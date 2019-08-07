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 На Чернігівщині оголосили триденну жалобу по загиблих на Донбасі морських піхотинцях

У Козелецькому районі Чернігівської області оголосили триденну жалобу по земляках - морпіхах Олександру Шарку і Владиславу Раку, які 6 серпня загинули в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Козелецької райдержадміністрації.

"У зв'язку з трагічною загибеллю в зоні проведення ООС Шарка Олександра Олександровича і Рака Владислава Миколайовича, з метою вшанування пам'яті загиблих, зобов'язую: оголосити в Козелецькому районі 7, 8, 9 серпня 2019 жалобу", - йдеться в розпорядженні голови РДА.

Згідно з документом, на знак скорботи за бійцями в районі мають бути приспущені Державні прапори з траурною стрічкою, заборонено використання музики і проведення розважальних заходів.

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Триденну жалобу по жителю Козельця Владиславу Раку 1998 року народження оголосила також Козелецька селищна рада.

Другий загиблий - Олександр Шарко 1988 року народження - проживав у селі Савінка Козелецького району, яке входить до складу Коптевської ОТГ.

Як повідомлялося, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій поблизу Павлополя Донецької області загинуло четверо військовослужбовців одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Двоє з них - вихідці з Козелецького району Чернігівської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141775
 
 
 Топ коментарі
 
На Черниговщине объявили трехдневный траур по погибшим на Донбассе землякам морскими пехотинцами - Цензор.НЕТ 3966

Вічна пам"ять Воїнам
співчуття іхнім родинам
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зе на похороны с хомчаком приедет ведь эти смерти на их совести(((((((((((
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ЗЕ с Хамчаком на похороны приедет просить прощение у родственников погибших или он просит только у Хуйла?
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зе на похороны с хомчаком приедет ведь эти смерти на их совести(((((((((((
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вони ще цього не знають.

Взагалі, ще не всі зебіли доганяють, що вони зі своїм 73%43% наробили. Це вкурили тільки вороги: портнов, дубінський, мосейчук і прочая мразота.
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ЗЕ с Хамчаком на похороны приедет просить прощение у родственников погибших или он просит только у *****?
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На Черниговщине объявили трехдневный траур по погибшим на Донбассе землякам морскими пехотинцами - Цензор.НЕТ 3966

Вічна пам"ять Воїнам
співчуття іхнім родинам
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Ну он Залевский Викторб да гражданин Украины, возможно, а может и нет , сочинил это стихоТВОРЕНИЕ а ты , сртелок и ещё некоторые сразу его подхватили распространяя на цензоре и где то ещё, не зная как и что будет далее, ну это есть спешка и не хорошо, понимаешь .Можно если я очередное подобное придумаю к тебе обратиться ,что бы размножил На Чернігівщині оголосили триденну жалобу по загиблих на Донбасі морських піхотинцях - Цензор.НЕТ 5784,только не в обиду ,
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Если соблюдать минские соглашения , будут гибнуть наши солдаты , если не соблюдать тоже будут ,но погибнут они в бою а не просто сидя как мишень , и это большая разница.
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Надіюсь в цьому соборі Різдва Богородиці, що в Козельці, по ним відправлять службу..(.
На Чернігівщині оголосили триденну жалобу по загиблих на Донбасі морських піхотинцях - Цензор.НЕТ 6966 УПЦ МП..(.
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Героям!
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