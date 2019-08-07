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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:флешмоб (62) Супрун Уляна (498)

 #Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун

В інтернеті набирає обертів флешмоб на підтримку діючої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наприклад, Супрун підтримала активістка Катерина Бутко, назвавши серед причин "протидію фарммафії, нульову толерантність до корупції і міжнародну закупівлю ліків".

"Хочу, щоб Уляна Супрун стала міністром охорони здоров'я України та закінчила розпочаті реформи", - зазначив лідер гурту "Тартак" Сашко Положинський у ролику, додавши, що міністром має бути людина, яка хоче щось міняти не заради своєї вигоди, а заради суспільства, і яка веде з суспільством активний діалог.

Блогер Іван Оберемко написав, що "Супрун - це єдиний приклад системного реформування цілої галузі, де є шалений опір системних у##бків, вереск старої номенклатури, саботаж і просто величезні грошові вливання в дискредитацію". Він додав, що Уляна Супрун і збереження шляху її реформ - це один із найбільших викликів для президента Зеленського.

Активіст Сергій Стерненко також вважає, що Супрун має бути в новому уряді, "тому що управління це не про переваги чи дружні зв'язки. Це про життя кожного з нас, і працювати у виконавчій владі мають ті, хто знають, що треба робити і хто вже має професійні досягнення".

#Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоровя Супрун 01

#Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоровя Супрун 02

#Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоровя Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141767
 
   
 Топ коментарі
 
Блогер, солист, активист - и как ни странно, ни одного пенсионера в поддержку пани Супрун. Потому что все перечисленные могут вольно молоть языком, а пенсионеру плоды реформы приходится уже чувствовать на себе.
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Вообще-то реформа делается для пациентов. И если врачи будут работать для пациента больше, то не всем из них это понравится.
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Уже никакую заказуху бутуска не стесняется ставить.
Супруншу - нахуй.
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хамство, переходите к тому врачу который прийдет
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Почему не в штангисты или в таксисты? #Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 5990
Варианты, с меньшим злом для украинцев...
-
#Улянувштангісти

#Улянувтаксісти

#Улянувкавалеристы

#Улянувхоккеисты

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Какая нахер реформа! Все порохоботы токо и вопят про какую то мафию которую она победила, но никто этой мафии не видел и побежденные то же так сказать не объявляются! так что кого она там победила и где знают токо ПОРОХОСИСИ!!Ну а насчет закупки лекарств то наскоко я в курсе последние 2-3 года кругом токо и жалоб что лекарств не хватает!! Либо закупают не те либо вообще ничего не закупают!!
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одна Богатирьова зі своїм синочком гребла стільки бабла, що хай тобі в ночі не насниться, бо діарея з одночасовим нетриманням сечі тобі до віку "світить"...ідійот!
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ну так Богатырева и сейчас гребет, может не так как раньше но гребет!!
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В процессе борьбы с мафией лекарства подорожали на 50-70% (пример Эвказолин: стоил 30 грн, сейчас 50, производитель Фармак Жебривского). Шимкив сидел-сидел в правительстве, смотрит Уляна мафию поборола: - нуу всёё, думает, можно идти Дарницей руководить.
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у нас все лекарства либо иностранные либо сделаны из иностранных материалов! до ПЕТИ и СУПРУН на ввозимые лекарства и компоненты не было НДС=20%! После реформы ввели НДС что сразу привело к подорожанию как иностранных лекарств так и внутренних которые производятся из иностранного сырья! СЛАВА РЕФОРМЕ!
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Во всём мире субстанции закупают в Индии или Китае. Производство многих крупных западных фармкомпаний: там дешевле и разрешено размещение экологически грязных предприятий. Тут вопрос в чистоте закупаемой субстанции: одна и та же индийского производства может стоить и 20 долларов, и 400.
У нас ещё прикол: если зайти в аптеку и посмотреть на производителя импортных лекарств, то всё самое ходовое - это Sandoz, совпадение наверное . Sandoz, кстати, изобретатель ЛСД, испытывали его на жителях целого французского городка, подмешав в хлеб...
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чё за бред пишешь. лекарства на той же цене . что и 5 лет назад .да и всё таки где у нас до соседнего района 100 км ?
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ага точно, ввели налог 20% и все аптеки платят налог из своего кармана! ЩАЗЗЗ!!
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Я всегда её ненавидел. Просто за обильное загаживание ИНЕТа всякой дрянью, типа "развенчивания мифов". Со временем- ненависть усилилась.
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а ти собі там ненавидь когось за бугром в ліву/праву руку, як зручніше тобі...а тут нех срати...Твої словесні "іспражнєнія" тут нікого не цікавлять, чмо ти забугорне!
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чмо підіслане, іди на жінку плюнь, неврастенічна гнида...Нах звідси, з нашого форуму, гумовий ти , використаний і штопаний на додачу!
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Бот, сри далее. Повтор: я плевал на тебя и твоё сраное мнение недоноска. #Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 1461
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Це правда, неначебто воно і нічого так, але лізе не туди, куди треба міністру. Тому що деякі речі медичні доволі спірні, на деякі є різні погляди, я б їй більше вірив, коли б вона в кінці своїх рекомендацій добавляла , що то її особиста думка
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Для начала бы Улю хорошо подлечить у хорошего психиатра...
#Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 2165
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А ще портрет уляни в палаті повісити... і не один...
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Краще недотраха повісити замість портрета...
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Уляна сказала, что больницы для отлавливаемых нужно закрыть!
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Лутший министр здравохранения за всю историю Украины. Реально начала реформы медицины. Отсюда и толпа недовольных сидевших на корупционных схемах, и само собой зрадофилов гавкающих раньше за ботоксную бабаку Жюлю, а теперь после слива их бабки переобутых ЗЕбилов которые ессно будут выискивать зраду везде. У этого ЗЕбилья победа только тогда когда их ЗЕкловун сам звонит ***** и просит шоб ТА сторона перестала стрелять...
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реально начала закрывать больницы и разгонять врачей! некоторые долбодятлы называют это реформами!!
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Где ? напиши хоть раз . что то конкретно - там то и там то. и где до соседнего района 100 км по бездорожью
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Я могу написать . что набрали кучу врачей и больниц 5 тыш открыли
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Чуєш тролль,в кацапіїї тобі гниді розкажуть.А ми можемо тіко на риляці ногами тобі розписатись,шваль парашна.
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ЛуTший - 100% Причем от слова "Лутшение" #Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 2933
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тьоток в міністри охорони здоров'я не ставлять, ставлять лікарів.
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Пані Уляна і є гарним лікарем та менеджером!
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Ти вже сидиш голою дупою на холодному бетоні? #Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 4950 #Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 1429
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Тетка хороша только пирожками у метро торговать...
Нормальная тетка - нормальными пирожками с горохом
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А давайте дієвого міністра поставим, а не вибір програмістів Порошенка.
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Предлагаю доктора Пальчевского или еще какого-то "доктора" с голубого єкрана.

Они у ЗЕли сейчас т.н. "эксперты"
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Дядя, а при чем тут ЗЕля? С какого боку он тут? Супрун пригрел на И.О. Товарищ Петро... От уже ш... Или ты токо шо родился?)))
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вчора побував в поліклініці.. почув багато "добрих" слів від лікарів та медперсоналу про цю "рехформаторшу".. як же її ненавидять
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Зато она умеет слушать! А это немаловажно для чиновника!

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Некоторые, не только умеют слушать, но и даже понимают что им говорят! #Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 970
#Овчаркувміністри
#Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 5320

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Главное, что уши у обеих одинакового размера! #Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 1050
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Facebook - это социальный обменник и ни является официальным ответом или др. видом.
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после культа лучезарного пэпы возник ещё один иррациональный культ.. #Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 4198
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Иди своему ЗЕкловуну помоги ***** умолять перестать стрелять.
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Треба якийсь флеш-моб накшталт «Скількох цуциків можна прибити огидною мармизою Уляни Супрун?»
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Уже писал и повторюсь, моему ребенку уже 12-тые сутки колят антибиотик "Миронем", кому интересно посмотрите его цену за 1000 мг, это суточна доза, колят АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО, без даже намека на взятку или еще что-то, не дай боже кому-то из вас или ваших близких болеть, но если до власти опять дорветься фарм мафия, подумайте, потяните вы такое лекарство на 14 дневный курс?
З.Ы. И плюс абсолютно спокойно перевел своих детей в часную клинику которая подписала договор со службой здоровья, мне такой вариант очень подходит.
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Антибиотики не есть хорошо. 30 лет их не принимаю совсем, хватает и тех что с куриньім мясом проскакивают
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#Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 8488 На старості покриєшся пір*ям і будеш неконтрольовано губити яйця
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Это прекрасно! Прекрасно, что теперь нету мафии! Больше 100 долларов в год выделяется на КАЖДОГО гражданина Украины. Боюсь, что узнав это, большинство граждан не разделит Ваш оптимизм в плане борьбы с коррупцией. #Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 4517
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поки не буде нормальних зарплат

можете ставити хоч трьох міністрів

можете проводити реформи тричі в рік

але нічого не зміниться
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История показала, что для чиновника, если его народ за горло хорошо не держит - ЛЮБАЯ ЗАРПЛАТА МАЛЕНЬКАЯ! Вот, Кобелеву и 1 млн премии - мало!
Так что не заводи свой старый испорченный патефон!
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если петька хочет снять чиновника - значит чиновник на своём месте)), а вот зелёненькое ишшо в рейтинговых облаках парит, думает, скажу америкосам: я - самый популярный на районе, поставлю своего "Бориса", оне и не пукнут, обманываться любит, я думаю ближе к осени позвонят))
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Эту штатовскую "красавицу" надо давно на дурочку отправить, откуда ее случайно выпустили.
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звездно-полосатый жмет?

ничего. привыкай, алень ольгинский #Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 8395
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Місіс Супрун стурбованим медичною реформою українцям: "Зважаючи на скрутне матеріальне становище, не всі українці мають можливість скористатися безвізом. Але я пропоную чудовий вихід - відправитися у незабутні мандри до найекзотичніших казкових куточків світу окремими частинами тіла у складі платоспроможних організмів. Тільки-но уявіть, як чудово усвідомлювати, перебиваючись з хліба на воду, що саме у цю хвилину твоя нирка під ласкавим Сонечком ніжиться в лагідних океанських хвилях десь на Гоа, Бора-Бора чи Баунті.
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"Улянунанари"
Яке тупе і дурне захотіло дохтора Смерть у міністри?
Мабуть оте соєве стадо, що й мародера на другій президентській термін.
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Кароче, ******** - идите вы фсе строем на супруниху-хуху! И подальше! И не возвращайтесь!
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под жопу и в омєрку
а в идеале утопить гадину в общественном туалете #Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун - Цензор.НЕТ 4847
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Це теж саме, що запустити флешмоб , щоб гонтарєву повернуть !!!
25 за долар мало, потрібно 100!
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