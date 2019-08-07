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 Суспільство, За кордоном
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Все про:діти (1625) Конституція (287) Росія (19263)

 "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні"

У Росії розробили дитячу версію конституції, в якій викладено меседжі антиукраїнської пропаганди.

Книга містить 121 сторінку і розрахована на дітей 8-14 років, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

Це віршований переказ преамбули і перших двох глав Конституції - "Основи конституційного ладу" і "Права і свободи людини і громадянина".

"Попри те, що посібник адресовано школярам, автори не забувають нагадати про загальний військовий обов'язок", - пише видання і наводить уривок, з якого видно, як дітей програмують на військову тематику:

Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возьмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія переконуватиме Україну "забути" про Крим в обмін на можливе врегулювання ситуації на Донбасі, - Апаршин

Обов'язок дотримуватися законодавства описано так:

И кто законы нарушает,
Наказан будет тот всегда,
А кто закона вдруг не знает,
Ответит все равно сполна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія "забереться геть" із Донбасу, "громадянський конфлікт" закінчиться за два тижні, - Коломойський

Ілюструючи право говорити рідною мовою, автори наводять як негативний приклад України:

Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141715
 
 
 Топ коментарі
 
Авторы еще один куплет забыли:

"Едет Путин на медведе,
искандерами грозит,
а Россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит..."
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Маразм крепчает, пусть на улицу выйдут, там беркутня им все обьяснит, благо что Украинская...
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Если я украинец говорю на русском, то это не значит.что я стал русским, также как граждане Канады и США, говорящие на английском, от этого не стали англичанами. И эту абсурдную ложь и глупость в России прямо вбивают в головы детей.
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Маразм крепчает, пусть на улицу выйдут, там беркутня им все обьяснит, благо что Украинская...
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Ви краще думайте, як би Кусюк сюди не повернувся...
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Получит пулю в лоб, государства уже не будет, если так...
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Авторы еще один куплет забыли:

"Едет Путин на медведе,
искандерами грозит,
а Россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит..."
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К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная.

Секретарь суда
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Этого дурака Садовый покусал? Тоже чудятся какие-то матери и духи
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$1.
И русские законы нарушают,
Поэтому наказаны всегда,
А кто из них закона вдруг не знает,
Хотя ответит Слава Украине
Но по закону все равно сполна.
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Вот что способен сделать чистейший аргентинский кокс..
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гаврила был неверным мужем, гаврила женам изменял!
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...а путин со своей развелся, и на кабаеву сменял....
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"Падешь"? Давайте побільше фото "падших" рузге кіндерів.
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Ето в первую очередь дать почитать тем кто думает что с ********** можно будет заключить мир. Ненависть к Украине они прививают с детства как и навязывают мысль что Украина ето часть *********. Так что нужно готовиться к войне а не к миру. Тот кто готов к войне у того скорее всего будет мир а тот кто надеялся на мир скорее всего будет рабом
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Нужно скорее освобождать нашу украинскую землю от оккупантов, а то Московия скоро своих мальчишей кибальчишей впереди свой Орды погонит на Киев
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Даже и не знаю, какой еще тупой выходкой этот засранск может реально удивить. Хотя, как говорят, глупость безгранична....
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Это не Конституция, а инструкция по буллингу.
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Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возьмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.

Предлагаю всем парашникам ничего кроме отмеченного не читать (всё равно весь этот бред они не осилят), а сразу делать так, как хочет Ху*ло. Т.е. сдохнуть за него прямо в школе. "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні" - Цензор.НЕТ 8013
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Хотелось бы узнать автора стихов. "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні" - Цензор.НЕТ 7945
Не вася рыбников, часом?
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По степени маразма я подумал было за МихалкОва- старого, но тот уже давно кони двинул.
Не иначе, дебилушка МихАлков- младший к сему опусу приложился.
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Читаю рыдаю))))
Гебельс бы подавился от зависти!))))
Йозефф наверное смотрит на это все из ада...и волосы на жопе рьвет!))))
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из ада\\\\\\\


зачем здесь пропаганда попов? иисус сейчас из ада смотрит и рвет волосы везде.
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Колись у нас був знайомий, поет-демократ Мусялик Бардох, теж подібні "вірші" писав
"Дєвочкі надєлі, юбочкі плісе,
Голий мальчік бєгал в брюках галіфе."
Або
"Бєлая лошадка, в яблоках бока,
В морє виліваєтся, грязная вода"
Жалко що він уже давно помер, можна було б його на цю книжульку підрядити, результат був би кращим! "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні" - Цензор.НЕТ 4722
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Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.

***
теперь войну на Украине
россия разожгла... какая месть?
там руцкий разве запретили?
отрезали язык и надо съесть???
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Стоп... У вас теж враження, що ці "вірші" колективно писали Едуард Шляпніков та Свєтка Кутузова-Желтова?
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Малыш...когда боярышника влупишь
То за Россию упадешь!!!))))

Трепещи ОМЕРИКА!
Следущее поколение с сибирских пепелищ полезет забирать Аляску!)))))
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Мне рифма нравится;

будет - нависнет
твоя - облака
встанешь - Россию
возьмёшь - падешь
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Если я украинец говорю на русском, то это не значит.что я стал русским, также как граждане Канады и США, говорящие на английском, от этого не стали англичанами. И эту абсурдную ложь и глупость в России прямо вбивают в головы детей.
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Пол мира говорит на английском...испанском...французком и португальском...
Но при этом они не англичане...испанцы...французы или португальцы!)))

И только если ты гааавариш па узки....
Тебя автоматом зачисляют в узкий мир...и идут бомбить твой дом))))
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Спробував уявити інтервенцію Іспанії в Мексику... для захисту іспанського світу...
Та ні, щось не витанцьовується... "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні" - Цензор.НЕТ 800
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Бери выше...
Испания на весь мир заявляет что везде где была нога испанцев...ТЕПЕРЯЧЕ ГИШПАНСЬКА ИМПЕРИЯ!)))
всем несогласным...Колумбом по губам!)))
Техас...Калифорния...Флорида тоже были ИСПАНСКИМИ!)))
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Интересно, кто то хочет ещё бредить "Мы же братья... соседи... общая культура..."?
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Вспомнилось

Русский витязь, лежащий в грязи
У пивнушки, раскинувши руки.
Знай! Тебя опоили хохлы,
А Обама нассал в твои брюки!
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стихоплет.... нужно автора в миротворец, чтобы из России никуда. А потом там же и посадить. Лет на 10. Или лучше 15.
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Украинцам нужно воспитывать в таком же духе, - убил москаля - герой.
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Згадалося

Эдуард Шляпников. КАК ПРИРОСЛА СТРАНА СИБИРЬЮ

Где были тучные пингвины
И тело сушит ушлый морж,
Подлодки гладкие как сливы
Льдов режут на квадраты корж,

Там под сияньем многоцветным
Творится чёрти знает что ж;
Когда пирог такой ничейный
Всегда идёт большой делёж!

Ведь подо льдом жиреет рыба,
А на верху оленей тьма.
Морж там сытнее крокодила,
Медведь мясистее слона,

Там под ногами в дне запасы
Брильянтов, нефти, и угля,
Там могут ложить водолазы
Куда захочешь кабеля,

Воды ресурсы там несметны
Вкуснейшей пробы как слеза,
Там обороны элементы
Врага любого держут за...!

Как приросла страна Сибирью
Под руководствам Ермака -
Так мы, тот корж, с гряды Курильей
Куснём до Арктики пупа!!!

Чтоб благодарные потомки
В подариных им нами льдах
Катались летом с Русской горки
На дрессированных моржах,

Чтоб мог гонять в санях и лыжах
Любой Российский гражданин
Как парижанин по Парижу,
Как олигарх среди горил,

Страны чтоб был там холодильник -
Паёк хранящий и запас,
Чтобы энергии рубильник
Для Мира был в руках у нас!

Чтоб на виду у всей вселенной
На площади, что всех белей,
Сиял словами новый ЛЕНИН
Страны могучей мавзолей!!!
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Ці вірші потрібно вивчити мєстним **********, і тим, шо «нас нє устраіваєт ізраільскій варіант, ми должни жить с россієї мірно»...
А от цей катрен:
«Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть. »


хахли ХАЙ ВИБЮТЬ СОБІ НА ЛОБА.
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адский ад. скоро паРаша догонит и перегонит совок времен изи сралина.
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І ще Едуард Шляпніков "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні" - Цензор.НЕТ 1932

Как скажет Путин, так и будет!


Как скажет Путин, так и будет!
Прикажет - сразу полечу,
Да хоть в космические жути,
Где Путин там всё по плечу!!!

Пусть, скажет - реки остановим,
Направим если надо вспять,
Степь необъятную удобрим,
Чтоб было, где чего сажать!

Пробьём в тайге узкокалейку,
Да если надо моно-рельс,
Найдём к Луне сквозь тьму лазейку,
Взростим в пустыне эдельвейс,

Свернём, прикажет Путин, горы!
Врагу любой страны отпор!!!
На то даны нам и погоны,
БКа, и пламенный мотор!
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Как скажет Путин, так и будет!
Прикажет - сраку почешу "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні" - Цензор.НЕТ 3602
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Welt, смилуйтесь, где вы нашли это говно эти шедевры? "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні" - Цензор.НЕТ 9575
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Стариє пєсні:

«Когда нас в бой пошльот моржовий# Путін,
і МЧАЕС- нік Шойгу в бой нас повєдьот !!!»
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Климкин пусть перешлет это Сиярто(*******) и пусть, если у этого ублюдка есть честь - покается.
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какая то недосказанность . правильно будет " и точно за нее умрешь "
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Типовий маразм фашизму вижившего з ума людини
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Автора, автора давай! Кто этот гений, так любимый рашей новый Пушкин?
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