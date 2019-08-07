 Ні СБУ, ні поліція не затримали терористів Дейнего та Копцеву на нашій території. На них не заведено справи? - Решетилова

Про це на своїй Facebook-сторінці пише журналіст і волонтер Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим у Решетилової виникла обґрунтована підозра, що у правоохоронців не було підстав для затримання Дейнего та Копцевої.

"Чи є в СБУ/поліції провадження щодо Дейнего і Копцевої? Якщо є, то чому вони не затримані? Якщо нема, то чому бл@дь нема?" - задається питанням вона.

Крім того, Решетилову цікавить, чи будуть вжиті Службою безпеки України, Офісом Президента України та Радою національної безпеки і оборони України заходи, щоб унеможливити безперешкодний перетин терористами лінії розмежування.

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Решетилова також зазначила присутність представників ООН, які супроводжували терористів "ЛНР".

"З огляду на скрини, представники "ЛНР" прийшли в супроводі представників Моніторингової місії ООН з прав людини. Повідомляли представники ООН українській стороні і своєму київському офісу про цей візит?" - питає вона.

Нагадаємо, 6 серпня пособники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего та Ольга Копцева перетнули лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їхня "влада" має поширюватися ще й на територію Щастя.