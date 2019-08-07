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Все про:безпілотник (399) спостерігач (343) ОБСЄ (2210) обстріл (5393) Донбас (12683)

 Безпілотник спостерігачів обстріляли біля Авдіївки, - ОБСЄ

Безпілотник СММ ОБСЄ обстріляли під час прольоту поблизу прифронтової Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляється у звіті місії, передає Цензор.НЕТ.

"5 серпня, здійснюючи політ міні-БПЛА СММ зі своєї позиції на східній околиці Авдіївки, спостерігачі чули 75 пострілів зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 1,6 км на північний схід. За їхньою оцінкою, вогонь вівся в напрямку БПЛА, який у той момент пролітав на цій ділянці. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА. Залишаючи цей район, члени патруля чули ще 10 пострілів зі стрілецької зброї на аналогічній відстані орієнтовно 1,6 км на північний схід від свого місця розташування", - йдеться у звіті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141749
 
 
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та сторона стрелять может уже и с этой стороны - настолько прозрачной стала линия разграничения в районе моста у станицы
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Не... тут ведь Авдеевка, тут пока нет... но в скорем будующем вполне возможно.
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**....ные бухгалтера, они там выстрелы считают... И что, не хватило 11 выстрелов для официальной "ОЗАБОЧЕННОСТИ".... 23 выстрела до "МЕГАОЗАБОЧЕННОСТИ"... и 48 для "УЛЬРАМЕГА ОЗАБОЧЕННОСТИ"... дебилы б...дь.
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опа, мох...премьер министр молчит...министр обороны отскакивает на безопасное расстояние вытянутой руки
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Это ничего, Европа богатая, у них тех беспилотников, до ****.. матери.
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А Вы уверены, что они и запахов не чувствуют?
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я п тоже стрилял по самальотікам - прікольно же! Ето же визов для мальчішкі! Провоціруют своїми БПЛА
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