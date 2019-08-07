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 "Історія 1945 року в Польщі нагадує те, що сталося в Криму в 2014": політв'язень Сенцов написав статтю для польського журналу

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов написав статтю про польське кіно для журналу "Новая Польша", де порівняв окупацію Москвою Польщі в 1945 році та України - в 2014.

Як інформує Цензор.НЕТ, статтю опубліковано на сайті журналу "Новая Польша".

"Віщий фільм. ("Попіл і діамант". - Ред.) Історія, що трапилася в 1945 році в Польщі, нагадує те, що сталося в Криму в 2014. Приходить хтось сильний зі своєю армією і каже, як ви тепер будете жити, прикриваючи свої агресивні дії словами про те, що він вас врятував від реальних або уявних ворогів", - пише в статті Сенцов.

Далі Олег Сенцов пише, що більшість завжди інертна і завжди з усім погоджується, готова прийняти що завгодно, змиритися з будь-якою владою, аби її не чіпали, дали жерти і не поставили до стінки. Цій холодній більшості точно зрозуміло, що будь-який протест із самого початку приречений на невдачу, тому доцільніше промовчати і змиритися.

"Але такі не всі. Не всі готові мовчати і миритися. Завжди знайдеться хтось, кому не потрібне сите життя в загоні, хто обирає вільну смерть на самотньому пустирі. І навіть якщо герою судилося померти, скорчившись від болю в купі сміття, урешті-решт, на звалищі історії опиняються ті, хто його знищив. А про нього знімуть фільм - хороший фільм, який житиме вічно", - пише Сенцов про фільм Анджея Вайди "Попіл і діамант".

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Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що в разі продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.

Історія 1945 року в Польщі нагадує те, що сталося в Криму в 2014: політвязень Сенцов написав статтю для польського журналу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141725
 
   
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Мужній, але аналогія не підходить, не пам'ятаю санкцій СРСР за окупацію Польші.
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их не было потому , что англичане были вынуждены это проглотить из-за Гитлера , если бы не война с СССР , Англии было бы совсем плохо .Англичане еле Грецию смогли сохранить от касапской наволочи.
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