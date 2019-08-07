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Все про:Зеленський (2321) Туреччина (884)

 Зеленський прибув до Туреччини. ФОТО

Президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини з офіційним дводенним візитом.

Про це повідомив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Перший офіційний візит Зеленського в Турецьку Республіку розпочався - попереду насичена програма та важливі зустрічі!" - написав Сибіга.

Він проілюстрував свій твіт фотографією з прибуття Зеленського.

Зеленський прибув до Туреччини 01

Як повідомлялося, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141710
 
   
 Топ коментарі
 
А чого це шмаркля одягнута не по пріколу?! Де красниє труссєля, де шльопкі.. Де в кінці кінців бойфренди Бодя і Лисий ?
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Ото вже кебабів(шаурми) нажереться.
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СКОЛЬКО ЖЕ ДЕРЬМА ВЫЛИВАЮТ НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАТОРЫ НА ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ В КОТОРОЙ ОНИ ПРОЖИВАЮТ (судя по флажкам)......НУ ПРОСТО МРАЗЬ .
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Порох давал за холуйские посты цукерку.
А шо дает клоун - хи-хи?
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Так если за Путина голосовало 86%, то он должен всем нравится тоже?
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Нравится,даже гимн путаны сочинили"Умру за путана!"Такая вот любовь-попробуй-докажи теперь.
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Интересно, как турецкий мачо будет разговаривать со свежеопущенным шутом...
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От это соя шаурмирует и роялирует! Всю ветку забрызгала.
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Миль пардон, а какие собственно вопросы с Эрдоганом он собирается решать?
Что обсуждать? Кто у курсе?
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СКОЛЬКО ЖЕ ДЕРЬМА ВЫЛИВАЮТ НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАТОРЫ НА ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ В КОТОРОЙ ОНИ ПРОЖИВАЮТ (судя по флажкам)......НУ ПРОСТО МРАЗЬ ВЫШИВАТНАЯ
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можно флажок иметь и украинский , а мозги срузгие...
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не волнуйтесь, то платные порохоботы. они на нищенской получке, ущербные, закомплексованные неудачники.
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А где же тут такой, прям такой влиятельный петя, без которого ну просто никак, ну никак ничего не может происходить ни в Украине, ни за ее пределами.
Похоже, этого хронического вруна болтуна петю, все в мире просто похерили и уже забыли о его существовании. Ну а как иначе.
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Не трож Пецю!Он нонче ссцарь малдивский-кнур аппозиции всея Украины!
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порох где-то неделей раньше, после диалога с беней, вылетел до туреччины "на отдых".... готовил почву
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Чего оно скалится придурковатое чмо, у него военные гибнут во время его гребаного перемирия, собрать офис вонючего президента и на передовою в отпуск
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Самый позорный правитель Руси-Украины за всю его историю.
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зеле в турцию нужно лететь на ан 148/158...если намереваемся с турками кооперироваться по ан178
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