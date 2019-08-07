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Все про:Лівія (49) Росія (19263) Золотухін (11)

 За знищенням українського Іл-76 у Лівії стоїть Росія, - Золотухін

Знищенням літака Іл-76 з гуманітарним вантажем Росія намагається дискредитувати Україну і звинуватити її в торгівлі зброєю.

Про це в ефірі ObozTV заявив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що це вже третій транспортний літак українських авіакомпаній, підірваний у Лівії за останній час.

Трохи раніше два Іл-76 були знищені в аеропорту Аль-Джуфра, тоді загинув льотчик із Мелітополя.

Як вважає Золотухін, всі три інциденти пов'язані між собою.

"Є всі підстави вважати, що без Кремля там не обійшлося", - переконаний він.

Читайте також: Український літак із гуманітарним вантажем обстріляли в Лівії, постраждав один член екіпажу

Золотухін зауважив, що в перших новинах про Іл-76, що з'явилися в російських блогах, містився меседж про те, що ці літаки перевозили зброю.

"Ми багато разів фіксували, що в медіа постійно з'являється інформація, яка звинувачує Україну в незаконній торгівлі зброєю, яка вигадується і підтасовується Російською Федерацією. А коли словам перестали вірити, РФ дійсно влаштовує провокації, щоб підкріпити таку інформацію якимись "аргументами", – розповів експерт.

"Російська сторона намагається використати будь-які кейси, будь-яку інформацію, щоб сказати – дивіться, Україна знову постачає зброю. І це триває останні 10 років", – наголосив він.

За словами чиновника, Росія на цьому не зупиниться і від неї можна очікувати нових провокацій.

"Навіть міжнародні видання, такі як Bloomberg чи Agence France-Presse, вже вийшли із заголовками про те, що, за інформацією лівійських військових – які частково підконтрольні Кремлю – це був український літак, який перевозив зброю. Що є фейковою інформацією", – констатував Золотухін.

Також він звернув увагу, що від держави Україна до Лівії не вирушали ні цивільні, ні військові літаки.

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"Це приватні літаки, які належать приватним особам. У рамках українського та міжнародного законодавства у них є право надавати послуги, зокрема організаціям Червоного Хреста і Півмісяця. Жодного ембарго вони не порушували", – пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, напередодні український літак із гуманітарним вантажем Червоного Хреста обстріляли в Лівії. Один член екіпажу дістав поранення. Літак було знищено вогнем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141739
 
   
 Топ коментарі
 
1. Нечего летать в зону боевых действий.
2. Сделайте им обратку в Сирии (подарите пару ПЗРК повстанцам возле базы Хмейим или в Идлибе, из гуманитарных соображений, чтобы препятствовать обстрелам мирного населения)
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І що? Ну нехай Зе подзвонить Хуйлу і попросить вплинути на Лівію...
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шо опять, Зеле звонить в кремль???????
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Если знаете что раша поддерживает там одну из сторон то нахрена вы туда летали???????????
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Так то вроде частник, на свой страх и риск, а не государство или госкомпания.
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Если государство тупо посылает самолеты в Ливию и их методично сбивают кацапы ,то это уже преступление государства, а не только кацапа. И вообще какая может быть гуманитарка от страны, которая сама в войне уже почти 6 лет и ее народ нищий? Это вообще -то нонсенс.
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Частный перевозчик привез гуманитарку от ООН и других межд организаций
Cтатью читали ????
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--Это частные самолеты, которые принадлежат частным лицам. В рамках украинского и международного законодательства у них есть право предоставлять услуги, в том числе организациям Красного Креста и Полумесяца. Никакого эмбарго они не нарушали"--Источник: https://censor.net.ua/n3141739
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А нахрена ей? Она знает, что Порошенко виноват!
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Ага, а потом долго были слышны вбухи, это наверное упаковки с бинтами взрывались....
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Підтримка однієї з сторін не дає індульгенцію рашистам здійснювати терористичні акти по відношенню до третіх країн . За всі злочини перед людством рашисти будуть відповідати, як терористи і вбивці.
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Хафтара явно поддерживют Египет и ОАЭ. ПНЕ поддерживают Турция и Катар. Египет враждует с Турцией, а ОАЭ враждует с Катаром. Это арабские разборки.

Два ила, которые прилетели с грузом на аэродром Хафтара, уничтожили дроны ПНЕ. В отместку дроны Хафтара уничтожили Ил, который прилетел с грузом на аэродром ПНЕ.
Владелец компании перевозчика захотел заработать на двух хозяев и получил то что заслужил.
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летали ,что бы поддерживать другую,не?
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1. Нечего летать в зону боевых действий.
2. Сделайте им обратку в Сирии (подарите пару ПЗРК повстанцам возле базы Хмейим или в Идлибе, из гуманитарных соображений, чтобы препятствовать обстрелам мирного населения)
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Не вся Лівія є зоною бойових дій. Згідно вашої логіки, і в Україну іноземним компаніям не можна літати. А це якараз те, чого добиваються кацапи.
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Непонятно,Ливию вроде разбомбили Европа и США,а кацапы шо остались?
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Я не зрозумів. А чого це з гадюшника "Узєлєнскага" так тихо, як нібито там вся зєкоМанда в писки гівна понабирала. В кінці кінців - чому мовчить Вофка Сцикун?
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І що? Ну нехай Зе подзвонить ***** і попросить вплинути на Лівію...
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Вызовите колдуна вуду или того сибирского шамана, для проведения обряда. Чтобы, когда Зе играл на рояле, настоящий Пу головой о пол бился. Не поможет - втыкайте иголки. Ну, или радикальное обрезание.
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Прикольно, конечно, что будет с Пу, когда Зе займется с Богданом тем, в чем их подозревают?
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Только давай не впутывай Украину сюда. Самолеты те были давно не украинские как и оружие или что там.
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это уже третий транспортный самолет украинских авиакомпаний, взорванный в Ливии за последнее время.Источник: https://censor.net.ua/n3141739

Обидно. В прошлый раз когда я написал про эти самолеты(когда еще прошлые два взорвали), меня забанили. Там же пилот из Мелитополя погиб, а они банят.
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Те самолеты были на аэродроме мятежников Хафтара. А вот что они там делали, здесь говорить запрещено.
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Що заборонено казати, те що Хафтар регулярно літає в Москву і в листопаді 2018 зустрічався з Шойгу?
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какой такой частник? Ил-76 это не лада-калина.
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Самый что ни на есть частный. У а первых было 5
Ил-76. Летали по Азии и Африке из Шарджи.
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Бреше Золотухін як собака - всі аргументи висмоктано з пальця. Немає чого допомогати терористам, тоді не будуть збивати літаки. Хафтар - це аналог нашого ДНР/ЛНР.
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