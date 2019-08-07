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 Політика України, Суспільство
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Все про:Нацполіція (7988) СБУ (4589) Решетилова_Ольга (22) Станиця Луганська (37)

 Ні СБУ, ні поліція не затримали терористів Дейнего та Копцеву на нашій території. На них не заведено справи? - Решетилова

У вівторок, 6 серпня, представники терористів з "ЛНР" перетнули лінію розмежування у Станиці-Луганській, але ні СБУ, ні Нацполіція не вжили спроб їх затримати.

Про це на своїй Facebook-сторінці пише журналіст і волонтер Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим у Решетилової виникла обґрунтована підозра, що у правоохоронців не було підстав для затримання Дейнего та Копцевої.

"Чи є в СБУ/поліції провадження щодо Дейнего і Копцевої? Якщо є, то чому вони не затримані? Якщо нема, то чому бл@дь нема?" - задається питанням вона.

Крім того, Решетилову цікавить, чи будуть вжиті Службою безпеки України, Офісом Президента України та Радою національної безпеки і оборони України заходи, щоб унеможливити безперешкодний перетин терористами лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмінування в районі Станиці Луганської триває, - ОБСЄ

Решетилова також зазначила присутність представників ООН, які супроводжували терористів "ЛНР".

"З огляду на скрини, представники "ЛНР" прийшли в супроводі представників Моніторингової місії ООН з прав людини. Повідомляли представники ООН українській стороні і своєму київському офісу про цей візит?" - питає вона.

Нагадаємо, 6 серпня пособники терористів "ЛНР" Владислав Дейнего та Ольга Копцева перетнули лінію розмежування у Станиці-Луганській і в хамській манері заявили, що їхня "влада" має поширюватися ще й на територію Щастя.

Ні СБУ, ні поліція не затримали терористів Дейнего та Копцеву на нашій території. На них не заведено справи? - Решетилова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141693
 
   
 Топ коментарі
 
присоединяюсь к вопросу и жду комментарии ЗЕлефилов....
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А чему вы удивляетесь?
ЗЕлебоба со всех сторон окружен сепарами и нац предателями...
СБУ возглавляет пихатель руской шалавы...
Портнов рулит судами и прокурорами....

Все благодаря 73% долбое...в
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Такими темпами вони у верховну раду скоро прийдуть...

А шо там чорт зеленський, не дзвонив в сбу по цих чортах?!
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присоединяюсь к вопросу и жду комментарии ЗЕлефилов....
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А что тут коментировать? Порошенко виноват, что не задержали... У них так...
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не зелефил, но напишу тут, чтоб лучше было видно

Олександра Дворецька , яка була на місці, каже, що 5 канал знімав інтерв'ю із Золкіним, сєпари побачили камери і, знаючи, що поруч представники ООН, перейшли на нашу сторону.
З цим зрозуміло. Запитання до правоохоронних органів залишаються.

а у меня тогда питання по поводу

2) Чи викликав Золкін поліцію/СБУ? Якщо так, то чому про це ні слова?

причем точно известно, что силы полиции в станице присутствуют
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хотя если тут ответ "нет", то вопросы остаются
3) Чи є в СБУ/поліції провадження по Дейнего і Копцевій? Якщо є, то чому вони не затримані? Якщо нема, то чому бл@дь нема?
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почему чинуша тогда не вызвал сбу или полицию для проверки представителей террористических организаций.
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Ага, как вссегда - виноват кт то другой. Вообще то работа сбу самим следить, а не ждать. что кто то вызовет.
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Зеленский, почему такие провалы в политике?Почему такая бесхребетность и расхлябанность твоих подчиненных? Ты главнокомандующий или где? Война не закончилась, людей убивают, Путин готовит наступление и его стратегия захвата всей Украины несгибаема. Где наша украинская стратегия? Где Будапештский формат? Где закупка высокоточного дистанционного оружия на фронт,чтобы солдаты не погибали? Почему ты мосты лепишь агрессору, а не подрываешь дороги и мосты на оккупированных территориях?Почему у тебя односторонние перемирия точно как у Порошенка, с гибелью наших военных?
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со временем вопросов будет всё больше..время тяжкого наследия папередников неумолимо уходит..пора вкалывать..
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Я не меньше задавала вопросов и Пэдре, но как выяснилось бесполезно.
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там был практически клинический случай патологической лживости и лицемерия.. тут, что либо показательное, увидим после первых сходок новой рады и формирования правительства..
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желізна логіка... жаль тільки що, безглузда
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Такими темпами вони у верховну раду скоро прийдуть...

А шо там чорт зеленський, не дзвонив в сбу по цих чортах?!
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Полиция и СБУ в зоне разграничения заняты снятием податей с контрабаса и им некогда на всякую подобную фигню отвлекаться.
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а начальник по контрабанде в СБУ - петин друг детства и соучредитель по офшорам.
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це дивно и гарно. когда каждая кухарка может быть волонтером
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тушил, пока тебя кто-то петушил Ни СБУ, ни полиция не задержали террористов Дейнего и Копцеву на нашей территории. На них не заведены дела? - Решетилова - Цензор.НЕТ 5957
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Ты 100% кацап....
Анально жопные темы это ваш национальный конек!))))
Это ваше все...за это ваши деды ваивали!))))

Сидя на бутылке не бось постишь?))))
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ты прям краснобай, пять лет подряд пишешь сочинение про одно и тоже Ні СБУ, ні поліція не затримали терористів Дейнегу та Копцеву на нашій території. На них не заведено справи? - Решетилова - Цензор.НЕТ 6199
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Отрадно слышать, шо калибратор у тебя универсальный, поди и износ ему не страшен Ні СБУ, ні поліція не затримали терористів Дейнего та Копцеву на нашій території. На них не заведено справи? - Решетилова - Цензор.НЕТ 2573
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Твои шутки такие же плоские как и Земля в Раисе)))
Проходи мимо АЛЕША...водки нет!)
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шо выпил всю, никому не оставил?
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поц шумерський, далеко пойдешь Ні СБУ, ні поліція не затримали терористів Дейнего та Копцеву на нашій території. На них не заведено справи? - Решетилова - Цензор.НЕТ 1884
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прославляешь? правильно делаешь
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А чему вы удивляетесь?
ЗЕлебоба со всех сторон окружен сепарами и нац предателями...
СБУ возглавляет пихатель руской шалавы...
Портнов рулит судами и прокурорами....

Все благодаря 73% долбое...в
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Хватит уже мантры про 73% А может дело в том, что там ставленники 8% долб..бов подати снимают с населения и не отвлекаются на те моменты, где они не могут урвать бабла?
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??? Хватит мантры о 73%...
А не!!!!
За свои действия нужно отвечать!!!
Долб..бы они и в Африке дол..бы!!!
Не размазывайте свою тупость по всем...
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Попустись трошки) Расскажи людям, кто ты, каким путем идешь, твои приоритеты......, а люди-оценят и решат...........))) А, лозунгами кидаться не сложно((((
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И после этого вы негодуете?
Через год ЗЕ поведет нас клином журавлей в Тайожный союз...
Батя вернется к страусам...
Патриоты сядут в тьюрмы...
Узкий язег будет оффициальным..

И многие другие няшки от Нашего Солнцеликого ТуЗЕка....
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эта провокация это хороший повод внести ясность всем чинушам что нужно делать при обнаружении ********** вассалов на нашей земле.
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Была ли "причина для задержания".. Да они там наговорили лет на десять с конфискацией. Не верите.., тогда попробуйте перейти на ту строну и высказать что то не то что подобное , а лишь косвенно напоминающее, про ДНР, ЛНР, РФ или Пукина и на "поиск причины" по корой вы через минуту окажитесь в подвале местного гестапо, а потом если останетесь живы ( я не говорю целы) вам впаяют лет 15 по "местным законам". А мы с террористами миндальничаем как с писанной торбой. "Причины " говорите.. ну ну.
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"Ни СБУ, ни полиция не задержали террористов Дейнего и Копцеву на нашей территории."(с) - а за что задерживать? они по-честному предоплату заплатили и пошли..
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А что, за линией разграничения не Украина? Нужно было гнаться за преступниками до самой российской границы.
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заказ выполнил. под расчет как и договаривались.
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И я о том же. ждем ответов. Или опять приалыватся будут?
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Ответ тут один - у власть имущих патриотизм на очень низком уровне. А судя по прошлым выборам такая же проблема и у двух третей населения Украины.
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Директор центру разумкова-ФСБ називає і вимагає називати терористів колаборантами,бо інакше путін запише в білу книгу. Пісєц.
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А если Путин прилетит на переговоры в Киев, его будут задерживать? Вот такой вопрос интересный
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не будут, у него дипиммунитет...есть ли такой у представителей непризнных республик, пусть они даже там в минске заседают--вопрос риторический
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ну как бы нехорошо с этими людьми решать вопрос о разведении войск, разминировании и ремонте моста, и тут же их задерживать. Это значит все сорвать на корню. Если кому то надо все сорвать, тогда конечно.
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конкретно с теми людьми, которых мы называем террористами и сепаратистами никаких вопросов решать не надо...вопросы нужно решать в составе группы, где есть их кураторы--россияне...ну я понимаю, что даже если бы и задержали тех двух лугандонов их вскоре и отпустили, тут больше вопрос принципа и чтоб таких фактов зрадных больше не происходило
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его тут разорвут, поэтому это ботоксное чмо в Киев не прилетит НИКОГДА!!!
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почему на цензоре реклама часов с ******.. ????? объясните, плиз.
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Ну так це ж наші люди! Такі самі украінці, але вищиго гатунку, бо за воду и електроенергію можуть не платити. Вже медведчук с бойко все порешили и в Париже доложили как на Зеленского надавить и впихнуть их назад в Украину. Скоро буде весело насправді. Все идет по плану путина пока.
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Це ганебний епізод, мінус місцевій владі та силовикам, що там несуть службу.
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