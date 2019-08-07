 Найманця "ДНР" із бандформування "П'ятнашка", який приїхав оформляти закордонний паспорт, затримали на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що в 2015 році житель Краматорська вступив до лав терористичної організації "ДНР". Зловмисник "служив" автоматником у складі 5-ї омбр "ДНР", бандформування "П'ятнашка" і так званому козацькому 11-му батальйоні "ЛНР". Також бойовик збирав інформацію про чисельність, дислокацію і маршрути переміщення українських військових.

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Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у родичів на підконтрольній українській владі території, куди він прибув для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Бойовику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.