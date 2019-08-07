 Сущенко з ініціативи російської сторони підписав документи про згоду відбувати термін в Україні, - Фейгін

Про це повідомив його захисник Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Під час спілкування з Романом Сущенком, недавнього - по телефону, і більш раннього - особистого, ми обговорювали також і перспективи обміну, звільнення. Можу сказати, що влітку Роман підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання в Україні. Але перебільшувати значення цього факту не варто. Ці папери можуть досить довго лежати в папках, чекаючи свого часу. Плани російської сторони не є нам відомі ", - сказав Фейгін.
На його думку, в цілому переговори про можливий обмін зараз "на стадії завмирання". Зокрема, не зовсім зрозуміло, хто з української сторони відповідає за це, якою є стратегія звільнення українських політв'язнів в Росії, зазначив захисник.
"Але така ситуація має і цілком об'єктивні причини. В Україні зараз проходить природний процес переформатування влади після виборів. Сподіваюся, що вже до осені ситуація зміниться", - резюмував Фейгін.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.
Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.
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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.
Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка тільки як громадський захисник.
4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіста до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство (ст. 276 КК РФ). 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок "законним".
На этом основании путин больше никого не отдаст, т. к. скажет - Украина не выполняет своих обещаний и отпускает осуждённых рос. судом, хотя обещала, что будут отбывать наказание.
А Ви впевнені?
Где-нибудь на колонии поселения со свободным выходом домой.
Подумайте о человеке, прежде всего, соеголовые.
то следующий, отбывающий на ней срок, будет Вова Чемоданов.
якщо він в домодєдово, цією бомагою, зможе на камеру підтертися?
После захвата этой территории?
Вы в своем уме???
Как Донбас на Крым.