 Заступник голови ВККСУ Щотка подав у відставку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт ВККСУ.

"7 серпня 2019 Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву заступника Голови Комісії Щотки Станіслава Олексійовича про звільнення його з посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за власним бажанням", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 грудня 2014 року Станіслав Щотка був введений до складу ВККС наказом голови Державної судової адміністрації. У складі Комісії він очолював також кваліфікаційну палату.

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