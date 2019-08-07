EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  625  20
Все про:ВР (5294) фракція (85) Слуга народу (204)

 Фракцію "Слуги народу" поділять на 15 груп методом жеребкування, - прессекретарка партії Кравчук

У парламентській фракції партії "Слуга народу" групи будуть сформовані методом жеребкування.

Про це написала в Facebook керівниця пресофісу партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"15 заступників – це не 15 "смотрящих". Ці люди не керуватимуть, а координуватимуть роботу. І групи ми формуємо шляхом жеребкування, а не на "клановій", земляцькій чи іншій подібній основі. Фракція, як і партія, побудована за мережевим принципом, ми маємо можливість збиратися у різних форматах, щоб співпрацювати та спілкуватися для більшої ефективності нашої роботи", - написала Кравчук.

За її словами, групи у фракції формуються, щоб ефективно координувати її роботу і налагодити внутрішню комунікацію.

"Завдяки цьому ми зможемо більш злагоджено та швидко напрацьовувати позицію із загальнополітичних питань, організовувати регіональні поїздки наших депутатів, обраних за списком, забезпечувати роботу членів фракції та, звісно ж, навчання", - розповіла Кравчук.

Читайте також: У Раді кнопкодавів каратимуть штрафом від 50 до 80 тис. грн, - Разумков

Раніше в пресслужбі "Слуги народу" розповіли, що в парламентській фракції будуть 15 заступників голови, на одну з цих посаду пропонується і кандидатура Євгенії Кравчук, а на посаду керівника фракції буде запропонований четвертий номер виборчого списку "Слуги народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія.

Крім того, партія буде пропонувати на посаду голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а на посаду першого віцеспікера - представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука. Також у партії визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141687
 
 
 Топ коментарі
 
Зедепутаты, вы сами озвучили слово "смотрящие".
 показати весь коментар
 
Тоесть Богдан не смотрящий коломойского, а "координатор" Коломойского?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зедепутаты, вы сами озвучили слово "смотрящие".
 показати весь коментар
 
 
Тоесть Богдан не смотрящий коломойского, а "координатор" Коломойского?
 показати весь коментар
 
 
Это Коломойский координатор всех вместе взятых - "папа"
 показати весь коментар
 
Т.е. эти так называемы е депутаты уже сами себе не принадлежат? Их разделят на группы и будут следить за ними , чтобы не уклонялись?. Чем-то нехорошим это попахивает
 показати весь коментар
 
 
Неверный метод! Правильнее будет распределять по длине "инструмента" - у кого короче - тот ближе к роялю, у кого длиннее, тот, соответственно, подальше... как-то так...
 показати весь коментар
 
 
А че, нормальок... И смотрящему кнут исчо...
🤔
 показати весь коментар
 
 
Понятно. В ПР был один семафор на всех. В СН будет 1 из 15. Шоб так в глаза не борсалось,и вся бригада видела.
 показати весь коментар
 
 
да, предвижу, что понятие "парламентаризм" скоро заиграет новыми красками. надеюсь, им хоть электроды вживлять будут не в гениталии, а в более гуманные чувствительные места.
 показати весь коментар
 
 
Понятно. В ПР был один семафор на всех. В СН будет 1 из 15. Шоб так в глаза не борсалось,и вся бригада видела.
 показати весь коментар
 
 
прям лига шароварных чемпионов с игрой на выбывание
 показати весь коментар
 
Больше на секту похоже. Признаки уже начинают вырисовываться.
Думаю, ни в одном парламенте мира такого чуда нет.
И вообще - это можно сказать противозаконно
 показати весь коментар
 
Зє-овець і зє-баранів розіб'ють по отарах , аби це стало не розбрідалося і кнопкодавило кака нада 😕
 показати весь коментар
 
 
Блдь,они депутаты или стадо? А, да, они же никто.
 показати весь коментар
 
Как рекетиры на рынке. Бригады, бригадиры. Будут страну стричь.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору