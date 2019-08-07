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 Політика України
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 В ОП повідомили подробиці розмови Зеленського з Путіним: Президент заявив про відсутність необхідності вносити зміни до Конституції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, пресслужба президента України повідомила подробиці цієї розмови.

Як зазначається, була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.

Сторони обговорили ситуацію з нічними обстрілами, у результаті яких загинуло четверо українських військовослужбовців. Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення подібного.

Президенти України та Росії також обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганської, необхідного для початку відновлювальних робіт і ремонту моста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив виділити квартири сім'ям чотирьох воїнів, загиблих 6 серпня унаслідок обстрілу під Павлополем, - ОП

Крім того, йшлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи. Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України. Сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн Нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні.

Також під час телефонної розмови було обговорено питання обміну полоненими.

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", до якої входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним, а також анонсував телефонні переговори з президентом Франції Макрона і канцлером ФРН Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141689
 
 
 Топ коментарі
 
"Зеленский отметил недопустимость повторения подобного." Це що знущання над українськими солдатами? "типа, забудем этих 4, но что бы больше ни ни" От мразота, 73% ублюдок.
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"Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины."
Источник: https://censor.net.ua/n3141689

Стсняюсь спросить, Владимир Александрович, а с сомалийскими или нигерийскими пиратами Вы не желаете обсудить Конституцию Украины?
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Як це Зєля набрався сміливості? На хлопчика з інтелігентної єврейської родини це зовсім не схоже.
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Як це Зєля набрався сміливості? На хлопчика з інтелігентної єврейської родини це зовсім не схоже.
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Мародёр трындел с Куйлом через день, но не все об этом знают.. А тут открытая информация.. Плюс в карму Зеленскому
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Так он по бизнесу трындел. По трубе дизельной для кума. Это другое. По этим вопросам можно и дважды на день тереть. Барыга оно и есть барыга.
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Ніхто й не сперечається. Вам, як особитій телефоністці пуйла, видніше хто і, як часто спілкується з вашим шефом
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Млин. Шо за цинизм - запоребрик постулирует, что в Украине "гражданская война", а договариваться о разминировании украинской территории необходимо с запоребриком + отрицать необходимость внесения изменений в Конституцию Украины. Это просто звездец какой-то.
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"Зеленский отметил недопустимость повторения подобного." Це що знущання над українськими солдатами? "типа, забудем этих 4, но что бы больше ни ни" От мразота, 73% ублюдок.
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А вам, кацапью, хотелось бы, чтоб убийства наших воинов повторялись и допускались!
Сцуки вы падонистые! Аскольды и лайкающие - враги украинского народа! Сами не воюют и желают крови!
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"Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины."
Источник: https://censor.net.ua/n3141689

Стсняюсь спросить, Владимир Александрович, а с сомалийскими или нигерийскими пиратами Вы не желаете обсудить Конституцию Украины?
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https://www.0642.ua/news/2475864/otec-morpeha-obratilsa-k-zelenskomu-i-ego-okruzeniu-stante-na-koleni-lubiteli-ne-strelat

«А теперь, действуй, Верховный! Четверо погибших! В раз!
Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира).
Ты дошел до края, Верховный!
Вставай, поднимай жопу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай.
Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещённые очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники.
И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - ЗА ЧТО и ПОЧЕМУ погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! ОБСУДИТЬ???????
Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить!
Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, Верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь всё возможное, что виновные понесут...
И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни.
Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..
ДО ПОМСТИ!
"Don", отец морпеха.
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не зеле, до святого великого петра пешком до китая, тока наш петр умел жестко и бекамрамисно размовлять с путеным после трех стаканов, принятых натощак
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Он и без после кофе на 4х сторонних встречах орал на плешивого.
Читай мемуары Оланда.
А это чмо на коленях умоляет.
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Я раньше думал, что Путин хочет заморозить конфликт, типо ему выгодней он в замороженной форме. Он сейчас вполне мог развести вместе с Зеленским войска на 3 км и пойти каждый своей дорогой. так сказать. Но по факту получается, ему пока все вполне терпимо, запаса прочности хватает. Наоборот, ему выгодна горячая фаза, с тем, что бы таки заставить Украину пойти на минские соглашения. А вот Украина начала сдавать, уже видно, что горячая фаза ее добивает, и народ то и избрал Зеленского, что бы заморозить конфликт. Однако сделать это не получится. Глядя со стороны, видно, что Путин все же берет верх. Удачи вам, ребята, мы соседи.
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"заставить Украину пойти на минские соглашения"С дуба упал? Как раз Украина их и выполняет, а )(уйло-нет. Но если для тебя он не )(уйло, а некий "путин", то Белоруссия-это просто область Лаптестана.
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Ето и вся ответка на убийства наших людей? И кто пойдет после етого в вашу армию и защищать ету страну? В ОП повідомили подробиці розмови Зеленського з Путіним: Президент заявив про відсутність необхідності вносити зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 3046 ***** очень льстит что его просят. Значит его методы работают. Завтра ***** даст приказ расстрелять сотню наших людей и его будут уже умолять и даже пойдут на уступки.
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а какая должна быть ответка с украинской стороны?
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Уже давал... под Иловайском и Дебальцево!
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боже какой позор етот зеленый стрючок ещеб трусы снял перед х^^лом
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Обещание стоять на коленях выполнил? Или в ОПе об этом умолчали?
Главное бо "разведения сил и средств от линии разграничения Источник: https://censor.net.ua/n3141689" договорился. Так и до Киева дойлут "разводя"....
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где-то посредине Конституции сойдутся...
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Хтось всерйоз повірив в цю галіму туфту з гадюшника "Узеленского" ?
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Кто бы объяснил этому артисту что война идёт за Киево-Печерскую лавру. И двух победителей в этой войне не будет.
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А сенс говорити з Путлером? Він з президентами України (чи то з Порошенком, чи то з Зеленським) переговорів не веде, тільки пробує вербувати. Скиглити "припиніть вбивати" - це тільки давати сигнал Путлеру, щоб він продовжував у тому ж дусі
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