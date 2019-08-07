 "И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": У РФ видадуть Конституцію для дітей, в якій розкажуть про "розпалювання війни в Україні"

Книга містить 121 сторінку і розрахована на дітей 8-14 років, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

Це віршований переказ преамбули і перших двох глав Конституції - "Основи конституційного ладу" і "Права і свободи людини і громадянина".

"Попри те, що посібник адресовано школярам, автори не забувають нагадати про загальний військовий обов'язок", - пише видання і наводить уривок, з якого видно, як дітей програмують на військову тематику:

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возьмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее падешь.

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Обов'язок дотримуватися законодавства описано так:

И кто законы нарушает,

Наказан будет тот всегда,

А кто закона вдруг не знает,

Ответит все равно сполна.

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Ілюструючи право говорити рідною мовою, автори наводять як негативний приклад України:

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.