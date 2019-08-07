 У Кремлі озвучили свою версію того, про що розмовляли Зеленський і Путін

Пресслужба Кремля опублікувала свій погляд на сьогоднішню телефонну розмову президентів України і Росії, повідомляє Цензор.НЕТ. Текст витриманий в дусі російської пропаганди.
"Президент Росії підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, передовсім, унеможливити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення. Підтверджено також виняткову важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включно з юридичними аспектами надання ДНР і ЛНР особливого статусу", - сказано в повідомленні.
"Домовлено про активізацію роботи з повернення утримуваних осіб. Обговорювалися перспективи взаємодії в "нормандському форматі", - додали в Кремлі.
У Москві знову заявили, що Київ нібито має домовлятися з маріонетками РФ в Донецьку і Луганську, а не безпосередньо з їхніми кураторами.
"Була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування. ... Домовлено про активізацію роботи щодо повернення утримуваних осіб. Обговорювалися перспективи взаємодії в "нормандському форматі"", - резюмували в Кремлі.
Раніше 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вранці розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити смерть 4 українських воїнів на Донбасі унаслідок обстрілу з боку найманців РФ.
Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.
ахахаха
Источник: https://censor.net.ua/n3141690
Dokud existuje Moskovia "Rusko" , sousedící země vždy budou v neustálém nebezpečí. Je to jako žít na schodišti s šíleným agresivním sousedem zabijákem , který si myslí, že mu patří váš byt, protože je "lepší a duchovnější než všechny", a váš byt je mu víc zapotřebí než vám…
ПЕРЕВОД:
Пока существует Московская «Россия», соседние страны всегда будут в постоянной опасности. Это похоже на жизнь на лестнице с безумным агрессивным соседом-убийцей, который думает, что он владеет вашей квартирой, потому что он «лучше и духовнее вас», а ваша квартира более необходима, ему чем вам...
У ВСУ и руководства Украины руки связаны Минскими договоренностями - у террористов нет( так как их подпись ничто, ее можно нивелировать в лифте или на входе в кафе)
Не Зеленскому, а Украине нужно расшевелить процесс переговорами, лишний раз показать западным союзникам лицо путинизма для ужесточения санкций. Ну и в конце-концов у путина украинские заложники - Зеленскому только в плюс (переговорами или перемирием) попытки их освобождения.
Ваш высер ниочем...
«Телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским
7 августа 2019 года
12:45
http://kremlin.ru/events/president/news/61279»
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Товарищ майор, Вас чей адрес интересует, мой или Бутусова?
Я заходив по посиланню Пресс-служба Кремля .
цельные дома взрывали в маскве перед чеченской войной.
забыл??
еще не родился тогды??
Ці мільярди, це вартість, « заводів, газет пароходів»...Ну от продамо, наприклад «Рошен», вартість якого, наприклад 600 мільйонів долларів. Це десь по 20 долларів, на кожного українця...і ще питання, а що робити з парою десятків тисяч робітників, що там працювали і одержували там зарплату?
Те ж і Ахметов ...
А так ничего,да...
Короче свой взгляд кремля ось такий:
Порохоботи з великою увагою чекають спростування кремлівської брехні, від АП Президента !
П сдохло, а АП розбіглась.
Ты все равно не поверишь.
😂
Не смеши!
«Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на «ту сторону».
Пять лет, пять этих гребаных лет, Украина показывала и доказывала, что нет никакой «той стороны», что есть четкие доказательства российской агрессии. ДОКАЗЫВАЛА, предоставляя улики для будущего международного трибунала над Россией.
Международное рекламное агентство начало раздавать украинцам деньги за данные об их предпочтениях.
Значит рассказьіваю на пальцах неокрепшим зеленьім адептам возомнивших себя великими политиками.
Кацапье специально создают свою "рельность", но єто не главное, главное жертва должна повестись на єто, как только она попадает на их "поле"... остальное дело техники)))
. Это пусть кремлёвский Фюрер детям Беслана скажет.
Карл фон Клаузевіц (1780-1831) - пруський генерал, військовий реформатор та військовий теоретик.