 "Війна не всіх вилікувала", - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск

Про це йдеться в заяві колективу військової прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Колектив військових прокуратур, ознайомившись з висловлюваннями заступника керівника Офісу Президента України щодо відсутності потреби в існуванні військової прокуратури, звертає увагу на те, що з дня відновлення системи військових прокуратур, що було обумовлено збройною агресією, яка триває і до цього часу, військовими слідчими і прокурорами:

- до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни притягнуто 263 особи, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 високопосадовець, 18 генералів та адміралів, 18 суддів РФ);

- встановлено 160 місць незаконного утримання полонених (військовослужбовців ЗС України та цивільного населення);

- допитано 1800 потерпілих, яких незаконно утримували та катували військовослужбовці РФ та учасники терористичних організацій ДНР і ЛНР на території тимчасово окупованого Донбасу;

- передано до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду понад 1000 сторінок доказів російської агресії та вчинення її представниками воєнних злочинів;

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- у справі щодо захоплення РФ українських військових моряків і суден поблизу Керченської протоки до кримінальної відповідальності притягнуто 15 військовослужбовців РФ. Міністерству юстиції України передано докази протиправних дій РФ для участі у розгляді Міжнародним трибуналом з морського права указаної справи;

- за результатами представницької діяльності заявлено позовів на суму майже 3,5 млрд грн, задоволено позовів на суму майже 2,5 млрд грн, попереджена незаконна реалізація державних підприємств на суму 52 млн грн, повернуто мобілізаційних резервів на суму 140 млн грн; повернуто 77 тис. гектарів земель вартістю 2 млрд грн;

- до суду направлено 1300 обвинувальних актів щодо корупційних злочинів", - йдеться в заяві.

"Чисельність військових прокурорів становить 6 % від загальної чисельності прокурорів, при цьому 75 % обвинувальних актів щодо злочинів відповідної підслідності направлено до суду саме військовими прокурорами. Щоденно військові прокурори в середньому затримували 2-3 осіб, проводили 8-9 обшуків і 13 "виїмок", допитували 120 осіб, відшкодовували 250 тис. грн, направляли до суду 17 обвинувальних актів. І це далеко не повні показники роботи військових прокурорів. Вважаємо неприйнятними заяви щодо непотрібності військової прокуратури, які обумовлені поверхневим уявленням про її діяльність. Сподіваємося, що чергові реформи будуть конструктивними і обдуманими, позбавленими чиїхось замовлень, упакованих в реформаторську обгортку з бантиком. Війна ще не всіх вилікувала", - резюмували у військовій прокуратурі.







