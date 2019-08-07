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 Політика України
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Все про:Росія (19263) Донбас (12683) нормандська четвірка (505) Апаршин Іван (16)

 Росія переконуватиме Україну "забути" про Крим в обмін на можливе врегулювання ситуації на Донбасі, - Апаршин

Росія під час зустрічі в "нормандському форматі" вимагатиме від керівництва України прямих переговорів з ватажками так званих "ЛНР/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час круглого столу "Ключові військові виклики для України та можливості реагування держави" заявив помічник керівника Офісу Президента України Іван Апаршин.

"Російська Федерація вимагатиме від нас прямих переговорів з так званими ЛНР/ДНР. Чи можемо ми на це погодитись? Я думаю, що ні", - сказав він.

Також, прогнозує Апаршин, Росія переконуватиме Україну в необхідності "забути" про Крим в обмін на можливе врегулювання ситуації на Донбасі.

"Друга позиція – Російська Федерація намагатиметься переконати нас, що Крим потрібно забути, а стосовно наших територій, які сьогодні є окупованими, вони можуть вести якісь розмови. Але знову ж таки - це буде автономія. Чи потрібна автономія? Мені ні. І я не знаю, як на сьогодні вирішити цю проблему, вона зайшла у глухий кут", - заявив Апаршин.

Також читайте: У Берліні поки не можуть повідомити про терміни зустрічі "нормандської четвірки": "Переговори тривають постійно"

Він висловив переконання, що Президент Володимир Зеленський та його команда ніколи не ухвалюватимуть рішення на шкоду державі. "Вони жодного рішення не приймуть, щоб ми втратили щось як країна", - заявив радник Президента.

Нагадаємо, від початку дії перемир'я в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинули шість військовослужбовців Збройних сил України, ще дев'ять дістали поранення.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якнайшвидше зібратися для проведення переговорів у зв'язку із загибеллю чотирьох українських військових на Донбасі внаслідок обстрілів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141707
 
   
 Топ коментарі
 
Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 6407 А вот и первые закидоны пошли..от зебобиков....по прощупыванию общественного мнения......
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Только или наивный или предатель будет утверждать что Рашка в обмен на уступки по крыму оставит Украину в покое. Крым ето всего лишь плацдарм для наступление на Одессу, Мариуполь и коридор в приднестровье. чтобы отрезать Украину от Черного моря как ето они сделали с Азовским.
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Зебилы готовы не то что Крым забить , но и Харьков , Запорожье, Херсон и Одессу . Да здравствует Новороссия , не зебилы ?
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А вот и первые закидоны пошли..от зебобиков....по прощупыванию общественного мнения......
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о рука общественного (не зеболотного) общества уже до гланд ихних почти достало.... Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 79
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Забудемо про Крим, якщо там буде абсолютна пустиня.
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ОСТРОВ КРЫМ КАК ТО ЛУЧШЕ и НИЖЕ линии моря где то метров на 200... Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 2416
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Видимо это ***** зебобику по телефону и приказало прощупать.....
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Только или наивный или предатель будет утверждать что Рашка в обмен на уступки по крыму оставит Украину в покое. Крым ето всего лишь плацдарм для наступление на Одессу, Мариуполь и коридор в приднестровье. чтобы отрезать Украину от Черного моря как ето они сделали с Азовским.
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Зебилы готовы не то что Крым забить , но и Харьков , Запорожье, Херсон и Одессу . Да здравствует Новороссия , не зебилы ?
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Порохобот, косящий под датчанина отстал от жизни года на 3-4
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А ты думаешь что признание Крыма за паРашей..... является панацеей от того что в будущем паРаша не проведет "референдумов" ...и откажется от планов на "новоросию"...???
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Что тут »элементарного"? При чём тут "референдумы" к конкретному случаю? Абы все в кучу смешать и смуты напустить?
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Россия будет/ -чувствует специалист по избыточным землям Минобороны.
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Я бы так и поступил. Толку то про низабудим-нипрастим? Как только на Донбассе установится устойчивая украинская власть и государство окрепнет во всех смыслах, можно опять вспомнить про Крым (даже шантажировать Рашку можно этим выбивая с неё разные уступки).
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Ты думаешь в паРаше одни дураки сидят?? Если паРаша вынудит зебобика "забыть" о Крыме...то будут подписаны все необходимые документы...и шантажировать будет уже нечем.....но провести очередной "референдум" в регионах с устойчивой украинской властью...это им не помешает....
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Подписывать можно что угодно, даже Будапештский меморандум. Главное, как выполнять договоренности.
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Ну что и следовало доказать... Уровень зебилов... Подписывать можно что угодно...
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Хамло тупое, твой уровень - рошенки сосать. На вот 🍬, не плачь 😭.
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Не нужно изобретать велосипед. крым и ОРДЛО должно висеть на ********* как чемодан без ручки и с ненужными вещами. Чем тяжелее нести ********* ету ношу будет особенно когда на етот чемодан постоянно вешать санкции, заводить туда тараканов и болезни, тем быстрее кремль сбросит его и даже будет умолять Украину взять обратно. Пока что мы видим что как прошлая власть так и сегодняшняя делают все для того чтобы облегчить ***** нести ети два чемодана.
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дело в том что с ростом цен на нефть, дела у Раши идут в гору. Резервный фонд полный, Рашу распирает от денег. Им тот Крым и Донбасс - так, мелочи.
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"Возможное" - вот это ключевое слово всего. За "возможным" урегулированием последует опять что-то с уже новым "возможным" урегулированием. И т.д. Надеюсь хоть слова Аршавина приведут в чувство и заставят задумываться "героев", которые считали пустяком то что происходит, а победить Россию - это то же, что и в туалет сходить, а может и проще. А тут такая неприятность в виде тупика. Это ж надо...
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Опарыш ещё не всё имущество распродал! Надо потерпеть!
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Так Даунбасеров для этого и развели как лохов. Они думали присоединяться? Да хрен вам на лицо. Вы запланированный гнойник в теле Украины. И если сегодня в 6:00 Украина скажет - Крым российский в 9:00 ни единого русского в Дямбасе не будет. А вы, гниломордые, пойдете на растерзание. И про амнистию даже и не мечтайте.
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так не будет. Даже если Украина подарит Крым, раша с донбасса не уйдет.
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Апарыш нарисовался, - решил напомнить о собственной персоне.. Поздно дядя, - у зеленого новые фавориты..
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"Российская Федерация будет требовать от нас прямых переговоров с так называемыми "ЛНР/ДНР" - Вот это понравилось. Это верно. Важно правильно расставлять акценты и называть вещи своими именами.
"...как сегодня решить эту проблему, она зашла в тупик" - Не зашла. Её создал враг, создал и загоняет в этот тупик.
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Защищаться нужно и убивать захватчиков и предателей. Флешмобами землю не освобождают.
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Как бы это цинично не звучало, но есть статегически важный результат окупации крыма и донбасса, - это осознание украинским обществом, что россия враг и никогда не примет независимость Украины.И власть, как бы она не хотела, вынуждена будет с этим считаться, а значит вольно или невольно работать на посторение действительно сильного государства, способного себя защитить..
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"И я не знаю, как сегодня решить эту проблему, она зашла в тупик", - заявил Апаршин.

А я знаю. Выгнать Зелю с этим Парашиным к е*ене фене, и на каждого убитого защитника Украины отправлять в ад (он же Ху*ловский рай) не меньше 100 парашников до тех пор, пока они у Ху*ла не закончаться. А оружие при этом использовать любое, но от "третьей стороны". Вот пусть впопучленцы с этой "третьей стороной" и ведут переговоры, если живыми останутся, конечно. Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 1171
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идея хорошая, официально мы не знаем кто это, мы их не контроллируем.
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Забыть о Крыме, а в обмен, в качестве "бонуса" взять на свою шею несколько миллионов сепаров и "ваты", за свой счет восстановить Бамбас, который все это время будет рассказывать про то, как он всех "кормит" и как ущемляют его рускагаварящую челюсть. А также проведем "выборы" на Бамбасе и легализуем в верховной раде сепарскую мерзоту аля-"мото-гиви", которая убивала наших воинов и вот тогда-то всю Украину наверняка ждет "светлое будущее"..Про такую "территориальную целостность" идет речь? Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 4565
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5 лет ????? Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 6881 Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 6881 Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 6881 Медведчука ????? Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин - Цензор.НЕТ 6881
ты что,с зоны после двадцатки откинулся ?
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лучше бы наоборот!!!
даундасяне все поголовно конченые совки, которым Украина и нафиг не нужна...их надо отгородить бетонной стеной 10 высотой и 1 толщиной!!!
а в Крыму хоть море норм...(хотя после свинорусов уже даже и не знаю что там)...
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Ми живемо в 21 столітті. Тож вистачить просто якісних ******** фортифікаційних споруд по всім законам воєнної інженерії. Мінні поля з краю до краю. Повірте, це буде набагато дешевше, ніж якість там мега стіни. Північ криму залишити природньою пустелею, як то і було задумано Богом. Не лізти туди із своїми каналами, ну а Херсонщина ж завдяки великій кількості води буде квітучим садом. Море виявляється є не тільки в Криму
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