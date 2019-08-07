 Станом на 30 липня в Офісі президента працює 142 співробітники

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит УНН.

"Згідно з наказами Керівника Апарату Офісу Президента України, наданими в Державне управління справами, станом на 30 липня 2019 року на посади в Офіс Президента України призначено 142 працівників", - йдеться у відповіді на запит.

1 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.

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