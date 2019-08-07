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 Суспільство, Спорт
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 "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 серпня в шести містах відбудеться забіг, присвячений пам'яті загиблих воїнів

25 серпня 2019 року відбудеться всеукраїнський забіг, присвячений пам'яті загиблих у російсько-українській війні. Кожен, хто поважає героїв, зможе приєднатися до організованих забігів у шести містах України - Луцьку, Чернівцях, Запоріжжі, Коломиї, Миколаєві та Сумах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють організатори акції.

У повідомленні зазначається: "Ти можеш пробігти марафон у будь-якому іншому місті і приєднатися до загального руху через сторінку в фейсбук "Voiny":

пробіжи в цей день за загиблого героя, де б ти не був!

зроби фото/відео звіт про те, за кого ти пробіг і поділися на своїй сторінці!

"Поважаю воїнів, біжу за героїв України" - заснована торік традиція, національний рух пам'яті полеглих воїнів.

Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав країну, подякувати і підтримати близьких наших героїв.

Чому варто бігти заради загиблих?
Ми Пам’ятаємо
Ми Співчуваємо
Ми Вшановуємо
Ми Допомагаємо сім’ям долати біль втрати
Бо Ми — разом!

Довідка. Всеукраїнський Забіг у пам'ять полеглих заснований агентством Republic у рамках ініціативи Voіny. Voіny - це перший в Україні соціальний проект, мета якого - підвищити обізнаність українського суспільства про загиблих воїнів, ввести єдину процедуру поховання і заохотити до почесного вшанування захисників України. Voіny розпочато агентством Republic разом з українським урядом, експертами, громадянським суспільством і представниками відповідального бізнесу.

Досвід США

У 2008 році в США почали традицію вшанування пам'яті загиблих американських військових - забіг Run for the Fallen (Біжи за полеглих). Рух діє в більшості штатів і забіг став загальнонаціональною традицією. Саме цей факт надихнув Republic розпочати аналогічну ініціативу в Україні. Минулого року George Lutz, співорганізатор американського Run for the Fallen, підтримав наш перший забіг-вшанування в Києві та відвідав столицю: "Для сімей загиблих найважливіше — розуміти, що смерть близьких їм людей була недаремна, і що про них пам’ятають. Важливо не лише пам’ятати імена героїв, важливо пам’ятати про їхні сім’ї та біль, крізь який вони пройшли".
Біжіть з нами 25 серпня, вшануйте героїв України!

Шаную воїнів, біжу за героїв України, - 25 серпня в шести містах відбудеться забіг, присвячений памяті загиблих воїнів 01
Шаную воїнів, біжу за героїв України, - 25 серпня в шести містах відбудеться забіг, присвячений памяті загиблих воїнів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141784
 
 
 Топ коментарі
 
Странная у нас политика. Забег в память погибших. Я бы понял чтобы в память погибших завтра Мертвечук и пару десятков рашистов пойманых в Украине на столбах с утра висели. У нас же сопли кулаком продолжают вытерать и стоять раком.
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Смысл в таких акциях? Я понимаю, к примеру, концерт, сборы от которого семьям. А это...
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"Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 4435"біжу за героїв України" "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 4113 Це якась маячна. Хіба герої бігають? Краще б ходу пам'яті організували. Та з національними прапорами та смолоскипами. Це шанування загиблих вошнів, а не забіг у труселях У Тагила пример берете?
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Странная у нас политика. Забег в память погибших. Я бы понял чтобы в память погибших завтра Мертвечук и пару десятков рашистов пойманых в Украине на столбах с утра висели. У нас же сопли кулаком продолжают вытерать и стоять раком.
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так це 5 років вже триває - але схоже людям це й досі не набридло ... отже - продовжуйте бігати .
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"Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 4435"біжу за героїв України" "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 4113 Це якась маячна. Хіба герої бігають? Краще б ходу пам'яті організували. Та з національними прапорами та смолоскипами. Це шанування загиблих вошнів, а не забіг у труселях У Тагила пример берете?
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Смысл в таких акциях? Я понимаю, к примеру, концерт, сборы от которого семьям. А это...
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Родственники Героев в первую очередь должны видеть что Зло убившие ихних детей наказано, виновные сидят в Аду. А пробег ето скорее самоуспокоение бегущих, типо они бегут и грусть уходит.
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Герої мають жити в наших серцях.
Ждя того і роблять пробіги та проводять інші заходи.
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Для*.
Так небо затянуло, темнувато писати.
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Ето типа как в совке, трудящим грамоты и ордена, чтобы не забывали какие они герои, а начальству квартиры и путевки за границу?
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А разве память измеряется потными подмышками и задницей в мыле? Вот так однозначно лучше

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Макс это классная идея
А потом она должна перетворитися в благотворительный марафон
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в благотворительный марафон

благодійний марафон - конфіскація всіх активів втікача -Порошенка на користь ЗСУ ! "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 3750
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Ну это само собой

Но в принципе чем сидеть и ждать можно взять и побежать ещё дополнительно 😊
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У меня дети бегают благотворительные марафоны несколько лет уже. Ну в школе. Вначале в начальной.

Каждый спонсор (Родители, соседи, крестные и так далее), короче, ребёнок побирается у знакомых, заполняет в форме, сколько он пожертвует: за каждый км или итого.

После марафона с заполненной таблицей (там вносят количество км и ставят штемпель) он идёт уже деньги собирать.
Потом сдаёт всю сумму в школу

Ну и те собирают так с каждого, а потом это идёт на проект какой-то. Чаще всего - детям Африки.
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у нас тоже самое....... "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 3882 , наша начальная школа в прошедшем учебном году собирала для детей больных раком.........
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Если так ,то поддерживаю. Но чойта мне кажется, что организаторы вымутили у, допустим, мэрии тэньгэ. Спонсорам пиар типа "Акция при поддержке нашего любимого ...", вождю леммингов монетки, журнализдам сюжет для зомбоящика.
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Зеленский предал армию, ВСУ , предоставив врагу возможность беспрепятственно убивать украинских воинов"Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 3383
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Це з циклу так вип'єм же ящик тройного одеколону за героїв, яких нема. Тільки від трезвенників. До речі, героями не народжуються, а стають, і слава не приходить сама.
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