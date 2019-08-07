 У липні кількість людей, які перетинали адмінмежу з окупованим Кримом, зросла на 33%, - МінТОТ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

Порівняно з червнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 33,31%, також збільшилася на 38,09% кількість перетинів транспортних засобів.

КПВВ "Чонгар" у напрямку підконтрольної Україні території перетнуло 83 754 осіб і 14 861 одиниць транспортних засобів, у протилежному напрямку 94 096 осіб і 15 713 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Каланчак" у напрямку підконтрольної Україні території перетнуло 66 355 осіб і 7 092 одиниці транспортних засобів, у протилежному напрямку 75 832 осіб і 7 965 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Чаплинка" в напрямку підконтрольної Україні території перетнуло 11 897 осіб і 5 601 одиниця транспортних засобів; у протилежному напрямку 15 166 осіб і 6 587 одиниць транспортних засобів.

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