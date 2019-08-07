EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  1145  7
Все про:Крим (7257) вирок (540) призов (152) Росія (19263) США (5249)

 США "дуже стурбовані" вироками кримчанам за відмову служити в окупаційній армії РФ

Посольство США висловило стурбованість тим, що Росія виносить жителям окупованого Криму вироки за відмову служити в лавах збройних сил РФ.

Про це американське дипвідомство повідомило на своїй сторінці в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дуже стурбовані нещодавніми повідомленнями про те, що Росія засуджує жителів Криму за ухилення від призову до лав збройних сил РФ. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в повідомленні.

США дуже стурбовані вироками кримчанам за відмову служити в окупаційній армії РФ 01

Як повідомлялося, в 2019 році було порушено 20 нових кримінальних справ за ст. 328 Кримінального кодексу РФ за ухилення від військової служби в збройних силах РФ. Щодо 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді. Тільки в липні винесено 5 вироків за цією статтею.

Всього за час окупації Криму Росією таких справ стосовно кримчан було відкрито як мінімум 69.

Читайте також: За відмову від служби в армії Росії оголошено вирок 17 кримчанам

Проведення призову жителів до лав армії країни-окупанта на окупованих територіях, а також безперервна пропаганда служби в ЗС РФ на території Криму порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської конвенції), а переміщення призваних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї конвенції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141735
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Обеспокоенность возбуждает гопника...
А внезапно пропущенная двойка...побуждает его делать ноги от жертвы
 показати весь коментар
 
Уж лучше уж никак не комментируйте чем ваша заезженная "deep concern"
 показати весь коментар
 
Это как??? Служить отказываются? Желают только редиску фурами на Волгоград гонять? Не, ребяты, новую Родину нужно защищать. И не так, как при Украине, что бы воинская часть была в огороде у мамы, а в Ямало Ненецком автономном округе. Ибо все местные защитники уже на Дамбасе... Служите!
 показати весь коментар
 
Ну так предоставьте им убежище, обеспокойцы вы озабоченные
Я бы наоборот, если бы жил там, стремился бы к повестке и к открытии дела. Теперь взял эту новость, повестки все и поехал в консульство Трампа - доказывайте свои ценности и озабоченность с обеспокоенностью США "дуже стурбовані" вироками кримчанам за відмову служити в окупаційній армії РФ - Цензор.НЕТ 3805
Если отморозятся - значит таковы эти "ценности")
 показати весь коментар
 
так обеспокоенны, что даже кушать не могут?
 показати весь коментар
 
Обеспокоимся агрессией и оккупацией 21-го века и нагадим с большой колокольни---За 152 млрд.долларов внешнего долга Украина уже могла 3-и защиты от вторжения создать,но увы-даже горючки в баках не оказалось-всё разворовали.Как жаль!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору