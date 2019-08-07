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Все про:Зеленський (2321) наказ (168) Донбас (12683)

 Зеленський затвердив склад робочої групи з питань реінтеграції Донбасу. СПИСОК

Президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив склад робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у складі комісії з питань правової реформи.

Про це йдеться в указі президента №584/2019 від 7 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Робоча група здійснює напрацювання правових основ щодо створення умов для реінтеграції в єдиний конституційний простір України тимчасово окупованих територій і населення, яке на них проживає.

До складу групи увійшли:

Антон Кориневич - постійний представник президента в АРК, кандидат юридичних наук, доцент, голова робочої групи.

Валерія Лутковська - представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі, заступник голови робочої групи (за згодою).

Олександр Павліченко - виконавчий директор громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", заступник голови робочої групи (за згодою).

Надія Волкова - директор громадської організації "Українська правова консультативна група" (за згодою).

Тимур Короткий - професор кафедри міжнародного та європейського права Національного університету "Одеська юридична академія" (за згодою).

Олександр Лісовий - глава Донецького апеляційного суду (за згодою).

Гюндуз Мамедов - прокурор АРК, кандидат юридичних наук (за згодою).

Роман Мартиновський - адвокат громадської організації "Регіональний центр прав людини" (за згодою).

Роман Романов - директор програми "Права людини і правосуддя" Міжнародного фонду "Відродження" (за згодою).

Дар'я Свиридова - координатор освітніх програм для юристів громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", адвокат (за згодою).

Оксана Сенаторова - доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук.

Також читайте: Зеленський затвердив склад Комісії з правової реформи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141736
 
 
 Топ коментарі
 
во . самый лучший реинтегратор Зеленский утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 5402
Зеленский утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 5429
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Угомоните его кто-нибудь уже!
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так з цього ж приводу й дзвонив пуйлу...
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Щось незрозуміло,він там нічого не сплутав,схоже на реінтеграцію України в Лугандон.
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Ты идиот? Какой "троллить", кретин? Это всё шутки по-твоему скудоумому представлению?
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Треба розуміти, що війна вже закінчилась? Це лише для Зєлєнского, чи і для всієї країни?
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він же наказав перестати стріляти, ось війна й скінчилась... в його стомлених від війни зеньках
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Война за Независимость ещё впереди.
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Потужно. З ****** мав консультацію з цього приводу?
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так з цього ж приводу й дзвонив пуйлу...
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Показово, що Зєлєнскій це зробив саме сьогодні, коли ще не прибрали слідів вчорашнього вибуху, який забрав життя чотирьох наших співгромадян. Це і є реакція Зєлєнского на їх загибель від рук тих, кого він зібрався реінтегровувати в Україну. Убивць інтегрувати у країну, де живуть родичі їхніх жертв. Хоча правильно було б через таку велику одноразову втрату оголосити хоча б день трауру. Зате вінок поклав до могили Ататюрка. От такий у нас преЗЕдент-"патріот". Патріот чи то кацапстану, чи то Ізраїлю, чи то Туреччини.
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ЗЕбень телефонував своєму куратору х"йлу - Будь ласка, припиніть стріляти в нас.....
ну що ЗЕбіли процентні %%%, отримали покращення від свого скомороха?
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Наша песня гарна нова починаймо ее снова Зеленский утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 1396
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"По вопросам реинтеграции Донбасса"... Всё ясно. Предательство Украины состоялось, будут воплощать требования агрессора и оккупанта. А ещё готовятся в новой зРаде первым делом провести заседание по вопросам внешней политики Украины...
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Опять эта старая рыговатница Лутковская! Ну прям без нее и интеграции не будет, такой ценный кадр!
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Еще пару лет такой реинтеграции и в Украине самой людей не останется Зеленский утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 3543
По мойму Парашенка за ето и выгнали из власти что тамженашихлюдей в жопу целовал а ЗЕ идет по его следам в ту же сторону.
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Рабочая группа осуществляет наработки правовых основ по созданию условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий и населения, которое на них проживает.
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no comment.......... Зеленський затвердив склад робочої групи з питань реінтеграції Донбасу - Цензор.НЕТ 6893

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