 Закликаємо США і Велику Британію укласти оборонні угоди з Україною, - комітет ВР

Відповідну заяву комітету оприлюднено на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Комітет ... засуджує дії РФ, які привели до припинення дії Договору між США і СРСР про ліквідацію їх ракет середньої і малої дальності від 8 грудня 1987 року. Комітет з розумінням ставиться до рішення США, як реакцію на порушення Договору з боку РФ", - сказано в заяві.
Члени комітету ВР підкреслюють, що дії РФ "привели до повного припинення дії Договору про РСМД і, як наслідок, до загрози нової гонки озброєнь".
"В цих нових безпекових умовах Україна має серйозно замислитись над своїм майбутнім потенціалом для стримування загроз, що відкрилися після руйнування Російською Федерацією Договору про РСМД", - сказано в заяві.
Текст документа містить заклик до США і Великої Британії "підтримати діями Україну в межах гарантій безпеки за Будапештським меморандумом". "Такими практичними механізмами могло б, зокрема, стати невідкладне укладення двосторонніх оборонних угод між Україною та Сполученими Штатами, Україною та Великою Британією, а також надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО до моменту набуття повноправного членства України в НАТО, як це пропонується у Зверненні Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо безпекових гарантій від 22 березня 2017 року", - йдеться в документі.
У заяві наголошується, що Україна завжди сумлінно дотримувалася всіх взятих міжнародних зобов'язань у сфері ядерного роззброєння, скорочення і ліквідації зброї масового знищення та засобів її доставки, зокрема, відмовилася від третього найбільшого у світі ядерного арсеналу і повною мірою забезпечила реалізацію положень ДРСМД.
" Проте одна з держав-гарантів – Російська Федерація грубо порушила основоположні принципи міжнародного права, Статут ООН і зобов’язання за Будапештським меморандумом та розпочала збройну агресію проти України ... Зазначаємо, що збройна агресія Російської Федерації проти України завдала значного удару глобальному режиму нерозповсюдження, дискредитувавши значною мірою міжнародні гарантії як спосіб запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки", - підкреслюють у парламентському комітеті.
"Комітет Верховної Ради України у закордонних справах підкреслює необхідність солідарних зусиль і дій для запобігання ядерній загрозі, збереження миру, міжнародного права і порядку", - резюмується в заяві.
"Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Володимир Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його "вплинути на ту сторону".
Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої «тієї сторони», це вигадка кремлівської пропаганди.
Існує тільки Путін. Це його війська і спецслужби окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Путін не впливає на «ту сторону», а віддає їй розпорядження. Він - не посередник, а учасник конфлікту. І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на «парламентера». Це те, що Путіну і потрібно для продовження війни.
І так, Путіну не треба жодного наближення до миру. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилося поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом. Навіщо йому мир?
Володимир Зеленський, Ви вже не учасник передвиборчої боротьби, Ви - президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру.
Нерозуміння Вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат - і людей, і територій".
Це якби хтось у 1942 запропонував одночасно зі Сталіним та Гітлером підписати оборонні угоди.
Причина проста. Не было никогда, и пока нет, власти которая бы не работала и не жила одним днем.