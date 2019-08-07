 Безпілотник спостерігачів обстріляли біля Авдіївки, - ОБСЄ

Про це повідомляється у звіті місії, передає Цензор.НЕТ.

"5 серпня, здійснюючи політ міні-БПЛА СММ зі своєї позиції на східній околиці Авдіївки, спостерігачі чули 75 пострілів зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 1,6 км на північний схід. За їхньою оцінкою, вогонь вівся в напрямку БПЛА, який у той момент пролітав на цій ділянці. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА. Залишаючи цей район, члени патруля чули ще 10 пострілів зі стрілецької зброї на аналогічній відстані орієнтовно 1,6 км на північний схід від свого місця розташування", - йдеться у звіті.

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