 Денісову допитують як свідка у справі Окружного адмінсуду Києва, - Лисенко

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Денісова була викликана на допит у справі суддів. Слідчі дії ще тривають", - сказав він.

При цьому Лисенко уточнив, що омбудсмен прийшла на допит о 9.45 в середу.

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Нагадаємо, 26 липня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час призначення члена ВККС врахувала "побажання" Вовка в обмін на скасування трьох протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції.

31 липня низка правозахисних організацій звернулися до парламенту і правоохоронних органів із закликом розслідувати, чи скоїла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова корупційний злочин.

У Секретаріаті Уповноваженої ВРУ з прав людини стверджують, що Денісова звільнила члена ВККСУ Андрія Козлова через відсутність у нього 15-річного стажу у сфері права.