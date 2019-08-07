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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (1800) зброя (1378) СБУ (4589) військовослужбовці (2477)

 Трьох військовослужбовців затримали на Луганщині під час спроби продажу 12 гранатометів, - СБУ. ФОТО

На Луганщині співробітники СБУ, залучені до операції Об'єднаних сил, спільно з Нацполіцією викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Трьох військовослужбовців затримали на Луганщині під час спроби продажу 12 гранатометів, - СБУ 01

Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їхнього спільника поблизу Сєверодонецька згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової спроби продажу 12 гранатометів РПГ-22 та РПГ-26, 30 гранат РГД-5 та Ф-1, понад 30 підривників для гранат та майже трьох тисяч набоїв.

Трьох військовослужбовців затримали на Луганщині під час спроби продажу 12 гранатометів, - СБУ 02

За цей арсенал зловмисники планувати "виручити" 50 тисяч гривень.

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Трьох військовослужбовців затримали на Луганщині під час спроби продажу 12 гранатометів, - СБУ 03

Раніше співробітники СБУ задокументували два факти реалізації ділками 2 гранатометів, 10 гранат, 600 грамів тротилу та майже 2,5 тис. набоїв калібру 7,62 мм.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, джерел походження зброї та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141732
 
   
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судя по фото гранатометов не меньше 19-ти...
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я 35 насчитал на 2-ух фото. Видать продавали они не весь запас.
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СБУшники сім заникали, у протокол не внесли, самі продадуть.
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Доллары в глазах алчных.Не на передке скучают.
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на первом фото -- 19 (девятнадцать) тубусов... Не верьте глазам своим.
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Та лааадно. Как при пете говорили - опять СБУ пиарицца, нет шоб коррупционеров ловить Трое военнослужащих задержаны на Луганщине при попытке продажи 12 гранатометов, - СБУ - Цензор.НЕТ 9157
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А если бы подорвались на украденном оружии ---были бы героями!
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