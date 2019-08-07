 На Чернігівщині оголосили триденну жалобу по загиблих на Донбасі морських піхотинцях

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Козелецької райдержадміністрації.

"У зв'язку з трагічною загибеллю в зоні проведення ООС Шарка Олександра Олександровича і Рака Владислава Миколайовича, з метою вшанування пам'яті загиблих, зобов'язую: оголосити в Козелецькому районі 7, 8, 9 серпня 2019 жалобу", - йдеться в розпорядженні голови РДА.

Згідно з документом, на знак скорботи за бійцями в районі мають бути приспущені Державні прапори з траурною стрічкою, заборонено використання музики і проведення розважальних заходів.

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Триденну жалобу по жителю Козельця Владиславу Раку 1998 року народження оголосила також Козелецька селищна рада.

Другий загиблий - Олександр Шарко 1988 року народження - проживав у селі Савінка Козелецького району, яке входить до складу Коптевської ОТГ.

Як повідомлялося, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій поблизу Павлополя Донецької області загинуло четверо військовослужбовців одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Двоє з них - вихідці з Козелецького району Чернігівської області.