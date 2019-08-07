 Закликаємо США і Велику Британію укласти оборонні угоди з Україною, - комітет ВР

Відповідну заяву комітету оприлюднено на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет ... засуджує дії РФ, які привели до припинення дії Договору між США і СРСР про ліквідацію їх ракет середньої і малої дальності від 8 грудня 1987 року. Комітет з розумінням ставиться до рішення США, як реакцію на порушення Договору з боку РФ", - сказано в заяві.

Члени комітету ВР підкреслюють, що дії РФ "привели до повного припинення дії Договору про РСМД і, як наслідок, до загрози нової гонки озброєнь".

"В цих нових безпекових умовах Україна має серйозно замислитись над своїм майбутнім потенціалом для стримування загроз, що відкрилися після руйнування Російською Федерацією Договору про РСМД", - сказано в заяві.

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Текст документа містить заклик до США і Великої Британії "підтримати діями Україну в межах гарантій безпеки за Будапештським меморандумом". "Такими практичними механізмами могло б, зокрема, стати невідкладне укладення двосторонніх оборонних угод між Україною та Сполученими Штатами, Україною та Великою Британією, а також надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО до моменту набуття повноправного членства України в НАТО, як це пропонується у Зверненні Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо безпекових гарантій від 22 березня 2017 року", - йдеться в документі.

У заяві наголошується, що Україна завжди сумлінно дотримувалася всіх взятих міжнародних зобов'язань у сфері ядерного роззброєння, скорочення і ліквідації зброї масового знищення та засобів її доставки, зокрема, відмовилася від третього найбільшого у світі ядерного арсеналу і повною мірою забезпечила реалізацію положень ДРСМД.

" Проте одна з держав-гарантів – Російська Федерація грубо порушила основоположні принципи міжнародного права, Статут ООН і зобов’язання за Будапештським меморандумом та розпочала збройну агресію проти України ... Зазначаємо, що збройна агресія Російської Федерації проти України завдала значного удару глобальному режиму нерозповсюдження, дискредитувавши значною мірою міжнародні гарантії як спосіб запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки", - підкреслюють у парламентському комітеті.

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"Комітет Верховної Ради України у закордонних справах підкреслює необхідність солідарних зусиль і дій для запобігання ядерній загрозі, збереження миру, міжнародного права і порядку", - резюмується в заяві.