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 Політика України
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Все про:Кулеба Дмитро (112) Станиця Луганська (37)

 Коли двоє терористів "ЛНР" заходять до нас і спокійно повертаються до себе - це безсилля держави, - Кулеба

Коли представники терористичної "ЛНР" заходять на контрольовану Україною територію, цілеспрямовано провокують на відео і спокійно повертаються до себе, тому що їх не затримують як представників незаконної влади, - це безсилля держави.

Про це заявив у фейсбуці постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно була операція СБУ, коли з неконтрольованої державою території вивезли чувака, причетного до збиття MH-17. Нещодавно держава затримала російський корабель, що блокував наші катери в Керченській протоці. Це держава показала свою силу. Тобто в принципі ми здатні і робимо те, що маємо.

У Станиці все вийшло навпаки. І хоча очевидно, що це була свідома провокація, щоб показати хто господар і спровокувати, але затримання персонажів, навіть короткочасне, було б гарним уроком", - відзначає Кулеба.

На його думку, держава завжди має бити на випередження або у відповідь будь-яким способом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні СБУ, ні поліція не затримали терористів Дейнего та Копцеву на нашій території. На них не заведено справи? - Решетилова

"Симетрично чи асиметрично, прямо чи гібридно, відкрито чи підкилимно, але бити, захищаючи своє і своїх. Інакше не буде у людей віри в здатність їх держави захищати себе та зрештою їх самих", - резюмував дипломат.

Нагадаємо, 6 серпня, посібники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего та Ольга Копцева перетнули лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їхня "влада" має поширюватися ще й на територію Щастя.

Коли двоє терористів ЛНР заходять до нас і спокійно повертаються до себе - це безсилля держави, - Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141723
 
   
 Топ коментарі
 
Они уже переобулись. Теперь они кричат, что они не ЗЕголосовальщики, теперь они противПЕТИголосовальщики.
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Чому цей ексклоун ... резидент ЗЕбіл в усьому йде на поступки кремлівським окупантам в питаннях одностороннього перемир'я , піддаючи загрозі територіальну цілісність і суверенітет Української держави. Невже він ЗЕбіл "Слуга не українського народу а кремля" не розуміє що якби Український народ: ВСУ, патріоти, добровольці, волонтери не відстояли незалежність України ... він би так і залишився на все життя клоуном - блазнем але вже в "Малоросії" і вже смішив і кривлявся зі своїм ідіотським антиукраїнським 95 кварталом перед кремлівськими окупантами. Чому ж він тоді янічара не береже українських воїнів які захищають і Українську державу і його як херового но гаранта и при цьому гинуть за його продажне одностороннього перемир'я ...
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Они уже переобулись. Теперь они кричат, что они не ЗЕголосовальщики, теперь они противПЕТИголосовальщики.
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Я не переобувался и понимая, что я буду выбирать между двумя кучками шоколада, проголосовал за Зеленского только по причине, что я не мог поощрить вторым президентским сроком мародерство и патологическую алчность, подлость и предательство, воровство и обман. Получалось если бы я проголосовал за Порошенко, я бы проголосовал за все это дерьмо.
Увы.
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Та ти перевзувся навіть у цьому пості. Не написавши жодної, жодної переваги Зюзі, а лише вигадані тобою чи іншими недоліки Порошенка. Чому ти проголосував за Зюзю? Пояснення накшталт бо Порох поганий не задовольняють, якщо ти дійсно не перевзувся.
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>>проголосовал за Зеленского только по причине<<
ЛОБОТОМІЇ. І це вже довічно.
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Да.да.да... мы тебя поняли. Ты проголосовал за того , кто в сто раз более подлый, мародеристый, алчный, трусливый. И все это ради того чтобы Петя не стал президентом. Короче - ты отморозил себе уши на зло маме.
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ну дык руководство сбу поменяли, теперь другая политика
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Чому цей ексклоун ... резидент ЗЕбіл в усьому йде на поступки кремлівським окупантам в питаннях одностороннього перемир'я , піддаючи загрозі територіальну цілісність і суверенітет Української держави. Невже він ЗЕбіл "Слуга не українського народу а кремля" не розуміє що якби Український народ: ВСУ, патріоти, добровольці, волонтери не відстояли незалежність України ... він би так і залишився на все життя клоуном - блазнем але вже в "Малоросії" і вже смішив і кривлявся зі своїм ідіотським антиукраїнським 95 кварталом перед кремлівськими окупантами. Чому ж він тоді янічара не береже українських воїнів які захищають і Українську державу і його як херового но гаранта и при цьому гинуть за його продажне одностороннього перемир'я ...
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По состоянию на начало августа Минобороны не заключило контракты на несколько миллиардов гривень в рамках гособоронзаказа.

Об этом в интервью информагентству «Оборонно-промышленный курьер» рассказал неназванный представитель украинского военного ведомства, сообщает Defense Express.
По информации источника, речь идет примерно о 8 млрд. гривень, из-за чего выполнять гособоронзаказ для перевооружения войска прекратили несколько десятков оборонных предприятий. Также сообщается, что по ряду сделок предприятия ОПК не получили авансирования для производства продукции для ВСУ.
Собеседник агентства назвал ситуацию с выполнением гособоронзаказа «если не катастрофической, то угрожающей выполнению планов перевооружения в текущем году».
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За что боролись, на то и напоролись.
Придется испить эту чашу до дна.
И, судя по "я вас очень попрошу повлиять на ту сторону", мы еще и не начинали.
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Тобто він пуцина не вважає стороною конфлікту, ворогом теж не вважає. Радше, як видно зі сказаних фраз і тональності вважає того або старшим колегою, або миротворцем-посередником, або просто моральним авторитетом. І, як бачимо, Зєлєнскій щирий. Він справді так вважає. І навіть не приховує цього, бо думає, що так вважає більшість, яка його обрала. Тому не слід очікувати чудес. Війна не закінчиться на прийнятних умовах. Лише капітуляція. А от чи дозволить це йому зробити країна, це питання.
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Да Вчера это тело выступило с заявлением, где ни одним словом не обмолвилось от чьих рук погибли наши ребята. Ни ОДНИМ. Просто виртуально погибли, сочувствую и все. Ган*оны зебилы, вы сделали это вместе и теперь вместе не отмоетесь!
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Вероятно, вот если бы проносили сигареты, то их бы задержали
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не бессилие а отсутсвие((((((( есть страна но нет государства
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Я себе представляю что вместо сцыкло от Зебила был бы Гена Москаль...шо бы с этими наглыми лугандонами случилось ?
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Нічого б не сталося. Вони б при Гені Москалю просто не зайшли. А так вони справді показали, хто там господар. І Зєлєнскій навіть не думає це спростувати.
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это бессилие государства...... А государство це що??? Це конкретні люди, в яких є імена та прізвища. А загальна назва таких "бессильних" "людей" продажні тварі!
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А хто відповідальний за неарешт цих колаборантів ?
Часом не аваков ?
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Скоро лугандоны в Киев приползут а Зебил будет перед ними на коленях просить прощения..ганьба вам зебилы ! Горе побежденному !
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подковёрно\\\\\\\\\\\
еще и \\\\\\\\\\\

Идиотскую недобукву пихают куда ни попадя. Как хочу - так и сую сие убожество. Йо-кают будто умные, но в результате только штаны мокрыЁ. тьху. Как портнов какой-нибудь в натуре.
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"Борюсик", а ты знаешь, зачем большевики поменяли и упростили правописание? Чтобы не позориться неграмотностью... Потому что, пока они революции задумывали, другие в гимназиях, учились, становясь грамотными людьми... А если тебе подобный "примитивизм", типа "ежика", нравится, то ты - из той же компании... Мы с "кацапов", стебались, предлагая написать фамилию "Неїжбаба"...
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Согласен на 100%. Если посмотреть на власть, там видно одних "украинских
патриотов". Отсюда и такая реакция и действия на событие в Станице Луганской.
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ахахаха)))) вот ты, чушка кацапская, рассмешил
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Да вот такой карточный домик нам достался после мародера, строить и строить...
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Это нам вас теперь вычищать придется... за доброту у ватаноидам приходится платить
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Как всегда всем на все нас..рать .за инициативу у нас по головке не погладят
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Это не бессилие государства, это новые лица
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На днях, новая власть Украины попросила больше Jawelin.
Зачем их давать? Если все идет к "мирному урегулированию"?
Плюс нет гарантии, что они очень скоро, не окажутся в руках рашнгов.
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холеный дармоед кулеба марш на фронт стрелять будешь в террористов
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Була купа кандидатів в президенти , зациклились на самих недостойних , які далекі від Держави Україна . Чого ж тепер чекати -то, від гастролерів. Все ж як на долоні , приїхали виступили , взяли бабло і поїхали. Поміняти шило на мило , це спорт виключно мудрого нарідіота.
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СКОРО ПРАХОБОТЫ С УМНЯКОВЫМ ВИДОМ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ОТ СБУ И ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖИВАТЬ СЕПАРОВ В САМОМ ЛУГАНСКЕ.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС: - СЕПАРСКИЕ ГУМИНОИДЫ БЛОК ПОСТ НЕПЕРЕСЕКАЛИ, СОЗДАВАЯ ПРОВОКАЦИЮ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООН НА КОНТРОЛИРУЮМУЮ ТЕРРИТОРИЮ НЕЗАХОДИЛИ. ТО ЧТО, ПО МНЕНИЮ УКРАИНСКИХ ГНИД ПРОВОКАТОРОВ И ПРОВОКАТОРШ СБУ ИЛИ ПОЛИЦИЯ ДОЛЖНЫ БЫЛИ АРЕСТОВЫВАТЬ В ,,СЕРОЙ" ЗОНЕ НА ГЛАЗАХ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООН???? ИСПОЛНИТЬ ЗАДУМАННУЮ СЕПАРСКИМИ ГНИДАМИ ПРОВОКАЦИЮ????? НУ А ДАЛЬШЕ ТО ЧТО??????
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яка така сєра зона? сказано шо там поліція наша порядок підтримує
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ОТКРЫВАЕШЬ ВИДЕО В СТАТЬЕ ЦЕНЗОРА ОБ ЭТОМ ИНЦИДЕНТЕ, И ЛУПАЕШЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. ТАМ ЯСНО ВИДНО ЧТО СОБЫТИЯ ПРОИСХОДЯТ НА ДОРОГЕ МЕЖДУ БЛОК ПОСТОМ И РАЗРУШЕННОЙ ЧАСТЬЮ МОСТА. ТАМ ДАЖЕ В ОДИН МОМЕНТ ПРИСУТСТВУЕТ ТОТ АВТОБУС КОТОРЫЙ ВОЗИТ ОТ БЛОК ПОСТА ДО РАЗРУШЕННОГО МОСТА. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЭТО СЕРАЯ ЗОНА ИЗ КОТОРОЙ ПО МИНСКУ ОТВЕДЕНЫ ВОЙСКА И ПРОЧИЕ СИЛОВИКИ. РАЗРЕШЕНИЯ НА НАХОЖДЕНИЕ ТАМ ПОЛИЦИИ ПОКА НЕТ.
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ага, наш голова району как заклінанійє повторял названійє свойєй должності, ожидая покорності по соображеніям законопослушності, а встрєтіл рєальний отвєт
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тіпа, а ти заставь мєня! А бєз законопослушанія власть нє дєржица. Єто только українці включают унутрєннєго цензора, а сєпари всє наглийє как криси
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Тобто "держави" ? Зараз це свідома політика теперішньої виконавчої влади,а конкретніше-головнокомандувача Зеленського,міністра оборони і СБУ.
Ще півроку тому у всьому,що відбувається негативного в країні був винен Порошенко й олігархи,а тепер-"держава" ?
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