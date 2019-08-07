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 За кордоном
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 У Кремлі озвучили свою версію того, про що розмовляли Зеленський і Путін

На офіційному сайті Кремля розмістили повідомлення про те, що президент РФ закликав українського лідера "унеможливити обстріли ЗСУ житлових населених пунктів Донбасу".

Пресслужба Кремля опублікувала свій погляд на сьогоднішню телефонну розмову президентів України і Росії, повідомляє Цензор.НЕТ. Текст витриманий в дусі російської пропаганди.

"Президент Росії підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, передовсім, унеможливити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення. Підтверджено також виняткову важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включно з юридичними аспектами надання ДНР і ЛНР особливого статусу", - сказано в повідомленні.

"Домовлено про активізацію роботи з повернення утримуваних осіб. Обговорювалися перспективи взаємодії в "нормандському форматі", - додали в Кремлі.

У Москві знову заявили, що Київ нібито має домовлятися з маріонетками РФ в Донецьку і Луганську, а не безпосередньо з їхніми кураторами.

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"Була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування. ... Домовлено про активізацію роботи щодо повернення утримуваних осіб. Обговорювалися перспективи взаємодії в "нормандському форматі"", - резюмували в Кремлі.

Раніше 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вранці розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити смерть 4 українських воїнів на Донбасі унаслідок обстрілу з боку найманців РФ.

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141690
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский, напиши себе на лбу большими буквами,что с агрессором разговаривать бесполезно и нельзя, он ни одного слова правды не скажет,еще и тебя выставит придурком. Пэдря уже договаривался с Пукиным за "зеленый коридор" для наших солдат, в котором потом вероломно расстрелял тысячу наших защитников. Ты ЗЕ, на чужих ошибках и провалах не учишься? Тебя поболтать с сатаной тянет? Да....
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Чьего народа слуга, там и отчеканили.
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Теперь понятно куда ху.ло послало нашего клоуна. Зелёные вопросы есть?
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На официальном сайте Кремля разместили сообщение о том, что президент РФ призвал украинского лидера "исключить обстрелы ВСУ жилых населенных пунктов Донбасса".

ахахаха

Источник: https://censor.net.ua/n3141690
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Мокше Гобліни -гуманісти!!!! Це анекдот, якби не було скільки крові...
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Зеленский, напиши себе на лбу большими буквами,что с агрессором разговаривать бесполезно и нельзя, он ни одного слова правды не скажет,еще и тебя выставит придурком. Пэдря уже договаривался с Пукиным за "зеленый коридор" для наших солдат, в котором потом вероломно расстрелял тысячу наших защитников. Ты ЗЕ, на чужих ошибках и провалах не учишься? Тебя поболтать с сатаной тянет? Да....
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Говорить нужно, но не для путина а для меркель с макроном. Чтобы чётко зафиксировать что россия не хочет или не может влиять на своих марионеток и на свои войска.
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Сегодня всплыл проплаченый банер с рекламой агенства недвижимости которое создали кацапы, с призывами к ватным оркам бежать из тоталитарной Московии в свободную Европу в частности в Чехию... но вот интерестно как отнеслись к этим призывам сами чехи - ниже даю комментарий в оригинале с переводом:

Dokud existuje Moskovia "Rusko" , sousedící země vždy budou v neustálém nebezpečí. Je to jako žít na schodišti s šíleným agresivním sousedem zabijákem , který si myslí, že mu patří váš byt, protože je "lepší a duchovnější než všechny", a váš byt je mu víc zapotřebí než vám…
ПЕРЕВОД:
Пока существует Московская «Россия», соседние страны всегда будут в постоянной опасности. Это похоже на жизнь на лестнице с безумным агрессивным соседом-убийцей, который думает, что он владеет вашей квартирой, потому что он «лучше и духовнее вас», а ваша квартира более необходима, ему чем вам...
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С макрелью и микроном - главными союзниками и спонсорами расии? Эти помогут... Грузии уже помогли: признали виноватой в войне.
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Да,они этот способ общения хорошо понимают. Когда в 14 году Порошенко начал наступление, Путин хорошо обделался, репетував на всю ЕС и Америку, чтобы те посодействовали и ввел дополнительные войска. Не знаю, правильно ли тогда приняли решение остановиться.
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Силовой сценарий невозможен в силу несопоставимости ресурсов Украины и РФ. И нет никакой гарантии включения в непосредственный конфликт Запада.
У ВСУ и руководства Украины руки связаны Минскими договоренностями - у террористов нет( так как их подпись ничто, ее можно нивелировать в лифте или на входе в кафе)
Не Зеленскому, а Украине нужно расшевелить процесс переговорами, лишний раз показать западным союзникам лицо путинизма для ужесточения санкций. Ну и в конце-концов у путина украинские заложники - Зеленскому только в плюс (переговорами или перемирием) попытки их освобождения.
Ваш высер ниочем...
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Выдайте Мендель 33 серебрянника. Их в Раше отчеканили. Почему-то.
В Кремле озвучили свою версию того, о чем беседовали Зеленский и Путин - Цензор.НЕТ 1481
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Чьего народа слуга, там и отчеканили.
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dip dip , ти тупий?

«Телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским
7 августа 2019 года

12:45
http://kremlin.ru/events/president/news/61279»
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У Кремлі озвучили свою версію того, про що розмовляли Зеленський і Путін - Цензор.НЕТ 8362

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Товарищ майор, Вас чей адрес интересует, мой или Бутусова?
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Пресс-служба Кремля опубликовала свой взгляд на сегодняшний телефонный разговор президентов Украины и России, сообщает Цензор.НЕТ. Текст выдержан в духе российской пропаганды. Источник: https://censor.net.ua/n3141690 Источник: https://censor.net.ua/n3141690

Я заходив по посиланню Пресс-служба Кремля .
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Пусть покажут жертв мирного населения крупным планом. И выдадут на экспертизу, каким оружием орки их убили.
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они сдеклают жертв сколько нада -

цельные дома взрывали в маскве перед чеченской войной.

забыл??

еще не родился тогды??
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Їм достатньо заяви такої собі господі Мендель, яка через недбальство СБУ і Генпрокуратури досі займає посаду офіційної речниці преЗЕдента Зєлєнского, яка заявила, що ВСУ обстрілюють мирних мешканців і їхні будівлі
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поддерживаю, завтра объяви военное положение на месяц в закарпатской области, и на деревянных танках на проклятый кацабстан.
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Не нужно преувеличивать мощь Кацапстана и нашу немощь. Нужно садить олигархов, конфисковывать их деньги и у Януковича в том числе не все конфискованы и на эти деньги закупать нормальную современную технику.Никто нам на блюде ничего не принесет, а деньги у наших олигархов есть в избытке. Война предполагает и разрешает изъятие личных денег для нужд государства и фронта, так что пусть занимаются. Пэдря сидел ничего не сделал 5 лет, а зеля посмотрим.
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Ви перебільшуєте ці грошові суми, і також щодо їх використання.
Ці мільярди, це вартість, « заводів, газет пароходів»...Ну от продамо, наприклад «Рошен», вартість якого, наприклад 600 мільйонів долларів. Це десь по 20 долларів, на кожного українця...і ще питання, а що робити з парою десятків тисяч робітників, що там працювали і одержували там зарплату?
Те ж і Ахметов ...
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Даже по меркам ЕС в Украине очень много олигархов миллиардеров и я ничего не преувеличиваю. А вас не прошу быть адвокатом криминального олигархата.
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Ну конечно ничего! Из 6.000 условно боеспособных сделал одеу из лучших армий Европы в 250.000 и боевым резервом более 300.000.
А так ничего,да...
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Лучшие армии не количеством берут, а качеством и вооружением современным, а не из завода пэдриного" Богдан" переделанные на скорую руку машины, которые ломались не доезжая до Донбасса.
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"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса", Источник: https://censor.net.ua/n31

Короче свой взгляд кремля ось такий:
В Кремле озвучили свою версию того, о чем беседовали Зеленский и Путин - Цензор.НЕТ 6808
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Да бесполезно слушать ,что он городит. Он будет выдумывать все что угодно,лишь бы выставить Украину агрессором, а Зелю -захватчиком и идиотом. Это же смешно говорить с фашистами. Нужен только Будапештский формат и военная сила, дистанционное оружие, наступление на небольших участках постепенное и неуклонное и пусть Америка и ЕС помогают так же, вот об этом говорить необходимо. А С Путиным БЕСПОЛЕЗНО. Это как глухой со слепым и немым говорят, он на своей волне будет трепаться всегда и никого не слушать.
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Только на коленях! Как обещал избирателяв Зельцман. 73% выбрали,шоб помотреть как это?!!! На коленхях да іуем по роялю?!!!
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Очень показательный факт - порохоботы всегда больше доверяют версиям кремля. В Кремле озвучили свою версию того, о чем беседовали Зеленский и Путин - Цензор.НЕТ 179
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Чому?
Порохоботи з великою увагою чекають спростування кремлівської брехні, від АП Президента !
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Від АП ви вже нічого не почуєте.
П сдохло, а АП розбіглась.
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Ну, вівся ж запис цієї розмови, з українського боку 100%.
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але ж те що русскіє вбивають українців, то не брехня....
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В Кремле озвучили свою версию того, о чем беседовали Зеленский и Путин/ опять узнаём не от Зеленского или Мендель.
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Ты побольше верь кремлю, что бы Украину крепче любить, соеголовое!
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Запись разговора Зеленский -Путин без изменений должна быть опубликована для украинцев немедленно, репоед.
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Теперь понятно куда ху.ло послало нашего клоуна. Зелёные вопросы есть?
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При ПетРылло такого не было ни ррразу!!!
😂
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все разговоры с куйлом только ночами и только при посредничестве мертячука..
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Это чмо непообедавшее от имени Армии сделало свой ролик?
Не смеши! У Кремлі озвучили свою версію того, про що розмовляли Зеленський і Путін - Цензор.НЕТ 328
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Зеленский начал поддерживать тезис Кремля о «гражданской войне», постепенно переводя акцент на «внутренний конфликт» и выводя из темы агрессию Кремля. Об этом в FB пишет Юрий Бирюков. По мнению Зеленского Путин должен «как-то повлиять на повстанцев», а не прекратить стрелять и вывести свои войска.
«Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на «ту сторону».
Пять лет, пять этих гребаных лет, Украина показывала и доказывала, что нет никакой «той стороны», что есть четкие доказательства российской агрессии. ДОКАЗЫВАЛА, предоставляя улики для будущего международного трибунала над Россией.
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не сторонник зели, но, после фамилии бирюкофф дальше можно не читать
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Ну что поговорил тут еще рос пропаганда насрала сверху кучу дерьма разговор с убийцей и политологическим лгуном бесполезен шишки не устали набивать
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Такими заявлениями об Зебила просто вытирают ноги.Скоморох он и есть скоморох
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Пуйло из Зе публично петуха лепит.
Значит рассказьіваю на пальцах неокрепшим зеленьім адептам возомнивших себя великими политиками.
Кацапье специально создают свою "рельность", но єто не главное, главное жертва должна повестись на єто, как только она попадает на их "поле"... остальное дело техники)))
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Статус только один "деоккупированная и зачищенная от террористов с введением временной военно гражданской администрации на 5 лет", а про обстрелы пусть не располагают огневые точки в жилых кварталах и населенных пунктах. Хотя о чем это я.. Кто не видел видио с Путиным еще 2014 года, до начала всего этого. Когда на вопрос рос.журналиста о том, что мол а если украинские ВС дадут отпор и начнут стрелять. Он ответил " А мы поставим впереди перед собой их женщин и детей и посмотрим как они будут стрелять" ( тогда его почему то прорвало на откровенность, что с ним бывает редко) Выход один ввод миротворцев из стран подписантов будапештского договора не участвующих в конфликте , т. е. США и Великобритании, можно добавить нейтралов из Швеции например ( в общем из стран признавших агрессию РФ против Украины и незаконность аннексии Крыма)
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мир нельзя выпросить - к миру нужно принуждать..... зепрезедент пока занимался первым......
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В кремле ржут над нами и над всем миром печатая ети заявления. Может уже хватит переговоров и договоров с маньяками-психопатами? Сами вдумайтесь, хоть кто то подпишет с ****** договор поставив на него из своего кармана хоть гривну? А тут ставят на кон всю страну и жизни людей подписывая с ****** договора и мирные планы.
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"ставят на кон" - очень верно подмечено. Даже, фактически, хуже: это гарантированное поражение. С последующими жестокими репрессиями против защищавших свою родину украинцев.
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может кто объяснит что означает на украинском "ворог гатыв и поливал вогнем"? Поливать огнем - это вообще как?
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поливати вогнем. Це дивно тільки для тих хто української не знає.
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це образно означає - густо обстрілювати чергами.
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А як вам таке - Південне сонце, червоне та палюче,.. гарячими бризками поливало греблю
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Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов ДонбассаИсточник: https://censor.net.ua/n3141690
. Это пусть кремлёвский Фюрер детям Беслана скажетУ Кремлі озвучили свою версію того, про що розмовляли Зеленський і Путін - Цензор.НЕТ 4096.
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_На Донбассе была одна из козацких сечей. Задолго до всех вышеупомянутых. Позже это были земли украинского крестьянства которое ссср убил голодомором и привёз в их хаты т. н. русских.
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Добросердечні люди можуть, звичайно, вважати, що існує якийсь оригінальний спосіб обеззброювати і перемагати противника без пролиття великої кількості крові, вони вільні також думати, що саме в цьому і полягають справжні досягнення мистецтва воювати. Звучить це привабливо, але на ділі є обманом, який необхідно викрити. Війна є вкрай небезпечна справа, в якій найгірші помилки походять від доброти.

Карл фон Клаузевіц (1780-1831) - пруський генерал, військовий реформатор та військовий теоретик.
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Цинизм высшей пробы! Где реальные факты обстрела ВСУ мирного населения? Когда обстреливают под руководством российских вояк мирное население Лугандона для картинки российского ТВ,которое ссылается потом на это, как на "факты", то это не факты,а преступление против человечности, которое не имеет срока давности и те,кто участвовал в этом,должны быть обязательно наказаны.
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"Куд-кудах! Русских тама нєтутя! Ко-ко-ко! Єто Нацгвардія стріляє по своїх! Квох-пок-пок! Біндери! Ку-ка-рє-ку!!!111!1"
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***** не бреше - він ссилайєця на заяву фрау мєндєлє
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