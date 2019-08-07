 Сущенко з ініціативи російської сторони підписав документи про згоду відбувати термін в Україні, - Фейгін

Про це повідомив його захисник Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час спілкування з Романом Сущенком, недавнього - по телефону, і більш раннього - особистого, ми обговорювали також і перспективи обміну, звільнення. Можу сказати, що влітку Роман підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання в Україні. Але перебільшувати значення цього факту не варто. Ці папери можуть досить довго лежати в папках, чекаючи свого часу. Плани російської сторони не є нам відомі ", - сказав Фейгін.

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На його думку, в цілому переговори про можливий обмін зараз "на стадії завмирання". Зокрема, не зовсім зрозуміло, хто з української сторони відповідає за це, якою є стратегія звільнення українських політв'язнів в Росії, зазначив захисник.

"Але така ситуація має і цілком об'єктивні причини. В Україні зараз проходить природний процес переформатування влади після виборів. Сподіваюся, що вже до осені ситуація зміниться", - резюмував Фейгін.

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка тільки як громадський захисник.

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіста до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство (ст. 276 КК РФ). 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок "законним".