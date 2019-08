 "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 серпня в шести містах відбудеться забіг, присвячений пам'яті загиблих воїнів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють організатори акції.

У повідомленні зазначається: "Ти можеш пробігти марафон у будь-якому іншому місті і приєднатися до загального руху через сторінку в фейсбук "Voiny":

пробіжи в цей день за загиблого героя, де б ти не був!

зроби фото/відео звіт про те, за кого ти пробіг і поділися на своїй сторінці!

"Поважаю воїнів, біжу за героїв України" - заснована торік традиція, національний рух пам'яті полеглих воїнів.

Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав країну, подякувати і підтримати близьких наших героїв.

Чому варто бігти заради загиблих?

Ми Пам’ятаємо

Ми Співчуваємо

Ми Вшановуємо

Ми Допомагаємо сім’ям долати біль втрати

Бо Ми — разом!

Довідка. Всеукраїнський Забіг у пам'ять полеглих заснований агентством Republic у рамках ініціативи Voіny. Voіny - це перший в Україні соціальний проект, мета якого - підвищити обізнаність українського суспільства про загиблих воїнів, ввести єдину процедуру поховання і заохотити до почесного вшанування захисників України. Voіny розпочато агентством Republic разом з українським урядом, експертами, громадянським суспільством і представниками відповідального бізнесу.

Досвід США

У 2008 році в США почали традицію вшанування пам'яті загиблих американських військових - забіг Run for the Fallen (Біжи за полеглих). Рух діє в більшості штатів і забіг став загальнонаціональною традицією. Саме цей факт надихнув Republic розпочати аналогічну ініціативу в Україні. Минулого року George Lutz, співорганізатор американського Run for the Fallen, підтримав наш перший забіг-вшанування в Києві та відвідав столицю: "Для сімей загиблих найважливіше — розуміти, що смерть близьких їм людей була недаремна, і що про них пам’ятають. Важливо не лише пам’ятати імена героїв, важливо пам’ятати про їхні сім’ї та біль, крізь який вони пройшли".

Біжіть з нами 25 серпня, вшануйте героїв України!