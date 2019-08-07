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Все про:Військова прокуратура (550) Рябошапка Руслан (64)

 "Війна не всіх вилікувала", - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск

Головна військова прокуратура відповіла на заяву заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапки, якого Володимир Зеленський назвав претендентом на пост Генпрокурора, про відсутність необхідності в існуванні військової прокуратури.

Про це йдеться в заяві колективу військової прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Колектив військових прокуратур, ознайомившись з висловлюваннями заступника керівника Офісу Президента України щодо відсутності потреби в існуванні військової прокуратури, звертає увагу на те, що з дня відновлення системи військових прокуратур, що було обумовлено збройною агресією, яка триває і до цього часу, військовими слідчими і прокурорами:

- до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни притягнуто 263 особи, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 високопосадовець, 18 генералів та адміралів, 18 суддів РФ);

- встановлено 160 місць незаконного утримання полонених (військовослужбовців ЗС України та цивільного населення);

- допитано 1800 потерпілих, яких незаконно утримували та катували військовослужбовці РФ та учасники терористичних організацій ДНР і ЛНР на території тимчасово окупованого Донбасу;

- передано до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду понад 1000 сторінок доказів російської агресії та вчинення її представниками воєнних злочинів;

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- у справі щодо захоплення РФ українських військових моряків і суден поблизу Керченської протоки до кримінальної відповідальності притягнуто 15 військовослужбовців РФ. Міністерству юстиції України передано докази протиправних дій РФ для участі у розгляді Міжнародним трибуналом з морського права указаної справи;

- за результатами представницької діяльності заявлено позовів на суму майже 3,5 млрд грн, задоволено позовів на суму майже 2,5 млрд грн, попереджена незаконна реалізація державних підприємств на суму 52 млн грн, повернуто мобілізаційних резервів на суму 140 млн грн; повернуто 77 тис. гектарів земель вартістю 2 млрд грн;

- до суду направлено 1300 обвинувальних актів щодо корупційних злочинів", - йдеться в заяві.

"Чисельність військових прокурорів становить 6 % від загальної чисельності прокурорів, при цьому 75 % обвинувальних актів щодо злочинів відповідної підслідності направлено до суду саме військовими прокурорами. Щоденно військові прокурори в середньому затримували 2-3 осіб, проводили 8-9 обшуків і 13 "виїмок", допитували 120 осіб, відшкодовували 250 тис. грн, направляли до суду 17 обвинувальних актів. І це далеко не повні показники роботи військових прокурорів. Вважаємо неприйнятними заяви щодо непотрібності військової прокуратури, які обумовлені поверхневим уявленням про її діяльність. Сподіваємося, що чергові реформи будуть конструктивними і обдуманими, позбавленими чиїхось замовлень, упакованих в реформаторську обгортку з бантиком. Війна ще не всіх вилікувала", - резюмували у військовій прокуратурі.

Війна не всіх вилікувала, - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск 01
Війна не всіх вилікувала, - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141728
 
   
 Топ коментарі
 
_Военными должна заниматься исключительно военная прокуратура. Это не обсуждается. Видел уже как гражданские крысы - судьи антиукраинские, войны не нюхавшие - судили защитника Украины Колмогорова. Я говорю хватит! Идите нахуй, твари!
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Аматори прийшли.
Кухаркам краще знати, як потрібно керувати.
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Военная прокуратура и суды абсолютно нужны!

Не может тетка, которая расследует кражу курицы или велосипеда судить военного !
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Аматори прийшли.
Кухаркам краще знати, як потрібно керувати.
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Военная прокуратура и суды абсолютно нужны!

Не может тетка, которая расследует кражу курицы или велосипеда судить военного !
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Не може Рябошапка, який, підозрюю, теж в армії не служив розуміти армійський організм, тим більше зсередини. Як і не може давати оцінку роботі військової прокуратури з тієї ж причини. Ця людина не знає, що Україна веде війну. Вірніше, не відчуває цього на собі.
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А ви, пані Ксенія, мабуть найрозумніша, і добре знаєте, як керувати державою. Чому ж тоді ви не у владі? Чи ви можете тільки паплюжити і тоненько дзявкати на людей, які щиро намагаються змінити країну на краще? Але то пусте. Собака гавкає, а караван іде.
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а хто робить зараз страну краще, не підкажете?
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Слыш ты, пан хренов. Твоя зелебобская мерзкая шушара - это спецы? В чем? в игре фуем на рояле? Люди, которые являются откровенными украинофобами, не имеющие ни специальностей нормальных, ни знаний , ни опыта - это по-твоему достойные керманычи страны? Как могут управлять страной актеры недоучки, фотографы, рыгиАнальные бандюки и конченные воры типа бени? Как могут управлять армией уклонисты от этой армии и явные русофилы? Да у пани Ксении больше клепки в голове чем у тебя и твоих зелебоб. Очень надеюсь на то, что скоро за поддержку зеленой дрысни на улице будут бить по лицу, мягко говоря.
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Научись говорить без оскорблений, и тогда я , может быть, буду с тобой разговаривать.
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толя тепловизор с его бесполезной (скорее вредной, т.к. бюджет они прожирают ого-го какой, а толку от них ровно ноль) конторой напрягся.
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Военная прокуратура забила СИЗО воинами .
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Військова прокуратура забила СІЗО злодіями.
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А сколько вообще ТЕПЛОВИЗОРОВ в ЗАДНИЦЕ у ТОЛИ- БАЛАЛАЕЧНИКА?
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_Военными должна заниматься исключительно военная прокуратура. Это не обсуждается. Видел уже как гражданские крысы - судьи антиукраинские, войны не нюхавшие - судили защитника Украины Колмогорова. Я говорю хватит! Идите *****, твари!
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А обвинувачення проти Колмогорова у суді яка прокурватура підтримувала?
Якби не добровольці і майданівці із зимового табору під ВРУ, то загримів би Колмогоров казанками по зонах.
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_Нужно вычищать авгиевы конюшни, а не спалить их. Гражданские не должны судить военных. Да ещё и во время войны. Это абсурд, вы это себе понимаете?
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У судьи бизнес в ордло и она судила Колмогорова и не забывай . что с подачи военного прокурора .
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А шо такое,откосившие от службы в армии рахитики в зеленых кедах хотят сами судить и сажать военных !
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Що ці прокурвори заспівають, коли випливуть їх фальсифіковані проти воїнів справи, хабарництво та інші злочини?
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Під час військових дій військова прокуратура потрібна, нефіг Вовкам судити наших вояків.
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Ох уж эта ылита.
Так "військова прокуратура" не судит, а "військових судів" в Украине нет и не было. "Війна не всіх вилікувала", - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск - Цензор.НЕТ 2823
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а "військових судів" в Украине нет и не было.

Кацап, не пались. Військові суди в Україні існували і були ліквідовані...
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Так все правильно. Ато військові ще не захотять саджати за грати військовослужбовців за "порушення режиму припинення вогню".
А ось у Печерського суду таких проблем немає.
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волнуются, могут лишиться доходов. военный прокурор Кулик.... а сколько о таких куликов?
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А шо, Матьйос демпінгував з розцінками? "Війна не всіх вилікувала", - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск - Цензор.НЕТ 9598
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Сепары во власти Украины, вокруг одни сепары. За бабки сдадут и мать родную. Хотя у таких как Рябошапка матери нет одни только деньги
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доказать можешь?
на счет сепаров?
или сечас язык в дупу пойдёт?
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Що довести? Як сліпому від народження довести що небо блакитне? А головне для чого???
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Как неожиданно, люди только во вкус вошли. "Війна не всіх вилікувала", - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск - Цензор.НЕТ 7196 .
Прям все в петю-либо за меня, либо агент кремля, без меня апокалипсис.
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Уже такое, пробовали - заменить военных судей, и прокуроров, "пиджаками".. Взялись они за следствие и рассмотрение дел в судах, по воинским преступлениям... Такого "налупастрячили" - люди за голову взялись... Военные ведь, не КЗОТ руководствуются, а Уставами, Наставлениями, Руководствами...
Лет двадцать, назад, на рыбалке, один офицер, рассказывал: подъезжает к КПП полка связи, в Чернигове, автомобиль. Оттуда вылезает мужчина с папкой. Вышел дежурный по КПП. "Я - следователь прокуратуры Черниговской области! Позовите директора военной части!...".
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Ну вот)) а клоуну, наверное, сказали, что он будет директором страны)))
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Я сам був свідком, коли одній з цивільних суддів годину намагались пояснити чому комбат є підлеглим комбрига, а вона так і не зрозуміла, бо батальйон був у обласному центрі, а бригада у районному і вона свято вірила, що з цієї підстави комбат головніше... А коли у справі згадали про комкора із сусідньої області, моя нервова система не витримала і я пішов подалі від цього цирку...
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Ага. В стране война, но военная прокуратура не нужна.
Млять, какой-то чувак малопонятный, никому нафиг не нужный раньше, теперь всплыл на поверхность и начинает решать судьбу прокуратуры. Ну не п..ц ли?!
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Зося Синицкая Вы из Ливии или Сомали, а то флажка нет возле ника, посему не понятно о какой Вы стане пишите.
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Иди нах, позвони моему провайдеру и спроси про флажок. Когда не к чему придраться обязательно начинается про флажок.
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Да мне пофиг Ваш флажок как и провайдер.
Вы написали "В стране война" я просто хотел уточнить Вы из Ливии или Сомали ? Т.к. по официальной информации сейчас в мире больше нигде война не идет.
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Да мне пофиг Ваш флажок как и провайдер.

Так, кацапе, твій теж нічого не значить.
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Вимагаю посилання на постанови Верховної Ради та президента про війну)) Iнакше ти-петераст звичайний))
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Не всех дураков война убила - так в оригинале.
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Ну это будет сильно в открытую со стороны военной прокуратуры.
Они ж все живы здоровы, и кому война а кому...., ну работать хотят и дальше.
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Це злочин проти держави. Військова служба настільки специфічна, що про ліквідування військової юстиції, може міркувати лише дилетант, типу цього "піжона" Рябошапки. Воно в армії взагалі служило?
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А что там, тепловизор нашёл этот убогий филиноносец? И где виновные за 5 арсеналов? Где беспилотник, с которого арсеналы бомбили?
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Звідки я знаю? У ДБР запитайте, зараз вони є органом досудового розслідування по цій категорії справ.
У світі дуже рідко розкривають теракти, хоча серіальчик зняти, де це легко і просто, можно...
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За п'ять років 263 прятягнуті до відповідальності, 1800 допитаних, 1300 написано обвинуваченних актів...А рультат?!Склади вибухають, зброю з АТО тягнуть,свинарчуки процвітають. Може посадили кілька прапорщиків,головних ніхто не займає. Одне добре-бюджет по утриманню виконують і перевиконують.
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Кнут, сам по собі результатів не дає, але це не привід щоби його виключати із системи впливу.
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Так судя по статьям здесь 263 прятягнуті до відповідальності, 1800 допитаних, 1300 написано обвинуваченних актів это всё о гражданских.
С военных им брать нечего посему не интерестно.
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Хома! тебе дорога в слугу народа- там только такие хитрожопо выкрученные эксперды как ты, ничего не умеют, нгихрена не знают, от армии косили, школу еле закончили, тамадуют на свадьбах, и часть из них - конченные ворюбги из рыгианалов. Тебе туда! Они умеют только хорошо дерьмом поливают Порошенко. А сами- спецы по игре фуем на рояле. Как и ты
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военная прокуратура ответила на предложение Рябошапки о ее роспуске/ Рябошапка действует Как учили.Как учили в международном университете Соломона.
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​Украинцы в социальных сетях возмущены реакцией президента Зеленского на гибель украинских бойцов на Донбассе и последовавшим за этим звонком российскому президенту Владимиру Путину. При этом Зеленского раскритиковали за формулировки, которые он использовал во время разговора с российским президентом. Особенно ожесточенным в критике был Юрий Бирюков. "Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Пять лет, пять этих гребаных лет Украина показывала и доказывала, что нет никакой "той стороны", что есть четкие доказательства российской агрессии. ДОКАЗЫВАЛА, предоставляя улики для будущего международного трибунала над Россией. А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском? "Повстанцы с той стороны", а Путина просят на них повлиять. Так постепенно Путин станет миротворцем", - гневно раскритиковал он президента. "Попросил повлиять Путина "на ту сторону". What? На какую сторону, если агрессор - Российская Федерация, и это известно всему миру. Интересно, через сколько карлик с имперскими амбициями станет не агрессором, а миротворцем с такими заигрываниями к нему?", - спрашивает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/186039_1565174699
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Порошенко залишив діряву лінію зіткнення, через яку диверсанти на 5 км можуть пройти, вчинити теракт і потім вільно мандрувати додому. А Зеленський винуватий.
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Правильно каже Рябошапка. Ця військова прокуратура вміє тільки добровольців саджати та сепарів відпускати. І ще контробанду зброї в Лугандон кришувати. Військову прокуратуру треба не роспускати а на довічне з конфіскацією відразу
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Що ще може запропонувати фанат Жульки, як не "усьо забрать і подєліть"?
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Що там обосраний Толя Гриць? Знову в сплячку? До виборів?
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А тобі не покуй? Ти разом із Зебілами обрав ворога України, іпаного малороса. Хоча мав шанс на інше життя.
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"Война не всех вылечила" - 100%%! Цих Зебілів-уклоністів треба хочаб на три дні в гарячу точку на схід - булаб зовсім інща пісня!
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Вірніше було б сказати - Не всіх дурка вилікувала 😕
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питання таке. Якщо доказів зібрано більше ніж достатньо, багато живих свідків, то чому ще й досі в Гаазі не йде слухання про агресію Росії проти України? В чому справа? Хто блокує процес?
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майно Матіоса складає 30 млн. гривень. Не дивно)))))))
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А не доларів? Буде він декларувати все накрадене, ага...
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