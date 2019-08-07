 Фракцію "Слуги народу" поділять на 15 груп методом жеребкування, - прессекретарка партії Кравчук

Про це написала в Facebook керівниця пресофісу партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"15 заступників – це не 15 "смотрящих". Ці люди не керуватимуть, а координуватимуть роботу. І групи ми формуємо шляхом жеребкування, а не на "клановій", земляцькій чи іншій подібній основі. Фракція, як і партія, побудована за мережевим принципом, ми маємо можливість збиратися у різних форматах, щоб співпрацювати та спілкуватися для більшої ефективності нашої роботи", - написала Кравчук.

За її словами, групи у фракції формуються, щоб ефективно координувати її роботу і налагодити внутрішню комунікацію.

"Завдяки цьому ми зможемо більш злагоджено та швидко напрацьовувати позицію із загальнополітичних питань, організовувати регіональні поїздки наших депутатів, обраних за списком, забезпечувати роботу членів фракції та, звісно ж, навчання", - розповіла Кравчук.

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Раніше в пресслужбі "Слуги народу" розповіли, що в парламентській фракції будуть 15 заступників голови, на одну з цих посаду пропонується і кандидатура Євгенії Кравчук, а на посаду керівника фракції буде запропонований четвертий номер виборчого списку "Слуги народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія.

Крім того, партія буде пропонувати на посаду голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а на посаду першого віцеспікера - представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука. Також у партії визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.