 Путін порушив тему зміни Конституції в контексті загибелі 4 військовослужбовців. Це називається шантаж, - Найєм

Ця червона лінія - особливий статус Донбасу. Про це Найєм написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Після телефонної розмови двох президентів у Кремлі повідомили, що президенти обговорили необхідність внесення змін в Основний закон. На що Банкова лаконічно зазначила, що для припинення вбивств немає необхідності вносити зміни до Конституції України", - нагадав Найєм.
"Цинічність діалогу в тому, що тема змін до Конституції порушена в контексті загибелі чотирьох українських військовослужбовців. Людською мовою це називається шантаж і тиск з метою змінити державний устрій під дулом автоматів", - зазначив нардеп.
На думку Найєма, по одну сторону з Путіним за визначною червоною лінією особливого статусу стоїть тільки одна фракція - Опозиційної платформи.
"Думаю, в глибині душі Віктор Медведчук уявляє себе, якщо не Муфасою, то Шрамом. Насправді, на тлі всіх цих смертей, трагедій і зрад колишні регіонали більше нагадують зграю гієн під проводом Шензі", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зателефонував російському президенту Володимиру Путіну. Він попросив російського лідера "вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей".
У Кремлі повідомили, що Путін під час бесіди підтвердив "виняткову важливість ... надання ДНР і ЛНР особливого статусу".
В Офісі Президента підкреслили, що для захисту прав усіх українців, незалежно від того, де вони перебувають, немає необхідності вносити зміни до Конституції України.
це поступки лише з нашої сторони.
а фуфло сміється і вказує нашому шуту гороховому змінити конституцію.
Зеля сам загнав себе в капкан миру, відмовившись від боротьби, бо бачте, наротт, втомився від війни.
То давайте здамо державу ! Нафіга за неї боротися ???
О чём и поётся в этой песне :
Queen - Mustapha - Jazz - Lyrics (1978) HQ
1. Остановить войну может только тот кто ее развязал.
2. Мьі можем только принудить к миру.(вариантьі обсуждаются)
Все... остальное все лукавство, игра на публику и обжевьівание гавна.
А задумывались ли вы, кто именно "устал от войны"?
Да и вообще, как и кто устают от войны?
Устать от войны можно, долго и непрерывно воюя лично.
Теряя на ней родных и близких одного за другим.
Непосильно трудясь во имя приближения победы.
Вот так можно устать.
Но слышали ли вы подобные заявления, "я устал" от таких людей? От воевавших и воюющих, от потерявших дорогих людей, от волонтеров? От истинно могущих бы от нее устать?
Вряд ли.
Так от кого же мы это слышим?
Да прежде всего от нарида, который устал не от войны, а от надоедливых напоминаний ему о ней.
Им хочется жить в свое удовольствие (та какая разница, под кем!), жарить шашлычок, слушать веселую музычку, танцевать в клубах, бухать... А тут им - сводки, обстрелы, гибели, ранения, нарушения соглашений, участники боевых действий, льготы...
Их мучает это все, как надоедливое комарье.
Но как же спрятаться от тоненького, пищащего голоса совести, мешающего мариновать шашлычок под сообщения об очередном обстреле и потерях? Да очень просто - нужно удалить причину раздражения, всего-то делов!..
- Достали вы уже со своей войной! - вопит нарид.
- Идите нах с ней! Мы вас туда не посылали, сами поехали! Зеля - молодец, заканчивай ее, похер как! Отводи войска, прекращай стрелять!..
- Да уж, достали... - осторожно вторят узеленские.
- Надо как-то заканчивать, а то нарид требует. А мы ж обещали... Достала эта война, давайте закончим ее! Вот мы отвели войска... ммм, не работает... Вот перестали стрелять... да шо ж такое, а...
Ну, пожалуйста, Владимир Владимирович, прекратите, а? Ну что вам стоит? А то у нас нарид требует...
*****
Война может закончиться по-разному.
Но кто сказал, что один из вариантов не будет выглядеть так: вконец "уставший" нарид завопит "Путенприми" и "Ра-си-я!", страстно желая продолжить "жить легко", а узеленские радостно разведут руками - "ну, раз нарид трибует..." - и поведут нарид в "светлое будущее" Малороссийского федерального округа?
Вот к появлению этого варианта стоит быть готовым.
А кому и как быть готовым - не маленькие, сами знаете.
Хомчак: Бойовики підійшли, вистрелили в наших військових,які будували інженерні спорудження, внаслідок чого 4 військових загинули. Ми були готові відповісти, але бойовики відійшли і БІЛЬШЕ НЕ СТРІЛЯЛИ.
Бойовики лише раз вистрелили і вбили 4 воїнів
(C)
@josefkneht1
☹️
(C)
@Vitauskas_A
☹️
Итоги дня президента:
1. послан на...й Путиным
2. послан на...й Меркель
3. турецкий онинклюзив
Ответили в духе, "вы ж сами хотели договариваться посредине, вот и идите на...й договариваться". Дякую, дуже дякую.
Дурень, так він на них і впливає.
(C)
@miroslavgai
☹️
Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону".
Пять лет, пять этих гребаных лет, Украина показывала и доказывала, что нет никакой "той стороны", что есть четкие доказательства российской агрессии. ДОКАЗЫВАЛА, предоставляя улики для будущего международного трибунала над Россией.
А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском?
"Повстанцы с той стороны", а Путина просят на них повлиять. Так постепенно Путин станет миротворцем.
УБЛЮДКИ, ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ.
Юрий Бирюков
******
Послушал брифинг Хомчака и Зеленского по вчерашней гибели морпехов.
Коротко, по тезисам:
Хомчак: "количество обстрелов уменьшилось" - да, правда. Уменьшилось.
Хомчак: "в большинстве обстрелы неприцельные" - неправда. Несмотря на замалчивание штаба ООС обстрелы были прицельные, и часто, а не "иногда и прицельные". И не только на Светлодарке и на югах. Более того, и ДРГ отгоняли уже не раз, и точечные обстрелы были расчитанные на уничтожение бойцов на конкретной позиции. Просто на этой позиции у сепаров получилось. А до этого много раз не получалось.
Хомчак: "к мосту в Станице-Луганской нас боевики не подпускают, но зато мы разминировали все свои позиции". Вот такие мы молодцы.
Зеленский: "Нам нужна встреча лидеров нормандской четверки и прекратить эту войну.
Нам надо построить мост в Станице-Луганской и обменять пленных, мы долго с Путиным общались.
Я ему говорил что наших людей убивают, а он мне сказал что мы стреляем по мирным жителям Донбасса" (фраза после этого не была продолжена, это что за пистец, он реально в это верит? Это что за менделивщина?).
"Я общался с Путиным, очень просил его, потому что вот это (гибель морпехов) - это вам не игрушки".
Хоспаде, какой пистец. Не игрушки. Четыре человека погибли, а наш главнокомандующий говорит что это не игрушки. У меня нет слов.
Serg Marco
С 2014 года идет война, а ты хочешь чтобы кто-то на кого там повлиял..... Ну как ребенок! Тебе не ясно - ИДЕТ АГРЕССИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ???
Какой ты хочешь мир получить? Мир будет только на условиях уйла! Не страдай фигней. Раша прекратит агрессию в 2-х случаях:
1. Мы сдадимся.
2. Умоем ее кровью. Будет недовольство масс и тогда возможны варианты.
Ты дурак!
Давайте вот просто на пальцах. По фактам. Слова, это, конечно, здорово, но давайте уберем в сторону весь этот бла-бла-бла информационный шум и просто посмотрим на пальцах. Вот то, что сходу, за последние несколько дней.
При проклятых старых барыгах, которые наживались на войне:
Армия двигалась в сторону границы.
Оборонительные сооружения строились.
Президент вел стратегию, одним из трех основополагающих компонентов которой была мова.
Украинизация и геть от Москвы.
Керченский пролив - наш. Мы будем здесь ходить.
На переговорах Президент орал на Путина.
При новых лицах:
Армия движется вглубь страны.
Оборонительные сооружения демонтируются.
Но строится русскоязычный канал.
Спикер, серый кардинал и Президент дают интервью и комментарии русским газетам на русском языке.
Опять поднимается вопрос о статусе русского языка на Донбассе.
Керченский пролив забыт. Мы там больше не ходим.
На переговорах Президент просит Путина погрозить пальчиком.
Ну и?
А.Бабченко
(не дай бог!!!)
Я уже отвык от такого бронебойного единогласия на ЦЕНЗОРе.
- Ну вы знаете, нарот наверное не поймет ...
- А если мои пристрелят не 4-х а скажем 400, передумаете?
- А стрелять сразу потом прекратите? Я же обещал!