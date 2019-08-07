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 Політика України, За кордоном
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 Злочини Росії потрібно розглядати в міжнародних трибуналах, а санкції проти РФ треба посилити, - ексглава МЗС Канади Аксворсі

Численні злочини Російської Федерації потрібно розглядати в міжнародних трибуналах, а санкції проти Москви - посилити.

Таку думку у статті для The Globe and Mail висловив колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські правопорушення слід розглядати у міжнародних трибуналах, що дасть змогу у відкритому форматі обговорити обвинувачення в злочинах проти людяності. Санкції, які суттєво впливають на рішучість російських еліт, варто теж посилити", - пише Аксворсі.

Він також закликає міжнародну спільноту посилити інституційну підтримку України.

"Аби допомогти новому уряду України, міжнародна спільнота має спершу покращити підтримку процесу розбудови можливостей інститутів. Українські суди й система правосуддя потребують реформ та кардинальних змін, аби стати незалежною гілкою влади й важливим арбітром законів", - йдеться у статті.

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На переконання Аксворсі, Канаді й Україні варто укласти офіційну угоду про партнерство, аби формалізувати наявні близькі відносини.

"Рішення міністра закордонних справ Христі Фріланд відправити велику команду спостерігачів за виборами, провести конференцію з питань реформ в Україні та розпочати співпрацю у боротьбі з кіберзагрозами отримує широке схвалення в Україні. Ці зусилля варто зміцнити офіційною угодою про партнерство між Канадою й Україною, аби дати відсіч тим, хто хоче підірвати демократію", - підсумував ексглава МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141709
 
   
 Топ коментарі
 
Их нужно просто изолировать,как чуму.
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как только становятся екс так и начинают "прозревать"? Это даже не смешно.
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_Эксы могут позволить себе говорить прямо что думают. А текущие - практически все как один приспособленцы с эзоповым синдромом. А Европка с ним категорически не согласна и желает с людоедами расии и ирана торговать. Своей совестью и жизнями украинцев, грузинов, сирийцев, и даже самих европейцев: поляков и др.
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как только становятся екс так и начинают "прозревать"? Это даже не смешно.
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Просто уже можно начинать говорить без последствий.
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_Эксы могут позволить себе говорить прямо что думают. А текущие - практически все как один приспособленцы с эзоповым синдромом. А Европка с ним категорически не согласна и желает с людоедами расии и ирана торговать. Своей совестью и жизнями украинцев, грузинов, сирийцев, и даже самих европейцев: поляков и др.
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То ли дело Украина - все торговые отношения с агрессором прекратила.
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_Стрелки не переводи. Сами за себя отвечайте и за свои действия. На деньги Европы расия воюет и убивает украинцев, сирийцев и многих других. Устраивает теракты, финансирует сепаратистов в Европе же.
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Т.е. Европа должна прекратить торговать с Россией в угоду Украине? Чего ради?
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_Катись колбаской по малой спасской, тупица и моральный урод. Когда ядерные грибочки от расии начнут вырастать над Европой и вообще Западом, возможно ты что-то успеешь запоздало понять. Хотя вряд ли!
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Да, да, да. Расскажите про последнюю надежду, защиту и опору всей Европы. Когда ядерные грибочки начнут вырастать над Европой, от России останется лишь малая часть по причине роста ответных грибочков.
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Украинская власть пока что думает что нужно усилить торговлю с кремлем. Ведь Укарине ето оказывается выгодно. Даже не смотря на то что ********* в 20 раз больше завозит своих товаров в Украину чтом Украина завозит на *********. Преступления России надо рассматривать в международных трибуналах, а санкции против РФ надо усилить, - экс-глава МИД Канады Аксворси - Цензор.НЕТ 1973
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При ПетРылло такого никада не было!!
🧐
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Их нужно просто изолировать,как чуму.
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Не, надо Путина попросить, чтоб он сепаров попросил больше не стрелять!
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солома

@elnazaro777

·14 ч

Волкер точно называет кто убил наших солдат
"Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых 4 украинских солдата были убиты российскими войсками (!!!) - особенно в то время,когда новый президент Украины делает мирные жесты"
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