 "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні"

Книга містить 121 сторінку і розрахована на дітей 8-14 років, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".
Це віршований переказ преамбули і перших двох глав Конституції - "Основи конституційного ладу" і "Права і свободи людини і громадянина".
"Попри те, що посібник адресовано школярам, автори не забувають нагадати про загальний військовий обов'язок", - пише видання і наводить уривок, з якого видно, як дітей програмують на військову тематику:
Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возьмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.
Обов'язок дотримуватися законодавства описано так:
И кто законы нарушает,
Наказан будет тот всегда,
А кто закона вдруг не знает,
Ответит все равно сполна.
Ілюструючи право говорити рідною мовою, автори наводять як негативний приклад України:
Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.
"Едет Путин на медведе,
искандерами грозит,
а Россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит..."
Вся такая воздушная.
Секретарь суда
И русские законы нарушают,
Поэтому наказаны всегда,
А кто из них закона вдруг не знает,
Хотя ответит Слава Украине
Но по закону все равно сполна.
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возьмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.
Предлагаю всем парашникам ничего кроме отмеченного не читать (всё равно весь этот бред они не осилят), а сразу делать так, как хочет Ху*ло. Т.е. сдохнуть за него прямо в школе.
Не вася рыбников, часом?
Не иначе, дебилушка МихАлков- младший к сему опусу приложился.
Гебельс бы подавился от зависти!))))
Йозефф наверное смотрит на это все из ада...и волосы на жопе рьвет!))))
зачем здесь пропаганда попов? иисус сейчас из ада смотрит и рвет волосы везде.
"Дєвочкі надєлі, юбочкі плісе,
Голий мальчік бєгал в брюках галіфе."
Або
"Бєлая лошадка, в яблоках бока,
В морє виліваєтся, грязная вода"
Жалко що він уже давно помер, можна було б його на цю книжульку підрядити, результат був би кращим!
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.
***
теперь войну на Украине
россия разожгла... какая месть?
там руцкий разве запретили?
отрезали язык и надо съесть???
То за Россию упадешь!!!))))
Трепещи ОМЕРИКА!
Следущее поколение с сибирских пепелищ полезет забирать Аляску!)))))
будет - нависнет
твоя - облака
встанешь - Россию
возьмёшь - падешь
Но при этом они не англичане...испанцы...французы или португальцы!)))
И только если ты гааавариш па узки....
Тебя автоматом зачисляют в узкий мир...и идут бомбить твой дом))))
Та ні, щось не витанцьовується...
Испания на весь мир заявляет что везде где была нога испанцев...ТЕПЕРЯЧЕ ГИШПАНСЬКА ИМПЕРИЯ!)))
всем несогласным...Колумбом по губам!)))
Техас...Калифорния...Флорида тоже были ИСПАНСКИМИ!)))
Русский витязь, лежащий в грязи
У пивнушки, раскинувши руки.
Знай! Тебя опоили хохлы,
А Обама нассал в твои брюки!
Эдуард Шляпников. КАК ПРИРОСЛА СТРАНА СИБИРЬЮ
Где были тучные пингвины
И тело сушит ушлый морж,
Подлодки гладкие как сливы
Льдов режут на квадраты корж,
Там под сияньем многоцветным
Творится чёрти знает что ж;
Когда пирог такой ничейный
Всегда идёт большой делёж!
Ведь подо льдом жиреет рыба,
А на верху оленей тьма.
Морж там сытнее крокодила,
Медведь мясистее слона,
Там под ногами в дне запасы
Брильянтов, нефти, и угля,
Там могут ложить водолазы
Куда захочешь кабеля,
Воды ресурсы там несметны
Вкуснейшей пробы как слеза,
Там обороны элементы
Врага любого держут за...!
Как приросла страна Сибирью
Под руководствам Ермака -
Так мы, тот корж, с гряды Курильей
Куснём до Арктики пупа!!!
Чтоб благодарные потомки
В подариных им нами льдах
Катались летом с Русской горки
На дрессированных моржах,
Чтоб мог гонять в санях и лыжах
Любой Российский гражданин
Как парижанин по Парижу,
Как олигарх среди горил,
Страны чтоб был там холодильник -
Паёк хранящий и запас,
Чтобы энергии рубильник
Для Мира был в руках у нас!
Чтоб на виду у всей вселенной
На площади, что всех белей,
Сиял словами новый ЛЕНИН
Страны могучей мавзолей!!!
А от цей катрен:
«Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть. »
хахли ХАЙ ВИБЮТЬ СОБІ НА ЛОБА.
Как скажет Путин, так и будет!
Как скажет Путин, так и будет!
Прикажет - сразу полечу,
Да хоть в космические жути,
Где Путин там всё по плечу!!!
Пусть, скажет - реки остановим,
Направим если надо вспять,
Степь необъятную удобрим,
Чтоб было, где чего сажать!
Пробьём в тайге узкокалейку,
Да если надо моно-рельс,
Найдём к Луне сквозь тьму лазейку,
Взростим в пустыне эдельвейс,
Свернём, прикажет Путин, горы!
Врагу любой страны отпор!!!
На то даны нам и погоны,
БКа, и пламенный мотор!
Прикажет - сраку почешу
это говноэти шедевры?
«Когда нас в бой пошльот моржовий# Путін,
і МЧАЕС- нік Шойгу в бой нас повєдьот !!!»