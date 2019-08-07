 Провадження стосовно Дейнего і Кобцевої відкриті, але їх затримання означало б зрив перемир'я, - СБУ

Про це йдеться в повідомленні на сторінці СБУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Поява поблизу КПВВ "Станиця Луганська" "парламентарів" квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів. Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я", - йдеться в заяві.
В СБУ нагадали, що спецслужба розслідує кримінальні провадження стосовно зазначених учасників незаконних збройних формувань "ЛНР".
"Особи, які посягнули на державний суверенітет, конституційних лад і територіальну цілісність України, відповідатимуть перед законом", - підкреслили в СБУ.
Нагадаємо, 6 серпня, посібники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего і Ольга Копцевапересеклі лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їх "влада" повинна поширюватися ще й на територію Щастя.
СБУ...пряча голову в песок... оголяете тыл
Ну не лезьте в вопросы, которые выше вашего понимания.
Да, бывают ситуации, когда вы видите действия, которые КАЖУТСЯ вам предательством.
Вы там в адеквате все ?