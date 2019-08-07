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 "Мій батько помирає", - дочка політв'язня Бекірова просить Зеленського про допомогу

Дочка тяжкохворого кримського татарина Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО №1 окупованого Сімферополя за сфабрикованими обвинуваченнями, просить президента України Володимира Зеленського допомогти її батькові. За словами Елеонори Бекірової, якщо суд винесе рішення про його етапування, батько оголосить голодування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою заяву Елеонора Бекірова опублікувала в Facebook.

"Мій батько Едем Бекіров помирає, і мені вже нема у кого просити допомоги. Але зараз я не прошу, а вимагаю. Як громадянка України і як дочка батька, який помирає, я маю на це повне право. Я вимагаю вжити всіх заходів, щоб домогтися надання допомоги моєму батькові, домогтися його лікування і в остаточному рахунку звільнення. Він абсолютно не винен: це знають ті, хто його заарештував і тримає в ув'язненні; знають ті, хто має намір його судити, хто повільно вбиває його", - йдеться в зверненні.

Дочка Бекірова зазначила, що завтра її батька "знову судитимуть, вирішуючи, жити йому чи померти".

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"Якщо він залишиться в ув'язненні, якщо суд винесе рішення про його етапування, він оголосить голодування і відмовиться приймати навіть ті ліки, які нам вдається передати йому. Він обіцяв це, а я знаю свого батька - він завжди виконує свої обіцянки. Він боєць, і він буде триматися, якщо буде знати, що його країна, за яку він у 2014 році готовий був віддати життя, бореться за нього", - зазначила Елеонора Бекірова.

"Я вимагаю від Вас зробити це. Для мого батька, для мене і його рідних, для всіх, кому він був близький це не питання політики і дипломатичних домовленостей - це питання життя і смерті рідної людини", - додала вона.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141699
 
 
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Барыге на всех политзаключенных было всегда насрать.. Он на них только пиарился.. Может хоть Вова репу почешет
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А что он может? Ну разве "мурку" для ***** сыграть... Членом на рояле, чтоб интереснее было....
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