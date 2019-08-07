 Зеленський доручив виділити квартири сім'ям чотирьох воїнів, загиблих 6 серпня унаслідок обстрілу під Павлополем, - ОП

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України, повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Під час наради йшлося, зокрема, про обстріл, який, попри оголошене "хлібне перемир’я", стався біля Павлополя 6 серпня. Загинуло четверо українських військових. Глава держави доручив виділити родинам загиблих квартири. На нараді військові доповіли про ситуацію в зоні бойових дій і на кордоні. Також було обговорено подальші кроки", - повідомила пресслужба президента.

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Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.