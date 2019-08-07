 Депутата міськради затримано в Запорізькій області під час одержання 17 тис. грн хабара, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник систематично вимагав від директора місцевого ринку різні суми хабарів за нестворення перешкод у господарській діяльності.

Хабарника затримали відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час чергового візиту до директора ринку за "траншем" у розмірі 17 тис. гривень.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення депутатові підозри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіцера-прикордонника затримали в Сумах під час одержання 500 дол. хабара, - військова прокуратура. ФОТО