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 Провадження стосовно Дейнего і Кобцевої відкриті, але їх затримання означало б зрив перемир'я, - СБУ

У Службі безпеки України пояснили, чому терористи Владислав Дейнего та Ольга Кобцева не були затримані на лінії розмежування в Станиці Луганській.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці СБУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Поява поблизу КПВВ "Станиця Луганська" "парламентарів" квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів. Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я", - йдеться в заяві.

В СБУ нагадали, що спецслужба розслідує кримінальні провадження стосовно зазначених учасників незаконних збройних формувань "ЛНР".

"Особи, які посягнули на державний суверенітет, конституційних лад і територіальну цілісність України, відповідатимуть перед законом", - підкреслили в СБУ.

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Нагадаємо, 6 серпня, посібники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего і Ольга Копцевапересеклі лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їх "влада" повинна поширюватися ще й на територію Щастя.

Провадження стосовно Дейнего і Кобцевої відкриті, але їх затримання означало б зрив перемиря, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141771
 
 
 Топ коментарі
 
то есть закон можно не выполнять???????????
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Тоесть боевики завтра припрутся в Киев и будут отлавливать наших людей а наша армия и мусора будут стоять в стороне чтобы не сорвать перемирие??? Теперь представьте что будет когда ордиловцам дадут особый статус. Ето будет как чеченцы в Маскве, которых все боятся тронуть чтобы не нарушить мирный договор
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бред какой-то, перемирие с террористами нарушать не будем, ибо террористы расстроятся и скажут - вы нарушили "перемирие" с нами террористами Производства в отношении Дейнего и Кобцевой открыты, но их задержание означало бы срыв перемирия, - СБУ - Цензор.НЕТ 4447
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В Крыму так же про провокации говорили, а сейчас у рабов в мацквабаде провокатор любимое слово!
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6 парней погибло, да это всего лишь провокация, давайте раздвигайте булки шире рабы из СБУ !
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Дорогипе мальчики и девочки!
Ну не лезьте в вопросы, которые выше вашего понимания.
Да, бывают ситуации, когда вы видите действия, которые КАЖУТСЯ вам предательством.
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Зачем вы так снисходительно говорите о комментаторах? Ту 95% либо брокеры с Уолл-Стрит, либо ведущие аналитики из МакКинзи, либо боевые генералы, в крайнем случае основные кандидаты на роль министров и премьер-министров!))))
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"Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка"
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СБУ , а убийство морпехов это не срыв перемирия ?
Вы там в адеквате все ?
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Короче, эти выродки могут свободно приходить на нашу сторону, глумиться над нашей властью, отмудохать главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина и им ничего не будет, потому что их задержание будет означать срыв перемирия. Как же стыдно за страну, какой позор... Провадження стосовно Дейнего і Кобцевої відкриті, але їх затримання означало б зрив перемир'я, - СБУ - Цензор.НЕТ 8149
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