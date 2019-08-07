 В ОП повідомили подробиці розмови Зеленського з Путіним: Президент заявив про відсутність необхідності вносити зміни до Конституції

Як передає Цензор.НЕТ, пресслужба президента України повідомила подробиці цієї розмови.
Як зазначається, була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.
Сторони обговорили ситуацію з нічними обстрілами, у результаті яких загинуло четверо українських військовослужбовців. Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення подібного.
Президенти України та Росії також обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганської, необхідного для початку відновлювальних робіт і ремонту моста.
Крім того, йшлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи. Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України. Сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн Нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні.
Також під час телефонної розмови було обговорено питання обміну полоненими.
Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.
У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", до якої входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.
У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним, а також анонсував телефонні переговори з президентом Франції Макрона і канцлером ФРН Меркель.
Сцуки вы падонистые! Аскольды и лайкающие - враги украинского народа! Сами не воюют и желают крови!
Источник: https://censor.net.ua/n3141689
Стсняюсь спросить, Владимир Александрович, а с сомалийскими или нигерийскими пиратами Вы не желаете обсудить Конституцию Украины?
«А теперь, действуй, Верховный! Четверо погибших! В раз!
Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира).
Ты дошел до края, Верховный!
Вставай, поднимай жопу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай.
Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещённые очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники.
И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - ЗА ЧТО и ПОЧЕМУ погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! ОБСУДИТЬ???????
Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить!
Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, Верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь всё возможное, что виновные понесут...
И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни.
Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..
ДО ПОМСТИ!
"Don", отец морпеха.
Читай мемуары Оланда.
А это чмо на коленях умоляет.
Главное бо "разведения сил и средств от линии разграничения Источник: https://censor.net.ua/n3141689" договорился. Так и до Киева дойлут "разводя"....