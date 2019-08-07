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Все про:ГПУ (3127) Денісова (337) допит (499)

 Денісову допитують як свідка у справі Окружного адмінсуду Києва, - Лисенко

Генеральна прокуратура України допитує уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову як свідка у справі Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Денісова була викликана на допит у справі суддів. Слідчі дії ще тривають", - сказав він.

При цьому Лисенко уточнив, що омбудсмен прийшла на допит о 9.45 в середу.

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Нагадаємо, 26 липня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час призначення члена ВККС врахувала "побажання" Вовка в обмін на скасування трьох протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції.

31 липня низка правозахисних організацій звернулися до парламенту і правоохоронних органів із закликом розслідувати, чи скоїла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова корупційний злочин.

У Секретаріаті Уповноваженої ВРУ з прав людини стверджують, що Денісова звільнила члена ВККСУ Андрія Козлова через відсутність у нього 15-річного стажу у сфері права.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141762
 
   
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Нхай відправлять цю кацапку в рашу до ху№ла.
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это опг а не государство. Нанимать можно только сервис и корпорации,а не госчиновников
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