 Зеленський прибув до Туреччини. ФОТО

Про це повідомив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Перший офіційний візит Зеленського в Турецьку Республіку розпочався - попереду насичена програма та важливі зустрічі!" - написав Сибіга.

Він проілюстрував свій твіт фотографією з прибуття Зеленського.

Як повідомлялося, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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