (21) учені (69)

 Помер відомий юрист і вчений Василь Кисіль

7 серпня після важкої хвороби на 71 році життя помер юрист Василь Кисіль. Він був відомий як засновник юркомпанії "Василь Кісіль і партнери", а також як фахівець, який зробив великий внесок у становлення української юриспруденції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Факти.

Василь Кисіль понад 40 років присвятив юридичній практиці. Він входив у науково-консультативні ради при Верховному Суді, Вищому господарському суді, Вищому адміністративному суді, був членом третейського суду в Гаазі.

Крім практичної правозастосовчої діяльності, Кисіль займався підготовкою майбутніх юристів - доктор юридичних наук (2001), професор кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За підготовку юридичних кадрів він нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Помер відомий юрист і вчений Василь Кисіль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141802
 
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