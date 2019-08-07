 Коли двоє терористів "ЛНР" заходять до нас і спокійно повертаються до себе - це безсилля держави, - Кулеба

Про це заявив у фейсбуці постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно була операція СБУ, коли з неконтрольованої державою території вивезли чувака, причетного до збиття MH-17. Нещодавно держава затримала російський корабель, що блокував наші катери в Керченській протоці. Це держава показала свою силу. Тобто в принципі ми здатні і робимо те, що маємо.

У Станиці все вийшло навпаки. І хоча очевидно, що це була свідома провокація, щоб показати хто господар і спровокувати, але затримання персонажів, навіть короткочасне, було б гарним уроком", - відзначає Кулеба.

На його думку, держава завжди має бити на випередження або у відповідь будь-яким способом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні СБУ, ні поліція не затримали терористів Дейнего та Копцеву на нашій території. На них не заведено справи? - Решетилова

"Симетрично чи асиметрично, прямо чи гібридно, відкрито чи підкилимно, але бити, захищаючи своє і своїх. Інакше не буде у людей віри в здатність їх держави захищати себе та зрештою їх самих", - резюмував дипломат.

Нагадаємо, 6 серпня, посібники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего та Ольга Копцева перетнули лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їхня "влада" має поширюватися ще й на територію Щастя.