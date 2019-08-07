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 Політика України
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Все про:допит (499) Порошенко (9563) ДБР (412)

 ДБР чекає Порошенка на допит 12 серпня

Державне бюро розслідувань 12 серпня викликає на допит п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Порошенка викликано на допит 12 серпня", - сказали в ДБР.

За інформацією бюро, допит має розпочатися о 9:30.

Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко всюди проходить як свідок, жодних підозр йому не вручали, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141731
 
   
 Топ коментарі
 
И после этой новости зебобики начинают пениться от радости и потихоньку метать икру
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Гарно було красти,тепер погано на допити ходити,а там і тюрма.
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Он идет как свидетель..
Это пока ЗЕ сив на сраку со своими обещаниями садить весной!)))

ЗЕбобы...передайте ему шо уже скоро ОСЕНЬ!))))
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И после этой новости зебобики начинают пениться от радости и потихоньку метать икру
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буде тепер главПЕСик стабільно бігати куди хазяїн скаже
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Улюблене слово зєлібобів: хазяїн... У кожного зєлібоби має бути хазяїн. В тебе вже є хазяїн, зеленозашмарканий?
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кожен ПЕСик повинен мати хазяїна.. он як ти..шоб була буда а з буди гавкати.. он як ти ГБР ждет Порошенко на допрос 12 августа - Цензор.НЕТ 8880
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В тебе вже є хазаїн, зеленозашмаркане?
І ще, особисто для тебе, недолуге... Песики дінго, африканські дикі та вовки (з сімейства песикових) не мають хазаїв, на відміну від тебе, малароса...
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Гарно було красти,тепер погано на допити ходити,а там і тюрма.
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Янука судили через чотири роки,подивимось))
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13-го вирок, 14-го розстріляють, 15-го перемога над Москвою.
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а че не Кучму с Мельниченко? че не Медведчука, если уже так? это несчастье гавна наделало, конечно, но не с него же начинать разбор полётов партии рыгов)
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Медведчука Бойко Портнова не надо?или закон не один для всех
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Ботокса не смикатимуть а прийде час і зразу на Гаагу.
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Мародьора лише трохи притиснути - всіх поздає.. Жалюгідне створіння.. Сопливе, жадібне та мстиве.. Але одночасно боягузливе до усрачки ГБР ждет Порошенко на допрос 12 августа - Цензор.НЕТ 2603
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Может подонка зеЛю уже вызывать надо?!
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Зеленский на свой смартфон гостайны скачивает?
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Беня,Ахметов,Портнов,Бойко,Медведчук,Тимошенк,Аваковполучается,что не интересны правоохранительным органам.
Что-то меня уже начинает тошнить от двойных стандартов новой власти
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Та вся эта лапша, чтобы зебилов хоть как то радовать. Сами смотрите : Порошенко вызвали на допрос, как свидетеля -и сколько счастья у убогеньких)))))
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Меня тоже, лет пять назад, вызывали как свидетеля... И че, зебобики, у вас это столько счастья вызывает?)))) неужели все так хреново, что в этом только радость...
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И шо? Заключила сделку со следствием? Заставили порохоботить с 2014 года, бо иначе бы посадили?
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почему свиновальц до сих пор в статусе свидетеля а не обвиняемого и далее подсудимого?
Это получается что для шоблы штейнов мыролюбный реформист - онижыдети и адиннарот?
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Аплодисменты команде ЗЕ, Портнову и ГБР за начало чистки Украины от мародерской шушеры.
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Насиров, с клетчатым одеялком встречает! Получай, Пэдро, по наследству!
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