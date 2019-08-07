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Все про:відставка (533) ВККСУ (324) Щотка (38)

 Заступник голови ВККСУ Щотка подав у відставку

Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Станіслав Щотка подав у відставку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт ВККСУ.

"7 серпня 2019 Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву заступника Голови Комісії Щотки Станіслава Олексійовича про звільнення його з посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за власним бажанням", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 грудня 2014 року Станіслав Щотка був введений до складу ВККС наказом голови Державної судової адміністрації. У складі Комісії він очолював також кваліфікаційну палату.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141781
 
 
 Топ коментарі
 
Чувствует что за потужну рехформу скоро придется отвечать. Решил, лучше к федорычу.
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Понял, что лавочка прикрывается и лучше свалить самому, может, пронесёт
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это счастье - иметь чуйку... и во время свалить!))))
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пЕРВЫЙ СУДЬЯ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ-наверное чуть чуть совести осталось
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да не совести... салом смазал лыжи и побегло с корабля.....
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Чувствует что за потужну рехформу скоро придется отвечать. Решил, лучше к федорычу.
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Понял, что лавочка прикрывается и лучше свалить самому, может, пронесёт
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это счастье - иметь чуйку... и во время свалить!))))
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Ці зміни влади в Україні нагадують гру в дурня. Партія - роздача - козир піка. О, новий дурень здає - крзир бубна. Козир міняється - а гра - ні. Може у щось інтелектуальніше якщо б зіграли - то був би який результат, окрім чергового дурня.
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