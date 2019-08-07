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Все про:хабар (2700) ГПУ (3127) чиновник, урядовець (494) Міненерговугілля (127)

 В.о. директора юрдепартаменту Міненерговугілля затримали на хабарі 1 тис. дол., - ГПУ. ФОТО

Правоохоронці спіймали на хабарі виконувача обов'язків директора юридичного Департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

В.о. директора юрдепартаменту Міненерговугілля затримали на хабарі 1 тис. дол., - ГПУ 01

Зазначена службова особа шляхом вимагання одержала від працівника цього ж Міністерства неправомірну вигоду в сумі 1 тис. доларів США за невжиття заходів та не повідомлення НАЗК про можливі порушення під час внесення відомостей в електронну декларацію.

7 серпня 2019 року під час одержання неправомірної вигоди вказану особу затримано, вилучено речові докази. На цей час вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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В.о. директора юрдепартаменту Міненерговугілля затримали на хабарі 1 тис. дол., - ГПУ 02

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141738
 
 
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Надо быть дауном что бы поверить что на таком уровне берут взятки в 1000$. Минимум в 1000 раз больше. Даже голова сильрады берет в разы больше. Смешно,явная подстава.
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Да, там было скорей всего на много больше, оставили 1000 для условки остольное оперативники поделили.
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недавно каких-то ушлепков задержали на взятке в 1,5 лимона и ниче, отпустили с миром..., а тут - штука, это несерьезно, господа..., заберите эту штуку, и пусть гуляет...
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ну что вы возмущаетесь мол штука это несерьёзно - ну не было у них больше на подставную взятку ее ведь как вещ. док . оформлять нужно - а жалко
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