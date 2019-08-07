 "Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять", - Ірина Геращенко про провокації в Станиці Луганській

Про це Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Геращенко підкреслила, що бувала в Станиці Луганській десятки разів, але ніколи не дозволяла собі підходити до мосту, щоб не було провокацій.

"Навіть не можу собі уявити, які б заяви вже зробила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, які істерики вже були б у координаторів від ОБСЄ в мінських групах, якби хоч хтось із українських переговірників дозволив собі таку хамську поведінку, як це зробили так звані представники ОРЛО, які "тикали" представнику української влади, перетинаючи лінію розмежування. Нас щодня перевіряють на міцність, зондують, куди ще може ступити нога бойовика, маріонетки Кремля, коллаборанта, нас щодня тестують, скільки ми ще дозволимо їм принижувати Україну", - написала вона.

"Впевнена, на наступному засіданні контактної групи має стояти питання про неприпустимість такої поведінки і подібних жестів. Також це відео я направлю представнику ОБСЄ з питань свободи слова з вимогою відреагувати на перешкоджання діяльності журналістів. До речі, не бачила жодної реакції на цей інцидент української влади і Національної спілки журналістів. Що ж, реагуватимемо ми. Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять. Зупинятимемо разом", - підсумувала політик.

Нагадаємо, 6 серпня пособники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего і Ольга Копцева перетнули лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їхня "влада" має поширюватися ще й на територію Щастя.