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 Політика України
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Все про:кордон (1321) Крим (7257) Міністерство з питань окупованих територій (355) КПВВ (30)

 У липні кількість людей, які перетинали адмінмежу з окупованим Кримом, зросла на 33%, - МінТОТ

Упродовж липня адміністративну межу з окупованим Кримом у Херсонській області в обох напрямках перетнули 347 100 осіб і 57 819 транспортних засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

У липні кількість людей, які перетинали адмінмежу з окупованим Кримом, зросла на 33%, - МінТОТ 01

Порівняно з червнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 33,31%, також збільшилася на 38,09% кількість перетинів транспортних засобів.

КПВВ "Чонгар" у напрямку підконтрольної Україні території перетнуло 83 754 осіб і 14 861 одиниць транспортних засобів, у протилежному напрямку 94 096 осіб і 15 713 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Каланчак" у напрямку підконтрольної Україні території перетнуло 66 355 осіб і 7 092 одиниці транспортних засобів, у протилежному напрямку 75 832 осіб і 7 965 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Чаплинка" в напрямку підконтрольної Україні території перетнуло 11 897 осіб і 5 601 одиниця транспортних засобів; у протилежному напрямку 15 166 осіб і 6 587 одиниць транспортних засобів.

Читайте також: Прокуратура АРК розпочала два кримінальні провадження за фактами зловживань під час облаштування адмінмежі з Кримом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141774
 
   
 Топ коментарі
 
99% що їдуть в Крим це зелена мразь що голосувала за кокаїнового гнома, зуб даю)
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Может нам просто уже сдаться, раз зебилы выбрали клоуна, что бы каждый день не калечить людей на фронте?
Это все равно, что как во время 2 мировой в газетах были бы заголовки,в 1943
"В этом сезоне посещаемость советскими рабочими курортов Баден Бадена выросла на 33%"
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Это сравнение называется в просторечии - бред сивой кобылы.
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Вот такая война . Войны разные бывают .
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Давайте и дальше поднимайте экономику Крыма,вместо того что бы перекрыть все наглухо..
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99% що їдуть в Крим це зелена мразь що голосувала за кокаїнового гнома, зуб даю)
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И еще мы требуем от иностранцев вводить против окупанта санкции?
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А скажите мне, патрыоты, у моей тёщи садовый участок 6 соток под Саками. Нужно его подарить Пуктину?
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садовый участок 6 соток. 3 км от лимана.
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тогда ничего не далай право собственности прибери пусть лежит. после деокупации полуострова ты или твои внуки смогут пользоваться этим участком.
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есть конечно те кто едут на отдых, но очень много едут к родным, родители, сестры. У некоторых там недвижимость которую не так просто продать так как надо оформлять бумаги кацапстана и надо ездить платить по счетам
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Может нам просто уже сдаться, раз зебилы выбрали клоуна, что бы каждый день не калечить людей на фронте?
Это все равно, что как во время 2 мировой в газетах были бы заголовки,в 1943
"В этом сезоне посещаемость советскими рабочими курортов Баден Бадена выросла на 33%"
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Эти выборочные сравнения давно уже не катят, желательно, все-таки, смотреть на вещи с позиции сегодняшних реалий.
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Это сравнение называется в просторечии - бред сивой кобылы.
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А где миллионы украинцев ,отдыхающих в Крыму?.Пузырь сдулся? Жалкие крохи? Ха-ха.Мужикам в Крым и орду вообще потыкаться не стоит.Можно на Магадан угодить ни за понюшку табака!Не понравился полицаю или фсбшнику-и пр0щавай!.Немало таких згинуло.
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А почему границу с Крымом за 5 лет так и не перекрыли?
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