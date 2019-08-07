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 Політика України
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Все про:ДУСЯ (27) Зеленський (2321) Офіс Президента (38)

 Станом на 30 липня в Офісі президента працює 142 співробітники

Станом на 30 липня цього року в Офісі Президента України працює понад 140 співробітників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит УНН.

"Згідно з наказами Керівника Апарату Офісу Президента України, наданими в Державне управління справами, станом на 30 липня 2019 року на посади в Офіс Президента України призначено 142 працівників", - йдеться у відповіді на запит.

1 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141755
 
 
 Топ коментарі
 
И много наработали ? Или только по клавишам ?
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Хто всі ці люди ?
Які в них посади ? Які заробітні плати ?
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Разумков , Богдан и коллектив , выученный послушанию ...
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А вы напиши шо заминировал их - мигом слуг как ветром сдует
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Там робот всем отписки шлет....а роботу пох на заминирование....
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ключевые слова - не слышали?
у амеров еще в 60-тых было даже на телефонной связи такое. поймали так террористов, те аж обосрались от удивления. это не совок же шо куча мусоров вручную бы все прослушивала)
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Безобразие!
Немедленно сократить до 42!
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надеюсь, они все работают бесплатно, за идею, т.к. гос.бюджетом на 2019 год финансирования Офиса Президента не предусмотрено
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А действительно...из каких источников они получают заработную плату??? Кто на сегодня оплачивает труд этих 142 товаришЧей..??
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140 перукарів - Зеленському коси заплітають до обіду, а після обіду розплітають.
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танамнасратьсколько, главное, штобы ахетовы рассчитывались скорыми помощами....
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ну, сравнил - петюничка всего себя отдавал, за Родину, за людей, список людей пополняется.... трубой))
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работают??, Як на мене, то вони лише перед камерами красуються та роблять безглузді тупі заяви.
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