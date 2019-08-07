 Станом на 30 липня в Офісі президента працює 142 співробітники

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит УНН.
"Згідно з наказами Керівника Апарату Офісу Президента України, наданими в Державне управління справами, станом на 30 липня 2019 року на посади в Офіс Президента України призначено 142 працівників", - йдеться у відповіді на запит.
1 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.
Які в них посади ? Які заробітні плати ?
у амеров еще в 60-тых было даже на телефонной связи такое. поймали так террористов, те аж обосрались от удивления. это не совок же шо куча мусоров вручную бы все прослушивала)
Немедленно сократить до 42!