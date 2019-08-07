 У Польщі не встигають оформляти трудових мігрантів

Про це йдеться в останньому звіті Верховної контрольної палати Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.
"Причина - кадрові проблеми в офісах і недостатнє фінансування їхньої діяльності. Період легалізації перебування прибулих з-за кордону за 4 роки зріс більш ніж утричі - із 64 до 206 днів", - пояснила речниця Верховної контрольної палати Ксенія Мачак.
Перевірка порядку видачі дозволів на проживання і проїзних документів виявила порушення в 70% випадків.
"Середній час розгляду у воєводських відомствах легалізації перебування іноземців систематично збільшувався і відрізнявся в окремих воєводствах. Наприклад, у 2018 році в Люблінському воєводстві це було 116 днів, а в Нижньосілезькому - 328 днів. Хоча, як правило, всі ці провадження мають бути закінчені протягом 90 днів", - пояснила речниця.
У період з травня 2014 року по листопад 2018 року адміністративні суди воєводств ухвалили 115 рішень, що підтверджують бездіяльність або надмірну тривалість розглядів.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, станом на середину 2019 року Польща надала дозволи на проживання 400 тисячам іноземців. Близько половини з них - громадяни України.
Давай вместе.
"На саммите Украина-ЕС в Брюсселе был представлен План действий по введению безвизового режима. Он состоял из 60 пунктов и предусматривал либо принятие новых законов, либо модернизацию действующих в 15-ти сферах, а также разработку семи национальных стратегий.
В апреле 2011 года президент Янукович утвердил Национальную стратегию по реализации Плана действий по визовой либерализации."
Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель в среднем целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году - 12,9% населения (18,9 млн человек).
Особенно остро проблема стоит в сельской местности, где 45% детей растут в малоимущих семьях.
Уровень детской бедности резко вырос на фоне рецессии и девальвации рубля пять лет назад: с 19,1% в 2013-м он подскочил до 27,4% в 2015-м.
Затем бедность начала снижаться, однако масштабы снижения находятся в пределах статистической погрешности: 0,7 процентного пункта в 2016 году и столько же в 2017-м.
Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины - 52,2% - детей в таких семьях растут в бедности. Несмотря на установку повысить рождаемость, остановить вымирание и вытащить страну и демографической ямы, многодетность остается фактором бедности, указывает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева: «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты».
По данным Минтруда, около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, - это семьи с детьми.
Детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты», объясняет Малева: когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам.
Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий. Так ситуация замыкается в порочный круг.
По данным РАНХиГС, 11,7% детей в России не имеют полноценного питания, содержащего мясо, курицу, рыбу (или вегетарианский эквивалент) хотя бы через день.
«На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства», - констатирует Малева
За даними Міністерства соціальної політики, на яке
посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн
українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб -
чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для
українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн.
04.09.18 З України щороку виїжджає мільйон громадян.
Це справді катастрофічна ситуація, - Клімкін
https://ua.censor.net.ua/news/3084351/**********************************************************************************************
21.06.19 З березня Україну залишили 1,3 млн осіб,
- Ukrainianpeopleleaks
https://censor.net.ua/ua/news/3133596/z_bereznya_ukrayinu_zalyshyly_13_mln_osib_ukrainianpeopleleaks
13.01.19 Польща в
2018 році видала українцям майже 900 тисяч віз
https://censor.net.ua/ua/news/3106208/***************************************************************
23.11.18 Україна поки не вживає заходів щодо
поліпшення іміджу країни та припинення відтоку громадян за кордон, - експерти
https://ua.censor.net.ua/news/3098510/****************************************************************************************************
Эра зубожіння ж закончилась, вроде, выбрали в Раду "слуг народа" и "нетакого" президента, а люде все равно уезжают.
Не верят?
19.09.18 Україна в
десятці країн, у яких швидкими темпами відбувається депопуляція, - експерти https://ua.censor.net.ua/news/3086938/*******************************************************************************************
16.05.19 Створивши умови для працевлаштування
заробітчан всередині країни, Україна могла б збільшити ВВП на 60 млрд доларів,
- економіст Кущ
Якби мігранти, які виїхали на роботу за кордон,
мали можливість працевлаштуватися в Україні, вони могли б виробляти 60 млрд
дол. ВВП - 50% від нинішнього рівня валового продукту.
"Перебуваючи в Україні, 3 млн постійних
мігрантів і 5-6 млн маятникових могли би виробляти понад 60 млрд дол. ВВП, якби
для цього було створено умови. А це 50% від нинішнього рівня валового продукту.
За
даними Міністерства соціальної політики, на яке посилаються автори
законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а загалом до
процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб - чверть населення країни. І
якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі
становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Головним чином це
відбувається в зв'язку з тим, що розмір як мінімальної, так і середньої
зарплати в Україні значно нижчий в порівнянні з усіма країнами ЄС, включаючи
країни Східної Європи.
https://censor.net.ua/ua/news/3127197/******************************************************************************************************
мігрантів і 5-6 млн маятникових могли би виробляти понад 60 млрд дол. ВВП, якби
для цього було створено умови. А це 50% від нинішнього рівня валового продукту. "
Питання до тебе як до голосувавшого за зелю: Коли він створить для цього сприятливі умови? Що він вже зробив у цьому напрямку?
посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн
українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб -
чверть населення країни
5 років
мародерства і знущання над людьми довели, що цей злочинний режим не здатний ні
створити нормальних умов для бінесу, ні провести справжню судову і податкову
реформи, які дозволять залучити іноземний капітал для створення мільйонів нових
робочих місць. Податковий геноцид і рейдерське свавілля відлякують будь-яких
іноземних інвесторів. Бариги лише здатні сидіти на потоках, піднімати тарифи,
ціни, податки. Де обіцяні
парашенком умови для малого і середнього бізнесу? Де справжня податкова і судова реформи, які
дозволять залучити іноземний капітал для створення мільйонів нових робочих місць? Звісно втікають мільйонами ! І про це навіть клімкін говорить !
З 20 березня 2018 року з України виїхало понад 619 тис.
осіб.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3092605 19.09.18 Україна в
десятці країн, у яких швидкими темпами відбувається депопуляція, - експерти https://ua.censor.net.ua/news/3086938/*******************************************************************************************
04.09.18 З України щороку виїжджає мільйон громадян.
Це справді катастрофічна ситуація, - Клімкін https://ua.censor.net.ua/news/3084351/**********************************************************************************************
14.08.18 З кінця березня з України виїхали понад 400
тис. заробітчан, - Ukrainianpeopleleaks https://ua.censor.net.ua/news/3081225/z_kintsya_bereznya_z_ukrayiny_vyyihaly_ponad_400_tys_zarobitchan_ukrainianpeopleleaks
13.01.19 Польща в
2018 році видала українцям майже 900 тисяч віз
https://censor.net.ua/ua/news/3106208/***************************************************************
23.11.18 Україна поки не вживає заходів щодо
поліпшення іміджу країни та припинення відтоку громадян за кордон, - експерти
https://ua.censor.net.ua/news/3098510/****************************************************************************************************
21.06.19 З березня Україну залишили 1,3 млн осіб,
- Ukrainianpeopleleaks
https://censor.net.ua/ua/news/3133596/z_bereznya_ukrayinu_zalyshyly_13_mln_osib_ukrainianpeopleleaks
10.04.19 Прикордонники
масово звільняються через низькі зарплати. Тільки за 2 місяці
Держприкордонслужбу залишили 405 військовослужбовців, - BBC
https://censor.net.ua/ua/news/3121451/prykordonnyky_masovo_zvilnyayutsya_cherez_nyzki_zarplaty_tilky_za_2_misyatsi_derjprykordonslujbu_zalyshyly
09.04.19 Щоб
зупинити потік трудових мігрантів, потрібно починати зі змін у податковій
системі, - експерти
https://censo
Зайди, посмотри и извинись.
Но тем, кто до выборов тыкал пальцем в этот сайт и орал "Порох разгоняет народ из страны", возможно, будет интересно.
1. в коде было какое-то стартовое число
2. код вычислял разницу в минутах между временем компьютера и моментом запуска сайта 20.03.18
3. разница в минутах умножалась на 2чел/мин
4. это число складывалось со стартовым числом
5. испуганным хомячкам демонстрировалось страшное число.
Но если у кого-то была сбитая дата на компьютере, то можно было получить прибавку в населении
Сейчас же стартовое число приходит уже посчитанное на текущую минуту, а код накидывает по 2 каждую минуту с момента открытия страницы.
"Мне пришлось срочно уехать в Европу. Сейчас я нахожусь в самом конце Европы: еще один шаг - и я окажусь в Атлантическом океане... Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне непросто. Ситуация в стране вызывает большую обеспокоенность. И есть вероятность, что я даже не смогу туда вернуться. Потому что то, что происходит сейчас не может оставить никого равнодушным и спокойным", - сказал Артемий Лебедев.
Дизайнер добавил, что недопуск кандидатов на выборы в Мосгордуму и жесткий разгон митингов против этого стали последней каплей, толчком к решению о выезде из РФ.
"Правящая клика ворует наше будущее. Они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишили нас всего самого ценного, что у нас есть. Если допустить умных талантливых молодых людей в управление городом и страной, вы представляете, каких результатов мы могли бы добиться... Вместо этого мы имеем чудовищную войну в Сирии..., огромные расходы на военные бюджеты, гонку вооружений, мы поссорились со всем миром. Эти люди украли наши деньги, наши пенсии, обложили нас налогами. У нас ничего не осталось. И в этой ситуации, когда у нас еще забирают последнее право на наши голоса. Когда наших детей бьют дубинками прямо на улицах, кидают в автозаки и увозят в отделения милиции - на это нельзя смотреть спокойно", - заключил Лебедев
Однако, неожиданно блогеру поступило заманчивое предложение от жителя столицы Аргентины Буэнос Айреса, представившегося Игорем. Он готов был предоставить Лебедеву на выбор собственные внедорожники Порш, Мерседес или Форд - все с коробкой-автомат. Причем бесплатно. Но в обмен выдвинул «небольшое» условие. А именно - перерисовать географическую карту Студии Артемия Лебедева так, чтобы Крым был не российским, а украинским.
Ответ дизайнера был однозначным:
«Позиция Игоря вызывает у меня огромное уважение.
При этом на свете нет ровно ни одной причины, почему я бы изобразил на карте Крым не как часть России, - написал в своем блоге Лебедев.
Когда я прихожу в гости, где давно не был, или встречаюсь в душевной обстановке с новыми людьми, в какой-то момент меня спрашивают:
- Тем, только честно, какая у тебя позиция: Крым - наш?
- Моя позиция простая: Крым только по идиотскому историческому недоразумению 20 лет был не наш.
Так что три недели в Аргентине у меня будет не бесплатный Порше с автоматом, а говеное Рено Клио за 2000 $ с механикой.»