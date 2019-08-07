 Трьох військовослужбовців затримали на Луганщині під час спроби продажу 12 гранатометів, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їхнього спільника поблизу Сєверодонецька згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової спроби продажу 12 гранатометів РПГ-22 та РПГ-26, 30 гранат РГД-5 та Ф-1, понад 30 підривників для гранат та майже трьох тисяч набоїв.

За цей арсенал зловмисники планувати "виручити" 50 тисяч гривень.

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Раніше співробітники СБУ задокументували два факти реалізації ділками 2 гранатометів, 10 гранат, 600 грамів тротилу та майже 2,5 тис. набоїв калібру 7,62 мм.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, джерел походження зброї та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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