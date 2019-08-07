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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Зеленський (2321) Меркель (563) Путін (10346) нормандська четвірка (505) Макрон Емманюель (262)

 Зеленський у телефонній розмові закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель та Путіним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої проінформував свого французького колегу про загибель чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі унаслідок обстрілу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави зазначив, що це не перший обстріл з боку противника, який має на меті зрив мирного процесу, започаткованого українською стороною. Президент України також повідомив Еммануелю Макрону про інші кроки, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту на сході України, зокрема про відновлення інфраструктури, обмін полоненими тощо.

"Крім того, Володимир Зеленський поінформував про свою розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним сьогодні вранці, під час якої закликав до виконання зобов’язань щодо припинення вогню, повернення моряків та інших полонених. Президент України закликав лідерів країн Нормандської четвірки терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне розв’язання конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив склад робочої групи з питань реінтеграції Донбасу. СПИСОК

Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін. Він додав, що зв’яжеться з Президентом РФ Володимиром Путіним та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141754
 
   
 Топ коментарі
 
Гребаный стыд. Вчера Зеля, это тело папы Бени, выступило с заявлением, где ни одним словом не обмолвилось от чьих рук погибли наши ребята. Ни ОДНИМ. Просто виртуально погибли, сочувствую и все. А слабо такой-же ролик грозный записать, как Пороху записывал? И бровки насупить? И назвать вещи своими именами? Что Раша коварный агрессор и солдаты погибли от рук рашенских диверсантов-агрессоров? И что эта кровь на совести именно Х*йла? Зебиы, ган*оны, вы сделали это вместе со своим божеством и теперь вместе не отмоетесь!
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Еще ему не дошло что Путину мир не нужен?
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Чтобы упростить порядок получения разрешения для посещения Крыма ?
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Макрон показав що він не є самостійним гравцем, а є лише тінню жінки Меркель! Чи не пора Макрону перестати бути тінню жінки і стати самодостатнім гравцем на зовнішньополітичній арені! Велика Франція заслуговує мати своє слово в зовнішній політиці, без оглядки на бабушку Меркель!
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Шановний, Макрон показав, що Зєлєнскій для нього не авторитет. Меркель - авторитет. Пуцин - авторитет. Зєлєнскій - не авторитет. От троє домовляться про зустріч і лише тоді четвертого покличуть. А може і не покличуть. Одним словом - послав красиво.
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телепню. Макрон показав, що Зебіл не самостійний гравець і не авторитет. Навіть розсмішити Макрона не зміг.
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Гребаный стыд. Вчера Зеля, это тело папы Бени, выступило с заявлением, где ни одним словом не обмолвилось от чьих рук погибли наши ребята. Ни ОДНИМ. Просто виртуально погибли, сочувствую и все. А слабо такой-же ролик грозный записать, как Пороху записывал? И бровки насупить? И назвать вещи своими именами? Что Раша коварный агрессор и солдаты погибли от рук рашенских диверсантов-агрессоров? И что эта кровь на совести именно Х*йла? Зебиы, ган*оны, вы сделали это вместе со своим божеством и теперь вместе не отмоетесь!
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Кишка тонка. Я допускаю, что они хотят соблюсти формальности перед выходом из перемирия и мощного удара по кацапам. Посмотрим, немцы уже сказали, что встречаться не хотят.
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Какой там мощный удар, клоуну нужно, наконец, перестать зарабатывать себе рейтинг на войне и просто прекратить стрелять.
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Устим , немцьі вам сказали ? Больше никто ведь не знает...
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- альо! мікрон? слиш, чьорт! а ну-ка давай бирєнько ко мнє! Рєзво так! Бістро! я сказал!
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Еще ему не дошло что Путину мир не нужен?
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Тебе ещё не дошло, что вовочка президент не для Украины и её интересов, а слуга расии?
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Он видимо учится только на своих ошибках, только бы за его ошибки не отвечали еще и наши солдаты.
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До нього навіть не дійшло, що його проблеми і проблеми його країни не вирішать ні Макрон з Францією, ні Меркель з Німеччиною. Йому б звернутися не до Макрона, а до власного народу і війська. Пояснити, що мира не буде. Не тому, що Україна і він, як президент цього не хоче, а тому, що ворог не зупиняється. І давати відпір. Люди зрозуміють. Армія підтримає. А так ми бачимо поведінку дрібного ябедника, який чуть-що - біжить жалітися або мамі, або вчителям. Така поведінка не додасть йому ні друзів, ні партнерів. Його будуть посилати, як це зараз зробив Макрон, який повинен думати і думає про благополуччя своєї країни, а не про проблеми з мужністю у преЗЕдента України.
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Нормандский формат как и минский не работает. Что Зеленский от него ожидает? Путин наврет всем ,как уже было ни раз, развешает по ушам лапшу и все.
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Так питання головному Зебілу треба ставити.
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Тянет навозную муху зе-зе к канализации . Осторожнее пусть будет .
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мог бы появиться еще один официальный праздник " День канализационного люка"
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или канализация тянется к неполноценному.
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_Т. н. нормандский формат - это сборище из расии и её союзников. Т. е. это антиукраинский формат, по определению он действует в интересах путлера. И вот вовочка решил обратиться к этому "формату". К союзникам врага. Это идиотизм или потому что интересы Украины для вовочки не приоритет и вообще не цель?
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если это решительный ответ то что зе будет делать если будут еще обстрелы и погибшие??????? запьет??????
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встреча с моей точки зрения ничего не принесет, могу поспорить тут с любым на бутылку кваса.
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подобные пропозыции не пишут,они сами приходят,в Украине обычно осенью-зимой..
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Зе, уже дает вказивкы керивныкам Эвропы...
скоро, по струнке будут бегать... ))
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Вова Зеленский!!! Не будь клоуном - сейчас ты нужен на передовой заменить погибших. Бросай турцию и пашёл!!!
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А ты и дальше будешь на боевом диване рукойводить?
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А ты - впереди всех на боевом диване, да, воен?
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разговор не обо мне, а о президенте. Раз избрался - действуй. Дай мне сейчас полномочия президента, я уже не смогу выровнять ситуацию на дипломатическом уровне. А у зе ещё есть шанс зацепиться за Крым для Украины и остановить войну. Выиграть войну в Крыму можно за 2 дня.
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Клоун решил самоутвердиться? Ну вот что тебе даст этот "нормандский формат",если ты уже принял решение нагнуться раком и снять штаны?Меркеля с макронами могут только свечка подержать.Гребаный стыд с таким гавном.
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а это согласовано с бенито бабломойским ? как то все самостоятельно чертями общается
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Смысл собираться с ******? Типо теперь ***** когда захочет чтобы его приглашали на встречу будет убивать наших людей? Наоборот, ***** нужно вычеркнуть из списка, так как показало что он не отвечает за свои слова и с ним бесполезно говорить, мало того даже вредно.
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да хватит им звонить. этот формат не рабочий. создавай новый.
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короче - макрон послал вазелина нахер.
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Репост В сети появилось письмо отца морпеха ВСУ к президенту Владимиру Зеленскому по поводу гибели четырех украинских воинов под Павлополем 6 августа.
Текст сильного обращения Эдуард Литвиненко ("Don") опубликовал на своей странице в Facebook. Ниже приводим полный текст без изменений.
А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай. Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..До помсти! "Don", отец морпеха.
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Склоняю голову перед родителями погибших парней..
Земля Вам пухом Герои..
Только стыдно стало ....е брать как стыдно за то что страной пришли править такие суки мрази как ЗЕбуины.
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абсолютно правильно.
неадекватный пианист уже доигрался.
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Юрій Костюк

@Youri_Kostyk

Приєднуюсь до пропозиції пана
@BorisenkoBoris
президенту
@ZelenskyyUa проводити в останній шлях чотирьох загиблих морпіхів. А краще взяти кожного з лідерів країн ЄС що входять до нормандської четвірки-хай зазирнуть в очі батькам загиблих.
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ЗЕ, собери яйца в карман если они у тебя есть и нанеси по Рашке ответный удар, начни с ареста Мертвечука и его пособников которые враги Украины и работают на вражескую страну.
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"Они не убивали наших солдат": у Зеленского предложили снять блокаду Донбасса

Ну, вот вам и торговля на крови, и мир с агрессором за три копейки:

Зеленський у телефонній розмові закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель та Путіним - Цензор.НЕТ 8830

Новоизбранный нардеп от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что необходимо снять экономическую блокаду террористических банд «ДНР» и «ЛНР».

Об этом он сказал в интервью «Стране». По его мнению, на такой шаг Украина вынуждена пойти в контексте реинтеграции Донбасса.
«Потому что выгода постепенно замещает агрессию. Мы говорим не о военных, а о простых людях, которые там живут. Да, возможно, они заблуждались когда-то, но они же не убивали наших солдат», - заявил Дубинский.

Слуга Москвы считает, что любой конфликт можно сгладить торговлей.

«В новостях показывают рухнувший мост, через который перелазят старики, которые ездили за продуктами. Так вы не покажете людям, что они тут нужны. Так можно только культивировать ненависть», - заключил новый нардеп от Зеленского.
* * * * * * * * *
- Ранее у Зеленского "новое лицо" Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что ТКГ планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.
- Также на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.
- При этом «Л/ДНР» потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.
- Пятый президент Украины Петро Порошенко раскритиковал шестого из-за заявления Зеленского о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.
Цензору.НЕТ
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Макрон особисто приїде і скаже не мтріляти в наших воїнів...шо за бред----ну по"здять і розійдуться..і пальчиком ще..ньо-ньо-ньо кака )(уйло
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Зеленський Путіну: "Я дуже Вас прошу вплинути.."

Лікнеп для презедента:
Агресорів і окупантів не просять. З зовнішнім ворогом розмовляють з позиції сили. Не стріляють у відповідь лише засуджені до розстрілу.

Зеленський у телефонній розмові закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель та Путіним - Цензор.НЕТ 4749

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вы что не поняли что зе трус это было видно на его выступлении с хомчаком , выглядел неуверенным и потерянным.
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ДЯДЯ ВОВА І ВОВОЧКА.
- Дядя Вова!
- Чіво тебе, Вовочка?
- Дядя Вова, я вас очень прошу, пожалуйста, скажите ім, ну тем, на стороне, шоб вони не стрілялі і не делалі вбивство наших людей.
Дядя Вова дунув в ствол ще гарячого, димлячого ТТ, - Пашел НАХ, Вовочка....
?!?!?!?!?!?!?
Ета шо за ************************!!!
У Вовочки вавачка в голові? Чи він сам є вавочкою з народження?
Оце ось, ЗЕлене, безформне, безвольне, аморфне, що колихається, як студень, оце ось наш Головнокомандувач?!
Оце ось, ЗЕлене, тупе, придурковате, дегенеративне, відповідає за нашу зовнішню політику?!
Ви кого обрали, ей?
А?!
Кремлівський холуй Порошенко ледве не кожен день наярівал пітору Путьке і мабуть так само себе поводив, тепер оце ось, ЗЕлене, недолуге та гниле, продовжує це знущання над країною, над нацією.
#Зеленський, може сваліш НАХРЕН? Ти і так вже обделався зі своєю клоунадою, зі своїми богданами, арахаміями, разумковими, то ж скоро вже і сам почнеш тонути у власному лайні.
То поки не пізно...а?

Зеленський у телефонній розмові закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель та Путіним - Цензор.НЕТ 3597
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Экс-депутат госдумы Гудков: На России происходит чекистский переворот

Август- ждем «Лебединое озеро» и ГКЧП -2, запертый на даче Вовочка Путин слушающий Радио свобода по детекторному приемнику и дико переживающий за бедных россиян, пока куролесит по России новое ГКЧП…
По информации, полученной экс-депутатом Госдумы РФ политиком Геннадием Гудковым, «к Путину пришла группа генералов во главе с Патрушевым и потребовала провести спецоперацию по узурпации власти в России». По мнению Г. Гудкова, «переворот еще идет, и чем закончится - пока неизвестно».

видео -- SotnikTV
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Віталій Портніков.

"Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Володимир Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його "вплинути на ту сторону".

Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої «тієї сторони», це вигадка кремлівської пропаганди.

Існує тільки Путін. Це його війська і спецслужби окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Путін не впливає на «ту сторону», а віддає їй розпорядження. Він - не посередник, а учасник конфлікту. І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на «парламентера». Це те, що Путіну і потрібно для продовження війни.

І так, Путіну не треба жодного наближення до миру. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилося поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом. Навіщо йому мир?

Володимир Зеленський, Ви вже не учасник передвиборчої боротьби, Ви - президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру.

Нерозуміння Вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат - і людей, і територій".
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Краще би ти, нікчемне створіння, дозволив нашим бійцям стріляти у відповідь! Бо перетворення їх на мішені може закінчитись тим, що бійці почнуть стріляти у тебе, як ініціатора знущання над ними! Яке перемир'я?!! Коли рашистські виродки його притримувались?!!
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Эй, зебилы, где ваши 73% ? Чего языки в жопы позасовывали ? Давайте, отвечайте - вы же сделали это вместе.
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У Зеленского не понимают одной вещи (и сам он ее не понимает).

Кремль в Украине не ставит на Зеленского против Порошенко, или на Порошенко против Зеленского. Их не устроит НИКАКОЙ президент Украины, их и Янукович не устраивал. И Бойко там какой-нибудь не устроит, потому что они прекрасно понимают, что Бойко такой шелковый пока никто, а как на трон заберется, то его не остановишь.

Медведчук тут не станет никем, а все остальные РФ не нужны.

Что нужно Кремлю? Чтобы нас вообще не было ни как страны, ни как нации, чтобы мы тут в глотку вцепились друг другу, чтобы ненавидели друг друга. Их только такой результат устроит - чтобы у нас тут кровь и хаос, и Европа сама просит Россию вмешаться.

Кремль не будет подыгрывать Зеленскому. Наоборот.

Если есть хоть какая-то часть населения, которая воспринимает мямлящего об инцидентах Зеленского как национальное унижение, то Кремль продолжит системно в это бить.

Украинский президент выглядит как тряпка, если убивать украинских бойцов? Для Кремля идеально.

Кремль ведь может существенно повысить уровень наших потерь и без начала наступательных общевойсковых операций, на которые Европа будет вынуждена реагировать.

Не надо вот прямо обстрелы наращивать и опять убиваться об Дебаль, есть и другие способы.

Разворачивание полноценной снайперской войны, разворачивание работы ДРГ, разворачивание работы беспилотной авиации, мощные удары по локальным опорникам, диверсионная работа местного населения и криминала - можно отравить пищу, воду и водку, можно минировать дороги.

И бесполезно будет кричать про Минские. Потому что ну войны же полномасштабной нет, Вова, ну чего ты ноешь. Убивают украинцев? Не из арты? Ну так отведи войска значит по Минским, там не достанут. И вообще надо просто прекратить стрелять и зарабатывать на войне. Беня ж соляру в армию поставляет, да? Ну вот и прекратите зарабатывать, ага, коррупция кококо.

Путин и его миньоны в 1 и 2 АК или в Германии просто ссут в глаза Зеленскому, и чем больше Зеленский выглядит жалким, тем сильнее будет становится струя.

Выхода из этого цикла не будет, пока кто-то из новых лиц не наберется смелости и не скажет Вове это в глаза. А потом не повторит еще сколько-то раз, что пришло время найти у себя яйца(желательно не Богдана) и
вспомнить, что ты не актеришка, а президент воюющей страны и вести себя должен соотвественно.

Нельзя перед чекистами унижаться, нельзя, это приглашение к увеличению насилия, очевидная **** вещь.

И не выйдет между струйками, потому что поток будет нарастать, если звонить Путину и что-то просить *****.

Антон Швец
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Бессмертный прямо сказал, что у преЗЕдента информация по полочкам в голове не укладывается и соображает от туго...
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Отсюда:

Видимо путлеру покуй на звонки, очередной обстрел.
* * *

Порошенко только после отвода войск из Дебальцева изменил своё отношение к примирению и договорённостям с Путлером. Ждём что-то подобное и от Зеленского. Вопрос, скольких жизней это будет стоить? (С)
* * *

Ну хоть те поклонники тольки зеленского, которые отрицают войну рашки против нас, теперь умылись тем фактом, что их толька зеленский однозначно считает рашку воюющей против нас.
Возможно, тольке помогли с тем, чтобы он так считал, но в любом случае сам этот факт греет душу.
* * *
нее, они думают что порох спровоцировал войну с россией, а вовочка все пытается исправить, и не провоцируют путлера на агрессию.

* * *
він уклінно просить головного окупанта вплинути не на війська окупанта, а на міфічну "ту сторону". Таким чином, демонструючи те, що ті хто вбиває наших воїнів - не російські війська та найманці, а самостійна сила, на яку, правда, може вплинути *****. А може і не вплинути, вони ж "друга сторона", самостійні сили.

https://ukraine.d3.ru/zhdem-pres-realiz-1828205/?sorting=rating
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Вже ж очевидно що "перемиря" мертве , яким і було до цього. Ні носиться з ним як дурень з торбою . Є окупант і є колаборанти . Все. Яка може бути їх інтеграція в склад України .Тут або абсолютний дурень , або зрадник . Третього тут не дано.
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Хорошее начало переговоров: Путин поставлен в известность , Макрон - за! С Меркель осталось договориться , проблем не должно бьіть , она ведь за прекращение огня на Донбассе. А у Пьіни ноль аргументов на сегодня...
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З такими подвигами, будеш слугою РАШИ, а чому не зібрали РНБО, де Ваня Апарашин , пуйло пулює на весь світ, нема у вас стратегії супроти пуйла, так розробляйте, чого в Трускавці ваньку валяли, питання стоїть ребром, або Україна, або москальулус.
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