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 Політика України
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 Сущенко з ініціативи російської сторони підписав документи про згоду відбувати термін в Україні, - Фейгін

Незаконно ув'язнений в Росії українець Роман Сущенко підписав документи на згоду відбувати термін покарання в Україні.

Про це повідомив його захисник  Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час спілкування з Романом Сущенком, недавнього - по телефону, і більш раннього - особистого, ми обговорювали також і перспективи обміну, звільнення. Можу сказати, що влітку Роман підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання в Україні. Але перебільшувати значення цього факту не варто. Ці папери можуть досить довго лежати в папках, чекаючи свого часу. Плани російської сторони не є нам відомі ", - сказав Фейгін.

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На його думку, в цілому переговори про можливий обмін зараз "на стадії завмирання". Зокрема, не зовсім зрозуміло, хто з української сторони відповідає за це, якою є стратегія звільнення українських політв'язнів в Росії, зазначив захисник.

"Але така ситуація має і цілком об'єктивні причини. В Україні зараз проходить природний процес переформатування влади після виборів. Сподіваюся, що вже до осені ситуація зміниться", - резюмував Фейгін.

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка тільки як громадський захисник.

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіста до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство (ст. 276 КК РФ). 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок "законним".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141801
 
   
 Топ коментарі
 
Для Сущенко, конечно, похер. Ему главное- на свободу вырваться. А для Украины- нет.
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По этой же схемке хотят Украину подловить в ситуации с пленными Сущенко по инициативе российской стороны подписал документы о согласии отбывать срок в Украине, - Фейгин - Цензор.НЕТ 3596
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Это ловушка. У нас он сидеть не будет - не за что.
На этом основании путин больше никого не отдаст, т. к. скажет - Украина не выполняет своих обещаний и отпускает осуждённых рос. судом, хотя обещала, что будут отбывать наказание.
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Давно бы так. Украинский суд - самый гуманный суд в мире.
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Этим самым Сущенко признал свою несуществующую "вину" перед вонючей парашей. Сущенко по инициативе российской стороны подписал документы о согласии отбывать срок в Украине, - Фейгин - Цензор.НЕТ 7103
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похер. Украинский суд его оправдает
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Для Сущенко, конечно, похер. Ему главное- на свободу вырваться. А для Украины- нет.
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Нужно учиться у Израиля, там концепция простая - любой, попавший в плен к террористам (а Орда-Рашка это террорист №1 в мире), имеет право признать любую вину с целью остаться в живых и в итоге вернуться в Израиль. Кому станет легче, если Сущенко или любой другой заложник рашистских террористов погибнет в застенках Лубянки или в другой расейской дыре? Поэтому однозначно это хороший вариант - главное чтобы Сущенко попал в Украину, остальное дело техники
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Зря вы сравниваете парашу с "благородными" арабскими террористами. Потому что параша переплюнула их всех, хоть они и почти все оттуда вышли. Сущенко з ініціативи російської сторони підписав документи про згоду відбувати термін в Україні, - Фейгін - Цензор.НЕТ 3204
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Даже преклонив колено перед врагом ето его никапли не спасло. Что и требовалось доказать.
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Тобто визнав правомірність судового вироку росіскої федерації ?
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По этой же схемке хотят Украину подловить в ситуации с пленными
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Сущенко по инициативе российской стороны подписал документы о согласии отбывать срок в Украине всех высших должностных лиц российской федерации.
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Лишь бы не получилось как с взносом раши в европарламент, где жалких евродрыщей послали с ожидаемыми деньгами. Сущенко подпишет все на себя, и останется сидеть дальше, ведь все политика кремля только для внутреннего потребления, и понимают они только удар сапогом по рылу. А все это соглошательство воспринимают как слабость соперника, гопота...
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На его месте, все бы пошли на расстрел, чем на свободу.
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Это ловушка. У нас он сидеть не будет - не за что.
На этом основании путин больше никого не отдаст, т. к. скажет - Украина не выполняет своих обещаний и отпускает осуждённых рос. судом, хотя обещала, что будут отбывать наказание.
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"У нас он сидеть не будет - не за что"...........

А Ви впевнені? Сущенко з ініціативи російської сторони підписав документи про згоду відбувати термін в Україні, - Фейгін - Цензор.НЕТ 374
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чтобы такое не случилось надо его посадить в Украине и пусть отбывает срок тут. И всех делов.
Где-нибудь на колонии поселения со свободным выходом домой.
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Вот так в глазах порохоботов "умирают" герои.
Подумайте о человеке, прежде всего, соеголовые.
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Ты бредишь, пару серий Сватов и спать.
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тут еще не факт, что "зеленоголовые" руководители отпустят Сущенко, когда тот, дай Бог, попадет таки в Украину... далеко не факт.
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Рашисты поганку какую-то задумали. К бабке не ходи!
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А от мені цікаво - якщо Росія передасть цього сущенка Україні для відбування тюремного терміну - Україна звільнить його чи ні???
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Если Сущенко подписал ,что в Украине согласен отсиживаться,то для картинки на мировом ТВ Россия является не оккупант, а наблюдатель гражданского конфликта на юго востоке Украины,неплохая картинка получается Сущенко з ініціативи російської сторони підписав документи про згоду відбувати термін в Україні, - Фейгін - Цензор.НЕТ 5085
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Так можно постоянно тырить украинских граждан и создавать иллюзию Гражданского конфликта в Украине
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это нормальная практика для иностранных осужденных. Бумагу они подписывают, но от нее ничего не зависит. Зачем это всплыло сейчас, непонятно.
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Затем, что если его освободят в Украине,
то следующий, отбывающий на ней срок, будет Вова Чемоданов.
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Папери підписав - обвинувачення визнав.
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А що поганого,
якщо він в домодєдово, цією бомагою, зможе на камеру підтертися?
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Нужно глубже смотреть, вот если бы украинских военнопленных моряков вот так точно сделали,то получается ,что Украина признаёт Россию как хозяйку полуострова Крым и Керченского пролива, а украинские военные моряки просто зашли в воды "братской" Параши
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Кем признается? Нами? Штатами? Европой?
После захвата этой территории?
Вы в своем уме???
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Визнаючи шпигунство, його мінятимуть лише на професійного московського шпигуна. Так його ніхто не відпустить, хіба що перевербувавши, як савченко.
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...все граждане ,кто получает паспорта рашиста ,автоматически ставят аналогическую подпись"в случае чего ,буду отбывать наказание в рабсее"
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