 Коли двоє терористів "ЛНР" заходять до нас і спокійно повертаються до себе - це безсилля держави, - Кулеба

Про це заявив у фейсбуці постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Нещодавно була операція СБУ, коли з неконтрольованої державою території вивезли чувака, причетного до збиття MH-17. Нещодавно держава затримала російський корабель, що блокував наші катери в Керченській протоці. Це держава показала свою силу. Тобто в принципі ми здатні і робимо те, що маємо.
У Станиці все вийшло навпаки. І хоча очевидно, що це була свідома провокація, щоб показати хто господар і спровокувати, але затримання персонажів, навіть короткочасне, було б гарним уроком", - відзначає Кулеба.
На його думку, держава завжди має бити на випередження або у відповідь будь-яким способом.
"Симетрично чи асиметрично, прямо чи гібридно, відкрито чи підкилимно, але бити, захищаючи своє і своїх. Інакше не буде у людей віри в здатність їх держави захищати себе та зрештою їх самих", - резюмував дипломат.
Нагадаємо, 6 серпня, посібники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего та Ольга Копцева перетнули лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їхня "влада" має поширюватися ще й на територію Щастя.
Увы.
ЛОБОТОМІЇ. І це вже довічно.
Об этом в интервью информагентству «Оборонно-промышленный курьер» рассказал неназванный представитель украинского военного ведомства, сообщает Defense Express.
По информации источника, речь идет примерно о 8 млрд. гривень, из-за чего выполнять гособоронзаказ для перевооружения войска прекратили несколько десятков оборонных предприятий. Также сообщается, что по ряду сделок предприятия ОПК не получили авансирования для производства продукции для ВСУ.
Собеседник агентства назвал ситуацию с выполнением гособоронзаказа «если не катастрофической, то угрожающей выполнению планов перевооружения в текущем году».
Придется испить эту чашу до дна.
И, судя по "я вас очень попрошу повлиять на ту сторону", мы еще и не начинали.
Часом не аваков ?
еще и \\\\\\\\\\\
Идиотскую недобукву пихают куда ни попадя. Как хочу - так и сую сие убожество. Йо-кают будто умные, но в результате только штаны мокрыЁ. тьху. Как портнов какой-нибудь в натуре.
патриотов". Отсюда и такая реакция и действия на событие в Станице Луганской.
Зачем их давать? Если все идет к "мирному урегулированию"?
Плюс нет гарантии, что они очень скоро, не окажутся в руках рашнгов.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС: - СЕПАРСКИЕ ГУМИНОИДЫ БЛОК ПОСТ НЕПЕРЕСЕКАЛИ, СОЗДАВАЯ ПРОВОКАЦИЮ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООН НА КОНТРОЛИРУЮМУЮ ТЕРРИТОРИЮ НЕЗАХОДИЛИ. ТО ЧТО, ПО МНЕНИЮ УКРАИНСКИХ ГНИД ПРОВОКАТОРОВ И ПРОВОКАТОРШ СБУ ИЛИ ПОЛИЦИЯ ДОЛЖНЫ БЫЛИ АРЕСТОВЫВАТЬ В ,,СЕРОЙ" ЗОНЕ НА ГЛАЗАХ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООН???? ИСПОЛНИТЬ ЗАДУМАННУЮ СЕПАРСКИМИ ГНИДАМИ ПРОВОКАЦИЮ????? НУ А ДАЛЬШЕ ТО ЧТО??????
Ще півроку тому у всьому,що відбувається негативного в країні був винен Порошенко й олігархи,а тепер-"держава" ?