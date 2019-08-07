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Все про:Геращенко Ірина (914) Станиця Луганська (37)

 "Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять", - Ірина Геращенко про провокації в Станиці Луганській

Перший віце-спікер Ірина Геращенко пообіцяла направити в ОБСЄ відео провокації, яку представники терористів влаштували в Станиці Луганській.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Геращенко підкреслила, що бувала в Станиці Луганській десятки разів, але ніколи не дозволяла собі підходити до мосту, щоб не було провокацій.

"Навіть не можу собі уявити, які б заяви вже зробила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, які істерики вже були б у координаторів від ОБСЄ в мінських групах, якби хоч хтось із українських переговірників дозволив собі таку хамську поведінку, як це зробили так звані представники ОРЛО, які "тикали" представнику української влади, перетинаючи лінію розмежування. Нас щодня перевіряють на міцність, зондують, куди ще може ступити нога бойовика, маріонетки Кремля, коллаборанта, нас щодня тестують, скільки ми ще дозволимо їм принижувати Україну", - написала вона.

"Впевнена, на наступному засіданні контактної групи має стояти питання про неприпустимість такої поведінки і подібних жестів. Також це відео я направлю представнику ОБСЄ з питань свободи слова з вимогою відреагувати на перешкоджання діяльності журналістів. До речі, не бачила жодної реакції на цей інцидент української влади і Національної спілки журналістів. Що ж, реагуватимемо ми. Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять. Зупинятимемо разом", - підсумувала політик.

Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять, - Ірина Геращенко про провокації в Станиці Луганській 01

Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять, - Ірина Геращенко про провокації в Станиці Луганській 02

Нагадаємо, 6 серпня пособники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего і Ольга Копцева перетнули лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їхня "влада" має поширюватися ще й на територію Щастя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141776
 
   
 Топ коментарі
 
и она права!
эти кацапо-фашисткие мрази понимают только силу!
и будут лезть и брать себе все!что им позволим!
когда вы уже это поймете!зебилоиды!!!!
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Роман Донік‏ @donikroman 8 ч.8 часов назад

Зеленский всю войну прожил в своем манямирке лиги смеха, сериалов, корпоративов и квартала 95. О том, что происходит в Украине он знал из новостей 1+1. Тебя наеб@ли Вова. Все не так. У нас война 6 год. И не было никакого хлебного перемирия.

 "Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 9640
"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 4807

"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 1895

"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 1924
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Портников про Зеленского: Украина будет терять территории, пока он не поймет один простой факт

После атаки оккупационных войск на украинские позиции и гибели четырех украинских военнослужащих Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге и попросил его "повлиять на ту сторону" Украинскому президенту пора очнуться и отказаться от своих опасных иллюзий. Не существует никакой "той стороны", это выдумка кремлевской пропаганды, пишет Виталий Портников для espreso.tv. Существует только Путин. Это его войска и спецслужбы оккупируют Донбасс. Это он, как главнокомандующий вооружёнными силами России, отвечает за любое обострение в оккупированном регионе. Путин не влияет на "ту сторону", а отдаёт ей распоряжения. Он - не посредник, а участник конфликта. И когда Зеленский просит Путина повлиять на российских наемников, он тем самым выводит его из-под удара, превращает из оккупанта в "парламентера". Это то, что Путину и нужно для продолжения войны. И да, Путину не нужно никакое приближение к миру. Он не для того начал войну, чтобы она закончилась миром. А для того, чтобы она завершилось поражением Украины. Нашим крахом. Путину эта война сегодня не мешает, а только помогает. Помогает держать Украину на крючке, чувствовать себя влиятельным лидером, вести переговоры с Западом. Зачем ему мир? Владимир Зеленский, вы уже не участник предвыборной борьбы, Вы - президент страны, которая находится в войне с жестоким агрессором. И власть этой страны не хочет никакого мира. Непонимание вами этого простого факта будет только множить жертвы, приведёт к новым потерям - и людей, и территорий.
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и она права!
эти кацапо-фашисткие мрази понимают только силу!
и будут лезть и брать себе все!что им позволим!
когда вы уже это поймете!зебилоиды!!!!
 показати весь коментар
 
 
Ирина через ВЫ у нашей власти клоунов застряло.... что то где то, а как сие застрявшее называется у них память отшибло от слова СОВСЕМ.... "Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять", - Ірина Геращенко про провокації в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 7564
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І вони і рузьке мір прийдуть в дім кожного зелебоба.
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А в тебе розуму явно не більше за порохошльондру херащенку
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то і добе.
тобі до неї як дощовому хробаку до Місяця.
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Портников про Зеленского: Украина будет терять территории, пока он не поймет один простой факт

После атаки оккупационных войск на украинские позиции и гибели четырех украинских военнослужащих Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге и попросил его "повлиять на ту сторону" Украинскому президенту пора очнуться и отказаться от своих опасных иллюзий. Не существует никакой "той стороны", это выдумка кремлевской пропаганды, пишет Виталий Портников для espreso.tv. Существует только Путин. Это его войска и спецслужбы оккупируют Донбасс. Это он, как главнокомандующий вооружёнными силами России, отвечает за любое обострение в оккупированном регионе. Путин не влияет на "ту сторону", а отдаёт ей распоряжения. Он - не посредник, а участник конфликта. И когда Зеленский просит Путина повлиять на российских наемников, он тем самым выводит его из-под удара, превращает из оккупанта в "парламентера". Это то, что Путину и нужно для продолжения войны. И да, Путину не нужно никакое приближение к миру. Он не для того начал войну, чтобы она закончилась миром. А для того, чтобы она завершилось поражением Украины. Нашим крахом. Путину эта война сегодня не мешает, а только помогает. Помогает держать Украину на крючке, чувствовать себя влиятельным лидером, вести переговоры с Западом. Зачем ему мир? Владимир Зеленский, вы уже не участник предвыборной борьбы, Вы - президент страны, которая находится в войне с жестоким агрессором. И власть этой страны не хочет никакого мира. Непонимание вами этого простого факта будет только множить жертвы, приведёт к новым потерям - и людей, и территорий.
 показати весь коментар
 
 
Роман Донік‏ @donikroman 8 ч.8 часов назад

Зеленский всю войну прожил в своем манямирке лиги смеха, сериалов, корпоративов и квартала 95. О том, что происходит в Украине он знал из новостей 1+1. Тебя ****@ли Вова. Все не так. У нас война 6 год. И не было никакого хлебного перемирия.

 "Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 9640
"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 4807

"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 1895

"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 1924
 показати весь коментар
 
 
Если у нас армия и мусора беззубые импотенты то дайде хоть народу возможность самому себя защитить. Примите законы о оружии и о праве на защиту частной собственности. Я не буду долго думать когда ети боевики которых наши мусора пустили, полезут ко мне в дом.
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Ирина , политической проституткой можно быть раза два . Третий раз - это уже шлюха .
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Не давайте молодежи повторять ваши ошибки
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Вас не "проверяют на прочность", вас ОПУСКАЮТ НА ДНО и САДЯТ НА ПАРАШУ!

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А куда им позволяют идти Минские договорняки, подписанные при Порошенко?
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Домовленості підписані під загрозою застосування військової сили можна розірвати будь коли...
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Вспомнил старый видос где формируют сознание неких сущностей,которые подыхают за рузкэ мир...
"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 7369

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"Боевики будут идти туда, куда им позволят"
...
і бажано дозволити їм піти STRAIGHT TO HELL "Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 5060
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Геращенко подчеркнула, что бывала в Станице Луганской десятки раз, но никогда не позволяла себе подходить к мосту, чтобы не было провокаций. Источник: https://censor.net.ua/n3141776
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нє позволяла сєбє, бо якби дозволила - сиділа в дзіндані після колєктівного сєкса і без зубів
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Ты, жЫрна щикаладница, ото ж и гиркин здристнул в Донецк, с позволения барыги и его кума, кума *****.
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Походу наркоші з банди вальцмана випробовують терпіння скільки ще їх маразматичний сморід терпітимуть українці
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українці вже шоколадну шоблу відіслали на три веселі літери.. купка соєвих дебілів біснується на Цензорі бо корито відбирають.. і лише
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Надо не видюшки рассылать, а валить на месте эту кацапскую погань. Вашими видеоотчётами обсе задницы вытирает.
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Классная баба... и с яйцами! В отличие от сцыкливого зеговна
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"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 8741 Roman Burko @newsburko·2 ч

#Путин использовал звонок, который сделал сегодня #Зеленский для усиления позиций Кремля, играя роль арбитра, вместо ответа за свои действия как агрессор. #INsight собрал информацию в контексте этого события. (link: https://informnapalm.org/47600-putin-ispolzoval-zvonok-zelenskogo/) informnapalm.org/47600-putin-is…
"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 7038
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Твой хозяин им и Мариуполь собирался отдать.
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Ирка дура вылезла!
Еще умных советов гончаренко не хватает!
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"Боевики будут идти туда, куда им позволят"

Вы что, все с дуба рухнули? Не поняли, что они уже пришли на Банковую??? "Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять", - Ірина Геращенко про провокації в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 9496
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