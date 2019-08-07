 США "дуже стурбовані" вироками кримчанам за відмову служити в окупаційній армії РФ

Про це американське дипвідомство повідомило на своїй сторінці в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дуже стурбовані нещодавніми повідомленнями про те, що Росія засуджує жителів Криму за ухилення від призову до лав збройних сил РФ. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в 2019 році було порушено 20 нових кримінальних справ за ст. 328 Кримінального кодексу РФ за ухилення від військової служби в збройних силах РФ. Щодо 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді. Тільки в липні винесено 5 вироків за цією статтею.

Всього за час окупації Криму Росією таких справ стосовно кримчан було відкрито як мінімум 69.

Читайте також: За відмову від служби в армії Росії оголошено вирок 17 кримчанам

Проведення призову жителів до лав армії країни-окупанта на окупованих територіях, а також безперервна пропаганда служби в ЗС РФ на території Криму порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської конвенції), а переміщення призваних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї конвенції.