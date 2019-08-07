 Росія переконуватиме Україну "забути" про Крим в обмін на можливе врегулювання ситуації на Донбасі, - Апаршин

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час круглого столу "Ключові військові виклики для України та можливості реагування держави" заявив помічник керівника Офісу Президента України Іван Апаршин.

"Російська Федерація вимагатиме від нас прямих переговорів з так званими ЛНР/ДНР. Чи можемо ми на це погодитись? Я думаю, що ні", - сказав він.

Також, прогнозує Апаршин, Росія переконуватиме Україну в необхідності "забути" про Крим в обмін на можливе врегулювання ситуації на Донбасі.

"Друга позиція – Російська Федерація намагатиметься переконати нас, що Крим потрібно забути, а стосовно наших територій, які сьогодні є окупованими, вони можуть вести якісь розмови. Але знову ж таки - це буде автономія. Чи потрібна автономія? Мені ні. І я не знаю, як на сьогодні вирішити цю проблему, вона зайшла у глухий кут", - заявив Апаршин.

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Він висловив переконання, що Президент Володимир Зеленський та його команда ніколи не ухвалюватимуть рішення на шкоду державі. "Вони жодного рішення не приймуть, щоб ми втратили щось як країна", - заявив радник Президента.

Нагадаємо, від початку дії перемир'я в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинули шість військовослужбовців Збройних сил України, ще дев'ять дістали поранення.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якнайшвидше зібратися для проведення переговорів у зв'язку із загибеллю чотирьох українських військових на Донбасі внаслідок обстрілів.