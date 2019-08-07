 Україна повинна готуватися до нападу Росії так само, як Японія готується до цунамі, - Апаршин

Про це під час круглого столу заявив помічник керівника Офісу Президента України Іван Апаршин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я як експерт, маючи відповідні документи, цифри, стверджую, що в найближчій перспективі, а можливо і в середньостроковій перспективі, збройний конфлікт з Російською Федерацією є імовірним. Тому все, що сьогодні обговорюється в експертному середовищі - яка буде система безпеки і оборони в майбутньому та зараз — має виходити з того, що всі сценарії, про які ми можемо говорити, виходять з цього основного аргументу: Збройні сили України і країна в цілому мають готуватися до можливої агресії (я не кажу про рівень цієї агресії, про її масштаби) з боку Російської Федерації. Японія ж готується до цунамі, вони ж не знають, коли це цунамі буде, але завжди готуються до того, щоб наслідки цунамі були меншими. От на сьогоднішній день Україна та сама Японія, яка готується до можливого цунамі", - зазначив Апаршин, наголосивши, що це не офіційна позиція влади, а його експертна думка.
Він повідомив, що Головне управління розвідки ЗСУ підготувало вісім сценаріїв, за якими може розвиватися безпекова ситуація навколо України.
"Варіанти, запропоновані Головним управлінням розвідки, експерти оцінили як дуже позитивні. Це той вихідний матеріал, з яким починають працювати експерти і в тому числі державні установи, які мають отримати саме ті сценарії, за якими може розвиватись ситуація навколо України", - повідомив Апаршин.
Він закликав зробити більш відкритою інформацію щодо можливих сценарії для України та пояснити їх суспільству простою мовою.
Завтра Президента не будет. Сегодня еще нет. Количество не визированных документов приближается к четырем сотням.
В высших сферах нарастает звенящее напряжение критического момента. Коломойский вслед за Ахметовым отверг планы Зеленского по грандиозному дерибану по плану "Реинтеграция Донбасса". Причины этого уже не важны. Есть факт категорического "нет".
Перед Вовой замаячила абсолютно "квартальная" ситуация, когда он будет работать на Коломойского за гроши, которые при этом еще нужно будеть у него просить! Куда бы Вова не повернулся в надежде подхватить кусочек пирога, уже торчит улыбающаяся физиономия Богдана, предлагающего очередного Вавриша...
Парадоксальная ситуация - "квартальные" при власти, но без денег... И "при власти" ли ? Мягкий намек на возможность увольнения Богдана показал Вове, что ему не на кого опереться даже в собственном ОПУ! Все эти Рябошапки, Тимошенки, Стефанчуки побежали облизывать Богдана, даже не заикнувшись о "пусть Президент решает" ! Вове пришлось самому доказывать что ОН решает. Неубедительно получилось...
Верными остались только "квартальные". И тут Вова реально испугался. Выиграть выборы Президента, выиграть выборы в ВР и .... дальше работать на кого то за гроши? Эта мысль невыносима...
Конфликт с Кличком, в который его втянул Богдан и Вавриш, показал Зеленскому, что его подводят к очень опасной черте. Кличко просто снял трубку и позвонил в самый центр власти США ... В посольстве США Вове рассказали что именно ему ответили из этого центра.
Этот момент можно смело считать моментом образования "антиколомойской" коалиции. Теперь нужно выиграть время для консолидации вокруг Президента верных ему людей. Вопрос о КГГА ставится на красивую паузу - Кличко идет в отпуск, откуда мягко помахал лапкой Богдану и Вавришу.
Зеленский и Баканов уединяются в СБУ до глубокой ночи... Шефир замечен с Кошевым. Время пошло.
Кстати противная сторона то же не спит. Богдан с Разумковым всеми путями (окончательным неподсчетом голосов, не оглашением результатов выборов) пытаются затянуть начало работы нового состава ВР яростно вербуя под себя все новых и новых депутатов. Сколько их там под Палицей уже? Мы внимательно ждем развития событий !
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Может это мантры попов(добрых) помогли, а может Обама. В мантры и божков верить наивно, а Обама - реально существует и жаждет мести за свою травлю Россией.)
Сибири привет от Обамы, может повторить
Да и вообще, как и кто устают от войны?
Устать от войны можно, долго и непрерывно воюя лично.
Теряя на ней родных и близких одного за другим.
Непосильно трудясь во имя приближения победы.
Вот так можно устать.
Но слышали ли вы подобные заявления, "я устал" от таких людей? От воевавших и воюющих, от потерявших дорогих людей, от волонтеров? От истинно могущих бы от нее устать?
Вряд ли.
Так от кого же мы это слышим?
Да прежде всего от нарида, который устал не от войны, а от надоедливых напоминаний ему о ней.
Им хочется жить в свое удовольствие (та какая разница, под кем!), жарить шашлычок, слушать веселую музычку, танцевать в клубах, бухать... А тут им - сводки, обстрелы, гибели, ранения, нарушения соглашений, участники боевых действий, льготы...
Их мучает это все, как надоедливое комарье.
Но как же спрятаться от тоненького, пищащего голоса совести, мешающего мариновать шашлычок под сообщения об очередном обстреле и потерях? Да очень просто - нужно удалить причину раздражения, всего-то делов!..
- Достали вы уже со своей войной! - вопит нарид.
- Идите нах с ней! Мы вас туда не посылали, сами поехали! Зеля - молодец, заканчивай ее, похер как! Отводи войска, прекращай стрелять!..
- Да уж, достали... - осторожно вторят узеленские.
- Надо как-то заканчивать, а то нарид требует. А мы ж обещали... Достала эта война, давайте закончим ее! Вот мы отвели войска... ммм, не работает... Вот перестали стрелять... да шо ж такое, а...
Ну, пожалуйста, Владимир Владимирович, прекратите, а? Ну что вам стоит? А то у нас нарид требует...
Война может закончиться по-разному.
Но кто сказал, что один из вариантов не будет выглядеть так: вконец "уставший" нарид завопит "Путенприми" и "Ра-си-я!", страстно желая продолжить "жить легко", а узеленские радостно разведут руками - "ну, раз нарид трибует..." - и поведут нарид в "светлое будущее" Малороссийского федерального округа?
Вот к появлению этого варианта стоит быть готовым.
А кому и как быть готовым - не маленькие, сами знаете.(с)
Vitaly Portnikov @portnikov·4 ч
Володимир Зеленський, Ви - президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру. Нерозуміння вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат - і людей, і територій.
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