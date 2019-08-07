 Зеленський у телефонній розмові закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель та Путіним

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави зазначив, що це не перший обстріл з боку противника, який має на меті зрив мирного процесу, започаткованого українською стороною. Президент України також повідомив Еммануелю Макрону про інші кроки, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту на сході України, зокрема про відновлення інфраструктури, обмін полоненими тощо.

"Крім того, Володимир Зеленський поінформував про свою розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним сьогодні вранці, під час якої закликав до виконання зобов’язань щодо припинення вогню, повернення моряків та інших полонених. Президент України закликав лідерів країн Нормандської четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне розв’язання конфлікту", - йдеться в повідомленні.

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Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін. Він додав, що зв’яжеться з Президентом РФ Володимиром Путіним та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.