 #Улянувміністри: в мережі запустили флешмоб на підтримку в.о. міністра охорони здоров'я Супрун

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наприклад, Супрун підтримала активістка Катерина Бутко, назвавши серед причин "протидію фарммафії, нульову толерантність до корупції і міжнародну закупівлю ліків".
"Хочу, щоб Уляна Супрун стала міністром охорони здоров'я України та закінчила розпочаті реформи", - зазначив лідер гурту "Тартак" Сашко Положинський у ролику, додавши, що міністром має бути людина, яка хоче щось міняти не заради своєї вигоди, а заради суспільства, і яка веде з суспільством активний діалог.
Блогер Іван Оберемко написав, що "Супрун - це єдиний приклад системного реформування цілої галузі, де є шалений опір системних у##бків, вереск старої номенклатури, саботаж і просто величезні грошові вливання в дискредитацію". Він додав, що Уляна Супрун і збереження шляху її реформ - це один із найбільших викликів для президента Зеленського.
Активіст Сергій Стерненко також вважає, що Супрун має бути в новому уряді, "тому що управління це не про переваги чи дружні зв'язки. Це про життя кожного з нас, і працювати у виконавчій владі мають ті, хто знають, що треба робити і хто вже має професійні досягнення".
Варианты, с меньшим злом для украинцев...
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#Улянувштангісти
#Улянувтаксісти
#Улянувкавалеристы
#Улянувхоккеисты
У нас ещё прикол: если зайти в аптеку и посмотреть на производителя импортных лекарств, то всё самое ходовое - это Sandoz, совпадение наверное . Sandoz, кстати, изобретатель ЛСД, испытывали его на жителях целого французского городка, подмешав в хлеб...
Нормальная тетка - нормальными пирожками с горохом
Они у ЗЕли сейчас т.н. "эксперты"
#Овчаркувміністри
З.Ы. И плюс абсолютно спокойно перевел своих детей в часную клинику которая подписала договор со службой здоровья, мне такой вариант очень подходит.
можете ставити хоч трьох міністрів
можете проводити реформи тричі в рік
але нічого не зміниться
Так что не заводи свой старый испорченный патефон!
ничего. привыкай, алень ольгинский
Яке тупе і дурне захотіло дохтора Смерть у міністри?
Мабуть оте соєве стадо, що й мародера на другій президентській термін.
а в идеале утопить гадину в общественном туалете
25 за долар мало, потрібно 100!