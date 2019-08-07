 #Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наприклад, Супрун підтримала активістка Катерина Бутко, назвавши серед причин "протидію фарммафії, нульову толерантність до корупції і міжнародну закупівлю ліків".

"Хочу, щоб Уляна Супрун стала міністром охорони здоров'я України та закінчила розпочаті реформи", - зазначив лідер гурту "Тартак" Сашко Положинський у ролику, додавши, що міністром має бути людина, яка хоче щось міняти не заради своєї вигоди, а заради суспільства, і яка веде з суспільством активний діалог.

Блогер Іван Оберемко написав, що "Супрун - це єдиний приклад системного реформування цілої галузі, де є шалений опір системних у##бків, вереск старої номенклатури, саботаж і просто величезні грошові вливання в дискредитацію". Він додав, що Уляна Супрун і збереження шляху її реформ - це один із найбільших викликів для президента Зеленського.

Активіст Сергій Стерненко також вважає, що Супрун має бути в новому уряді, "тому що управління це не про переваги чи дружні зв'язки. Це про життя кожного з нас, і працювати у виконавчій владі мають ті, хто знають, що треба робити і хто вже має професійні досягнення".