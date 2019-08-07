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 Політика України
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Все про:Велика Британія (1032) ВР (5294) ракети (487) Росія (19263) США (5249)

 Закликаємо США і Велику Британію укласти оборонні угоди з Україною, - комітет ВР

Комітет Верховної Ради у закордонних справах закликає Вашингтон і Лондон укласти з Києвом оборонні угоди через припинення дії договору про ракети між Росією і США.

Відповідну заяву комітету оприлюднено на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет ... засуджує дії РФ, які привели до припинення дії Договору між США і СРСР про ліквідацію їх ракет середньої і малої дальності від 8 грудня 1987 року. Комітет з розумінням ставиться до рішення США, як реакцію на порушення Договору з боку РФ", - сказано в заяві.

Члени комітету ВР підкреслюють, що дії РФ "привели до повного припинення дії Договору про РСМД і, як наслідок, до загрози нової гонки озброєнь".

"В цих нових безпекових умовах Україна має серйозно замислитись над своїм майбутнім потенціалом для стримування загроз, що відкрилися після руйнування Російською Федерацією Договору про РСМД", - сказано в заяві.

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Текст документа містить заклик до США і Великої Британії "підтримати діями Україну в межах гарантій безпеки за Будапештським меморандумом". "Такими практичними механізмами могло б, зокрема, стати невідкладне укладення двосторонніх оборонних угод між Україною та Сполученими Штатами, Україною та Великою Британією, а також надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО до моменту набуття повноправного членства України в НАТО, як це пропонується у Зверненні Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо безпекових гарантій від 22 березня 2017 року", - йдеться в документі.

У заяві наголошується, що Україна завжди сумлінно дотримувалася всіх взятих міжнародних зобов'язань у сфері ядерного роззброєння, скорочення і ліквідації зброї масового знищення та засобів її доставки, зокрема, відмовилася від третього найбільшого у світі ядерного арсеналу і повною мірою забезпечила реалізацію положень ДРСМД.

" Проте одна з держав-гарантів – Російська Федерація грубо порушила основоположні принципи міжнародного права, Статут ООН і зобов’язання за Будапештським меморандумом та розпочала збройну агресію проти України ... Зазначаємо, що збройна агресія Російської Федерації проти України завдала значного удару глобальному режиму нерозповсюдження, дискредитувавши значною мірою міжнародні гарантії як спосіб запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки", - підкреслюють у парламентському комітеті.

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"Комітет Верховної Ради України у закордонних справах підкреслює необхідність солідарних зусиль і дій для запобігання ядерній загрозі, збереження миру, міжнародного права і порядку", - резюмується в заяві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141757
 
   
 Топ коментарі
 
Вони пропонують укласти оборонну угоду... оборонну пля! вони хочуть "не стріляти" і оборонятись!
Призываем США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной, - комитет ВР - Цензор.НЕТ 4993
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Віталій Портніков.

"Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Володимир Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його "вплинути на ту сторону".

Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої «тієї сторони», це вигадка кремлівської пропаганди.

Існує тільки Путін. Це його війська і спецслужби окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Путін не впливає на «ту сторону», а віддає їй розпорядження. Він - не посередник, а учасник конфлікту. І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на «парламентера». Це те, що Путіну і потрібно для продовження війни.

І так, Путіну не треба жодного наближення до миру. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилося поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом. Навіщо йому мир?

Володимир Зеленський, Ви вже не учасник передвиборчої боротьби, Ви - президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру.

Нерозуміння Вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат - і людей, і територій".
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они уже побежали заключать ! аж спотыкаются )
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Після розвалу "договору про ракети" час заключати "договір про гранатомети" з Україною!
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а не то - возврат к статусу ядерной державы - эх - жаль не при зеле - а так придут зеленые и все насмарку
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при мародере великом шо там навозвращали, хрюкобот ?
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тільки маса боєголовки не дозволяє нести ядерний заряд (якого немає і який не так просто зробити) . А ще система наведення (чи дозволять союзники використовувати їх системи?). І чи варто це робити, якщо проти України будуть застосовані санкції з боку колишніх партнерів та повністю припинена будь-яка допомога?
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а хер його знає що у вас є. Може і є, якщо не усі в Сибіру зараз згоріли...
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А в тебе є ракети чи лише гранатометами збагатів?
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В мене чи у моїй країні? Зелені, ви коли навчитесь правильно питання ставити?
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А хто такі зелені, "еколохи" чи що? Коли навчишся питання ставити?
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Вони пропонують укласти оборонну угоду... оборонну пля! вони хочуть "не стріляти" і оборонятись!
Призываем США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной, - комитет ВР - Цензор.НЕТ 4993
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не стріляючи повернути територію----з бамажкою бігти і махати перед носом перед озброєним сепаром..
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Питання ставить комітет колишньої ради. Рішення про припинення вогню приймав Зе, а не ВР.
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та да... нова ВРУ як мінімум відмінить вихід України із СРСР... тут ви праві. Не той рівень
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Через месяц новая рада состоящая из зеленого сброда...напишет отказное письмо.....им не надо...для них паРаша друг...товаришЧ и брат....
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Во, во! И про Будапештский меморандум прокурлыкать!
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Ти таки занепокоєний стурбованістю, ой-вей
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Віталій Портніков.

"Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Володимир Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його "вплинути на ту сторону".

Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої «тієї сторони», це вигадка кремлівської пропаганди.

Існує тільки Путін. Це його війська і спецслужби окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Путін не впливає на «ту сторону», а віддає їй розпорядження. Він - не посередник, а учасник конфлікту. І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на «парламентера». Це те, що Путіну і потрібно для продовження війни.

І так, Путіну не треба жодного наближення до миру. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилося поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом. Навіщо йому мир?

Володимир Зеленський, Ви вже не учасник передвиборчої боротьби, Ви - президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру.

Нерозуміння Вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат - і людей, і територій".
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Гугль - переводчика работать не корректно всегда!
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"закликає Вашингтон і Лондон укласти з Києвом оборонні угоди"

Це якби хтось у 1942 запропонував одночасно зі Сталіним та Гітлером підписати оборонні угоди.
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Не будет никакого серьезного сотрудничества и настоящих договоров.
Причина проста. Не было никогда, и пока нет, власти которая бы не работала и не жила одним днем.
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Де стіна на кордоні, де патронний завод, де танки "Оплот" де умови для українських вояків на передовій, де стратегія війни проти угро-фінського, кацапського агресора, комунопорохобариги, до суду і на нари, нечисть колаборантська.
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США могут стать реальным союзником Украины,если Украина отменит безвиз с агрессором и запустит НАБУ в действие.Конечно же,придётся очень постараться новому парламенту в быстрых решениях по ключевым вопросам построения Украины,как державы!
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Рада распущена , депутатьі на морях , а комитет вьідал то , что должен бьіл сделать давньім-давно . Чудньі дела твои , Господь !
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Украинская армия одна из сильнейших, и она защищает Европу от России, а Америку от северной Кореи.
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