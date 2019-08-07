 ДБР чекає Порошенка на допит 12 серпня

Про це сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Порошенка викликано на допит 12 серпня", - сказали в ДБР.
За інформацією бюро, допит має розпочатися о 9:30.
Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.
Это пока ЗЕ сив на сраку со своими обещаниями садить весной!)))
ЗЕбобы...передайте ему шо уже скоро ОСЕНЬ!))))
І ще, особисто для тебе, недолуге... Песики дінго, африканські дикі та вовки (з сімейства п
ес икових) не мають хазаїв, на відміну від тебе, малароса...
Что-то меня уже начинает тошнить от двойных стандартов новой власти
Это получается что для шоблы штейнов мыролюбный реформист - онижыдети и адиннарот?