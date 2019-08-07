 Зеленський прибув до Туреччини. ФОТО

Про це повідомив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Перший офіційний візит Зеленського в Турецьку Республіку розпочався - попереду насичена програма та важливі зустрічі!" - написав Сибіга.
Він проілюстрував свій твіт фотографією з прибуття Зеленського.
Як повідомлялося, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.
А шо дает клоун - хи-хи?
Что обсуждать? Кто у курсе?
Похоже, этого хронического вруна болтуна петю, все в мире просто похерили и уже забыли о его существовании. Ну а как иначе.
https://www.5.ua/ru/polytyka/v-ssha-poroshenko-nahradyly-otlychyem-mezhdunarodnii-hosudarstvennii-deiatel-196788.html