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 Події, Суспільство
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 Прощання із загиблим під Павлополем морпіхом Сергієм Шандрою відбудеться 8 серпня у Вінницькій області, - ОДА

У Вінницькій області в четвер, 8 серпня, буде церемонія прощання з загиблим морським піхотинцем Сергієм Шандрою.

"Учора, 6 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області, під час виконання бойового завдання героїчно загинув 24-річний боєць із Вінницької області Сергій Іванович Шандра. Орієнтовно урочистий мітинг пам'яті загиблого відбудеться 8 серпня 2019 року в Хмільнику біля пам'ятного знака героям Небесної сотні", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби  Вінницької обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що Сергій Шандра народився в с.Торчин Хмільницького району. До служби в армії працював механізатором у місцевому фермерському господарстві, у нього залишилися мати і сестра. Після строкової служби в листопаді 2018 року він підписав контракт зі ЗСУ.

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Поховають загиблого бійця в рідному селі.

Нагадаємо, 6 серпня російсько-окупаційні війська вчинили обстріл із РПГ поблизу Павлополя. В результаті четверо українських військових загинули. Всі вони служили в 36-ій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141792
 
 
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Украинцы уходят только на Небо-Рай. Слава Герою.
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Наші хлопці загинули..
Вклоняємось Героям..
Царство Небесне, вічний спокій.
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https://www.obozrevatel.com/society/stante-na-koleni-otets-pogibshego-morpeha-obratilsya-k-zelenskomu/amp.htm
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земля пухом Прощання із загиблим під Павлополем морпіхом Сергієм Шандрою відбудеться 8 серпня у Вінницькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 9066 Прощання із загиблим під Павлополем морпіхом Сергієм Шандрою відбудеться 8 серпня у Вінницькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 9066, дякую героїз та службу Україні
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Черт!!! Мальчики!!!(((((
Спасибо, Родненькие, за мир в моем доме в Марике! Простите, что не был рядом с Вами...
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