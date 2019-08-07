 Ні СБУ, ні поліція не затримали терористів Дейнего та Копцеву на нашій території. На них не заведено справи? - Решетилова

Про це на своїй Facebook-сторінці пише журналіст і волонтер Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.
У зв'язку з цим у Решетилової виникла обґрунтована підозра, що у правоохоронців не було підстав для затримання Дейнего та Копцевої.
"Чи є в СБУ/поліції провадження щодо Дейнего і Копцевої? Якщо є, то чому вони не затримані? Якщо нема, то чому бл@дь нема?" - задається питанням вона.
Крім того, Решетилову цікавить, чи будуть вжиті Службою безпеки України, Офісом Президента України та Радою національної безпеки і оборони України заходи, щоб унеможливити безперешкодний перетин терористами лінії розмежування.
Решетилова також зазначила присутність представників ООН, які супроводжували терористів "ЛНР".
"З огляду на скрини, представники "ЛНР" прийшли в супроводі представників Моніторингової місії ООН з прав людини. Повідомляли представники ООН українській стороні і своєму київському офісу про цей візит?" - питає вона.
Нагадаємо, 6 серпня пособники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего та Ольга Копцева перетнули лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їхня "влада" має поширюватися ще й на територію Щастя.
Олександра Дворецька , яка була на місці, каже, що 5 канал знімав інтерв'ю із Золкіним, сєпари побачили камери і, знаючи, що поруч представники ООН, перейшли на нашу сторону.
З цим зрозуміло. Запитання до правоохоронних органів залишаються.
а у меня тогда питання по поводу
2) Чи викликав Золкін поліцію/СБУ? Якщо так, то чому про це ні слова?
причем точно известно, что силы полиции в станице присутствуют
3) Чи є в СБУ/поліції провадження по Дейнего і Копцевій? Якщо є, то чому вони не затримані? Якщо нема, то чому бл@дь нема?
А шо там чорт зеленський, не дзвонив в сбу по цих чортах?!
Анально жопные темы это ваш национальный конек!))))
Это ваше все...за это ваши деды ваивали!))))
Сидя на бутылке не бось постишь?))))
Проходи мимо АЛЕША...водки нет!)
ЗЕлебоба со всех сторон окружен сепарами и нац предателями...
СБУ возглавляет пихатель руской шалавы...
Портнов рулит судами и прокурорами....
Все благодаря 73% долбое...в
А не!!!!
За свои действия нужно отвечать!!!
Долб..бы они и в Африке дол..бы!!!
Не размазывайте свою тупость по всем...
Через год ЗЕ поведет нас клином журавлей в Тайожный союз...
Батя вернется к страусам...
Патриоты сядут в тьюрмы...
Узкий язег будет оффициальным..
И многие другие няшки от Нашего Солнцеликого ТуЗЕка....