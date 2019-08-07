 Зеленський у телефонній розмові закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель та Путіним

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави зазначив, що це не перший обстріл з боку противника, який має на меті зрив мирного процесу, започаткованого українською стороною. Президент України також повідомив Еммануелю Макрону про інші кроки, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту на сході України, зокрема про відновлення інфраструктури, обмін полоненими тощо.
"Крім того, Володимир Зеленський поінформував про свою розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним сьогодні вранці, під час якої закликав до виконання зобов’язань щодо припинення вогню, повернення моряків та інших полонених. Президент України закликав лідерів країн Нормандської четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне розв’язання конфлікту", - йдеться в повідомленні.
Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін. Він додав, що зв’яжеться з Президентом РФ Володимиром Путіним та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.
скоро, по струнке будут бегать... ))
Текст сильного обращения Эдуард Литвиненко ("Don") опубликовал на своей странице в Facebook. Ниже приводим полный текст без изменений.
А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай. Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..До помсти! "Don", отец морпеха.
Земля Вам пухом Герои..
Только стыдно стало ....е брать как стыдно за то что страной пришли править такие суки мрази как ЗЕбуины.
неадекватный пианист уже доигрался.
Юрій Костюк
@Youri_Kostyk
Приєднуюсь до пропозиції пана
@BorisenkoBoris
президенту
@ZelenskyyUa проводити в останній шлях чотирьох загиблих морпіхів. А краще взяти кожного з лідерів країн ЄС що входять до нормандської четвірки-хай зазирнуть в очі батькам загиблих.
Ну, вот вам и торговля на крови, и мир с агрессором за три копейки:
Новоизбранный нардеп от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что необходимо снять экономическую блокаду террористических банд «ДНР» и «ЛНР».
Об этом он сказал в интервью «Стране». По его мнению, на такой шаг Украина вынуждена пойти в контексте реинтеграции Донбасса.
«Потому что выгода постепенно замещает агрессию. Мы говорим не о военных, а о простых людях, которые там живут. Да, возможно, они заблуждались когда-то, но они же не убивали наших солдат», - заявил Дубинский.
Слуга Москвы считает, что любой конфликт можно сгладить торговлей.
«В новостях показывают рухнувший мост, через который перелазят старики, которые ездили за продуктами. Так вы не покажете людям, что они тут нужны. Так можно только культивировать ненависть», - заключил новый нардеп от Зеленского.
* * * * * * * * *
- Ранее у Зеленского "новое лицо" Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что ТКГ планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.
- Также на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.
- При этом «Л/ДНР» потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.
- Пятый президент Украины Петро Порошенко раскритиковал шестого из-за заявления Зеленского о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.
Цензору.НЕТ
Лікнеп для презедента:
Агресорів і окупантів не просять. З зовнішнім ворогом розмовляють з позиції сили. Не стріляють у відповідь лише засуджені до розстрілу.
- Дядя Вова!
- Чіво тебе, Вовочка?
- Дядя Вова, я вас очень прошу, пожалуйста, скажите ім, ну тем, на стороне, шоб вони не стрілялі і не делалі вбивство наших людей.
Дядя Вова дунув в ствол ще гарячого, димлячого ТТ, - Пашел НАХ, Вовочка....
?!?!?!?!?!?!?
Ета шо за ************************!!!
У Вовочки вавачка в голові? Чи він сам є вавочкою з народження?
Оце ось, ЗЕлене, безформне, безвольне, аморфне, що колихається, як студень, оце ось наш Головнокомандувач?!
Оце ось, ЗЕлене, тупе, придурковате, дегенеративне, відповідає за нашу зовнішню політику?!
Ви кого обрали, ей?
А?!
Кремлівський холуй Порошенко ледве не кожен день наярівал пітору Путьке і мабуть так само себе поводив, тепер оце ось, ЗЕлене, недолуге та гниле, продовжує це знущання над країною, над нацією.
#Зеленський, може сваліш НАХРЕН? Ти і так вже обделався зі своєю клоунадою, зі своїми богданами, арахаміями, разумковими, то ж скоро вже і сам почнеш тонути у власному лайні.
То поки не пізно...а?
Август- ждем «Лебединое озеро» и ГКЧП -2, запертый на даче Вовочка Путин слушающий Радио свобода по детекторному приемнику и дико переживающий за бедных россиян, пока куролесит по России новое ГКЧП…
По информации, полученной экс-депутатом Госдумы РФ политиком Геннадием Гудковым, «к Путину пришла группа генералов во главе с Патрушевым и потребовала провести спецоперацию по узурпации власти в России». По мнению Г. Гудкова, «переворот еще идет, и чем закончится - пока неизвестно».
видео -- SotnikTV
"Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Володимир Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його "вплинути на ту сторону".
Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої «тієї сторони», це вигадка кремлівської пропаганди.
Існує тільки Путін. Це його війська і спецслужби окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Путін не впливає на «ту сторону», а віддає їй розпорядження. Він - не посередник, а учасник конфлікту. І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на «парламентера». Це те, що Путіну і потрібно для продовження війни.
І так, Путіну не треба жодного наближення до миру. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилося поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом. Навіщо йому мир?
Володимир Зеленський, Ви вже не учасник передвиборчої боротьби, Ви - президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру.
Нерозуміння Вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат - і людей, і територій".
видео -- https://cdn.jpg.wtf/futurico/59/ce/1565179298-59ce4b439fd2f8e3817359c78aad87e2.mp4 (Fil)
Кремль в Украине не ставит на Зеленского против Порошенко, или на Порошенко против Зеленского. Их не устроит НИКАКОЙ президент Украины, их и Янукович не устраивал. И Бойко там какой-нибудь не устроит, потому что они прекрасно понимают, что Бойко такой шелковый пока никто, а как на трон заберется, то его не остановишь.
Медведчук тут не станет никем, а все остальные РФ не нужны.
Что нужно Кремлю? Чтобы нас вообще не было ни как страны, ни как нации, чтобы мы тут в глотку вцепились друг другу, чтобы ненавидели друг друга. Их только такой результат устроит - чтобы у нас тут кровь и хаос, и Европа сама просит Россию вмешаться.
Кремль не будет подыгрывать Зеленскому. Наоборот.
Если есть хоть какая-то часть населения, которая воспринимает мямлящего об инцидентах Зеленского как национальное унижение, то Кремль продолжит системно в это бить.
Украинский президент выглядит как тряпка, если убивать украинских бойцов? Для Кремля идеально.
Кремль ведь может существенно повысить уровень наших потерь и без начала наступательных общевойсковых операций, на которые Европа будет вынуждена реагировать.
Не надо вот прямо обстрелы наращивать и опять убиваться об Дебаль, есть и другие способы.
Разворачивание полноценной снайперской войны, разворачивание работы ДРГ, разворачивание работы беспилотной авиации, мощные удары по локальным опорникам, диверсионная работа местного населения и криминала - можно отравить пищу, воду и водку, можно минировать дороги.
И бесполезно будет кричать про Минские. Потому что ну войны же полномасштабной нет, Вова, ну чего ты ноешь. Убивают украинцев? Не из арты? Ну так отведи войска значит по Минским, там не достанут. И вообще надо просто прекратить стрелять и зарабатывать на войне. Беня ж соляру в армию поставляет, да? Ну вот и прекратите зарабатывать, ага, коррупция кококо.
Путин и его миньоны в 1 и 2 АК или в Германии просто ссут в глаза Зеленскому, и чем больше Зеленский выглядит жалким, тем сильнее будет становится струя.
Выхода из этого цикла не будет, пока кто-то из новых лиц не наберется смелости и не скажет Вове это в глаза. А потом не повторит еще сколько-то раз, что пришло время найти у себя яйца(желательно не Богдана) и
вспомнить, что ты не актеришка, а президент воюющей страны и вести себя должен соотвественно.
Нельзя перед чекистами унижаться, нельзя, это приглашение к увеличению насилия, очевидная **** вещь.
И не выйдет между струйками, потому что поток будет нарастать, если звонить Путину и что-то просить *****.
Антон Швец
Видимо путлеру покуй на звонки, очередной обстрел.
* * *
Порошенко только после отвода войск из Дебальцева изменил своё отношение к примирению и договорённостям с Путлером. Ждём что-то подобное и от Зеленского. Вопрос, скольких жизней это будет стоить? (С)
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Ну хоть те поклонники тольки зеленского, которые отрицают войну рашки против нас, теперь умылись тем фактом, что их толька зеленский однозначно считает рашку воюющей против нас.
Возможно, тольке помогли с тем, чтобы он так считал, но в любом случае сам этот факт греет душу.
* * *
нее, они думают что порох спровоцировал войну с россией, а вовочка все пытается исправить, и не провоцируют путлера на агрессию.
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він уклінно просить головного окупанта вплинути не на війська окупанта, а на міфічну "ту сторону". Таким чином, демонструючи те, що ті хто вбиває наших воїнів - не російські війська та найманці, а самостійна сила, на яку, правда, може вплинути *****. А може і не вплинути, вони ж "друга сторона", самостійні сили.
https://ukraine.d3.ru/zhdem-pres-realiz-1828205/?sorting=rating