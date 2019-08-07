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 Політика України
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Все про:Зеленський (2321) Крим (7257) Туреччина (884)

 Зеленський у Туреччині: "Настане день, коли Крим обов'язково повернеться в Україну"

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що окупований Кримський півострів повернеться під юрисдикцію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив сьогодні на зустрічі з українською громадою в Анкарі.

"Я точно знаю, що настане день, коли Крим обов'язково повернеться в Україну, й роз'єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом ... і далі в його історії будуть лише щасливі свята", - сказав Зеленський.

Глава Української держави зазначив, що останніми роками в Туреччині було створено нові осередки української громади, й подякував їхнім представникам за допомогу Україні.

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"Завдяки вашій наполегливій роботі українська громада в Туреччині міцнішає і перетворюється на справді впливову силу. Дякуємо за численні акції на підтримку нашої держави, за моральну й матеріальну - що важливо - допомогу, за сприяння в лікуванні та оздоровленні українських дітей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці. В рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад. Крім того, в Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм I.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141742
 
 
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Судя по діям Зелі,то цього не буди ніколи.
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Только не при зеЛоной падале презе
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когда мы станем неотъемлемой частью рускага мира .. к этому реваншисты и ведут ..
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Ух какие мечты у сои патриотичные. А кто реваншист?
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вернется обязательно, но не с этим "преЗЕдентом"....
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с уим вже теж нє.
бо і він не повернеться в президенти.
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Взорвёт мост и Крым опять будет УКРАИНСКИЙ,а ватники пусть пробуют его багром подтянуть к Новороссийску Зеленский в Турции: "Настанет день, когда Крым обязательно вернется в Украину" - Цензор.НЕТ 3816
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четкая тема на ней и внуки зельца будут пиариться
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_Зельц имеет в виду, что Украина воссоединится с Крымом через интерграцию в расию, если кто недопонял.
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надо тока начать переговоры, и на коленях попросить пукина
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а гелетей раніше зеленського таке сказав)...знов плагіат
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Куда крым вернется? Тут уже люди из Украины толпами бегут что в Польше не успевают их регистрировать. Займись уже Украиной и украинцами, а окупированные территории полностью блокировать и перекрыть их снабжение за счет украинских налогоплательщиков.
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С каждым днем, все больше разочарование...
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