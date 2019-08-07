 На Чернігівщині оголосили триденну жалобу по загиблих на Донбасі морських піхотинцях

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Козелецької райдержадміністрації.
"У зв'язку з трагічною загибеллю в зоні проведення ООС Шарка Олександра Олександровича і Рака Владислава Миколайовича, з метою вшанування пам'яті загиблих, зобов'язую: оголосити в Козелецькому районі 7, 8, 9 серпня 2019 жалобу", - йдеться в розпорядженні голови РДА.
Згідно з документом, на знак скорботи за бійцями в районі мають бути приспущені Державні прапори з траурною стрічкою, заборонено використання музики і проведення розважальних заходів.
Триденну жалобу по жителю Козельця Владиславу Раку 1998 року народження оголосила також Козелецька селищна рада.
Другий загиблий - Олександр Шарко 1988 року народження - проживав у селі Савінка Козелецького району, яке входить до складу Коптевської ОТГ.
Як повідомлялося, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій поблизу Павлополя Донецької області загинуло четверо військовослужбовців одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Двоє з них - вихідці з Козелецького району Чернігівської області.
Взагалі, ще не всі зебіли доганяють, що вони зі своїм 73%43% наробили. Це вкурили тільки вороги: портнов, дубінський, мосейчук і прочая мразота.
Вічна пам"ять Воїнам
співчуття іхнім родинам
Александр Погребиски @nasia014·2 ч
Вірш від побратима
УПЦ МП..(.