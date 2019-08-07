 "Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять", - Ірина Геращенко про провокації в Станиці Луганській

Про це Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Геращенко підкреслила, що бувала в Станиці Луганській десятки разів, але ніколи не дозволяла собі підходити до мосту, щоб не було провокацій.
"Навіть не можу собі уявити, які б заяви вже зробила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, які істерики вже були б у координаторів від ОБСЄ в мінських групах, якби хоч хтось із українських переговірників дозволив собі таку хамську поведінку, як це зробили так звані представники ОРЛО, які "тикали" представнику української влади, перетинаючи лінію розмежування. Нас щодня перевіряють на міцність, зондують, куди ще може ступити нога бойовика, маріонетки Кремля, коллаборанта, нас щодня тестують, скільки ми ще дозволимо їм принижувати Україну", - написала вона.
"Впевнена, на наступному засіданні контактної групи має стояти питання про неприпустимість такої поведінки і подібних жестів. Також це відео я направлю представнику ОБСЄ з питань свободи слова з вимогою відреагувати на перешкоджання діяльності журналістів. До речі, не бачила жодної реакції на цей інцидент української влади і Національної спілки журналістів. Що ж, реагуватимемо ми. Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять. Зупинятимемо разом", - підсумувала політик.
Нагадаємо, 6 серпня пособники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего і Ольга Копцева перетнули лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їхня "влада" має поширюватися ще й на територію Щастя.
эти кацапо-фашисткие мрази понимают только силу!
и будут лезть и брать себе все!что им позволим!
когда вы уже это поймете!зебилоиды!!!!
тобі до неї як дощовому хробаку до Місяця.
После атаки оккупационных войск на украинские позиции и гибели четырех украинских военнослужащих Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге и попросил его "повлиять на ту сторону" Украинскому президенту пора очнуться и отказаться от своих опасных иллюзий. Не существует никакой "той стороны", это выдумка кремлевской пропаганды, пишет Виталий Портников для espreso.tv. Существует только Путин. Это его войска и спецслужбы оккупируют Донбасс. Это он, как главнокомандующий вооружёнными силами России, отвечает за любое обострение в оккупированном регионе. Путин не влияет на "ту сторону", а отдаёт ей распоряжения. Он - не посредник, а участник конфликта. И когда Зеленский просит Путина повлиять на российских наемников, он тем самым выводит его из-под удара, превращает из оккупанта в "парламентера". Это то, что Путину и нужно для продолжения войны. И да, Путину не нужно никакое приближение к миру. Он не для того начал войну, чтобы она закончилась миром. А для того, чтобы она завершилось поражением Украины. Нашим крахом. Путину эта война сегодня не мешает, а только помогает. Помогает держать Украину на крючке, чувствовать себя влиятельным лидером, вести переговоры с Западом. Зачем ему мир? Владимир Зеленский, вы уже не участник предвыборной борьбы, Вы - президент страны, которая находится в войне с жестоким агрессором. И власть этой страны не хочет никакого мира. Непонимание вами этого простого факта будет только множить жертвы, приведёт к новым потерям - и людей, и территорий.
Зеленский всю войну прожил в своем манямирке лиги смеха, сериалов, корпоративов и квартала 95. О том, что происходит в Украине он знал из новостей 1+1. Тебя ****@ли Вова. Все не так. У нас война 6 год. И не было никакого хлебного перемирия.
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і бажано дозволити їм піти STRAIGHT TO HELL
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нє позволяла сєбє, бо якби дозволила - сиділа в дзіндані після колєктівного сєкса і без зубів
Roman Burko @newsburko·2 ч
#Путин использовал звонок, который сделал сегодня #Зеленский для усиления позиций Кремля, играя роль арбитра, вместо ответа за свои действия как агрессор. #INsight собрал информацию в контексте этого события. (link: https://informnapalm.org/47600-putin-ispolzoval-zvonok-zelenskogo/) informnapalm.org/47600-putin-is…
Поганка
@ivanchenko27457
·24 мин
"Ми на межі зради національних інтересів" - запорізькі військові про брифінг Зеленського (link: https://forpost.media/novosti/mi-na-mezhi-zradi-nacionalnih-interesiv-zaporizki-vijskovi-pro-brifing-zelenskogo.html) forpost.media/novosti/mi-na-… с помощью
@Forpost
https://t.co/AhS8G9rzcB?amp=1
Еще умных советов гончаренко не хватает!
Вы что, все с дуба рухнули? Не поняли, что они уже пришли на Банковую???