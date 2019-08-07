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 Політика України
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 Зеленський доручив виділити квартири сім'ям чотирьох воїнів, загиблих 6 серпня унаслідок обстрілу під Павлополем, - ОП

Президент України Володимир Зеленський розпорядився виділити квартири сім'ям чотирьох військовослужбовців, які загинули 6 серпня унаслідок обстрілу з боку найманців РФ поблизу Павлополя (Донецька обл.).

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України, повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Під час наради йшлося, зокрема, про обстріл, який, попри оголошене "хлібне перемир’я", стався біля Павлополя 6 серпня. Загинуло четверо українських військових. Глава держави доручив виділити родинам загиблих квартири. На нараді військові доповіли про ситуацію в зоні бойових дій і на кордоні. Також було обговорено подальші кроки", - повідомила пресслужба президента.

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Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141685
 
   
 Топ коментарі
 
сети появилось письмо отца морпеха ВСУ к президенту Владимиру Зеленскому по поводу гибели четырех украинских воинов под Павлополем 6 августа.
Текст сильного обращения Эдуард Литвиненко ("Don") опубликовал на своей странице в Facebook. Ниже приводим полный текст без изменений.
А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай. Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "POHUI" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..До помсти! "Don", отец морпеха.
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Решил откупиться.
Всем будет квартиры покупать теперь или как?
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В воинской части в городе Калиновка, что в Винницкой области, открыли дом для военнослужащих по контракту. Его построила корпорация Roshen, инвестировав почти 40 миллионов гривен.

Там будут жить военные, обеспечивающие боеготовность 48-го арсенала.
Это двухэтажный дом на 16 квартир, общей площадью 1200 квадратных метров. С начала планирования строительства и до его сдачи прошло 5 месяцев. Несмотря на это - все помещения сдаются "под ключ".
Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе в каждой комнате и прихожей, кухонными гарнитурами со встроенной техникой Gorenje, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка.
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У зе даже такие телодвижения выглядят паскудно.
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Квартиры это хорошо. Хотелось бы что бы През выполнил то, что попросил отец погибшего морпеха. Зайдите на форум Gazeta. ua. "Батько загиблого морпіха звернувся до Зеленского".
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звернення уже скрізь, коментом вище повний текст.
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Погибших с начала последнего перемирия ДЕВЯТЬ. То есть если погибли "группой" то квартиры, а если по"одиночке" то соболезнования и почетный караул. А раненые, так это вообще,бесплатный бинт и зеленка. Что тут не так.
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За яку би справу та Зєлупа не бралася, до чого б не торакалася - все стає огидним, все перетворюється на лайно.
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Это ж оно провозгласило - Только надо перестать стрелять.
Так и сделали. И что из этого вышло? Четверо убиенных.
Теперь же за это както отвечать надо. С перепугу кваритрки выделил.
Только вопрос за чей счет?
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А в Днепре все идет своим чередом!!!
Но если у нас война и 200 км до фронта- может проводить какую то работу , среди гражданского населения!!!
Ребята у нас война? Или , как у нас говорят " Воюют те кому работать не охота?"
Опросите местных , кто готов защищать Днепр! Составте списки!!!
Аналитику!!! Ну делайте что нибудь!!!!
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а общаги военные чего перестали строить, заморозили стройки? Тут армию опять загоняют в совок, а он квартиры раздаёт, они не возместят им родных
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Молодец, Потрошенко бы и не вспомнил, он мог только моряков с бронекатерами в плен оккупантам сдать да разрешить Свинарчуков армию разворовывать.
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эти квартиры за счет твоих налогов, между прочим.
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Порошенко строит дома для военных, а Зюзя "выделил"
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ПЕТЯ деньги камазами воровал а построил аж 1 дом!!
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порошенко як й ахмєтка...грабує по максимуму .а потім щось кине на благодійність...аби вата дякувала...
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А ты брешешь по максимуму как учил Геббельс
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А чому не оголосили траур в державі ?
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Зюзя затихарился, зачем ему такая реклама о перемирии
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Это тупо пиар "на крови".
Как решается вопрос с погибшими военнослужащими в нормальных странах?
Каждый военнослужащий застрахован за счет государства. Если погиб - семья получает страховку, хочет - покупает квартиру, или тратит по своему усмотрению. И никакой условный Трамп не пиарится, раздавая квартиры перед камерами.
А раздавать квартиры - ну, это совок в чистом виде.
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"А раздавать квартиры - ну, это совок в чистом виде."

Так лохторат именно за совок и голосовал.
Хотели "взад в СССР", "взад" и получили".
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Те саме було коли загинули четверо нацгвардійців біля ВР у 2014 чи 2015 р.
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А ТЕ КТО ПОГИБАЛ РАНЕЕ ПО ОДНОМУ ИЛИ ДВОЕ ЗА СУТКИ ИМ НЕ НАДО? ПОПАХИВАЕТ ЯВНЫМ ПОПУЛИЗМОМ
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В годы совдепии семьям погибших в шахте шахтёров давали квартиры в любой точке ссср но только чтобы не в том месте где произошла гибель шахтёров,,одного не пойму для чего семьи погибших заставляли отселиться подальше,наверное чтобы не было второго Новочеркаска?
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а чого він з нас підмосковників відкупних робить. це добре як батьки недоумкуваті то заселяться і будуть раді ... а як розумним на дитячій крові жити
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а у них нет квартир? может у людей спросить, че им надо? может не всем квартира подойдет. и до 40 дней им точно не до подарков.
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1 То что квартиры выделили правильный ход
2 Но более правильный ход всех кто на передке страховать на значимую сумму! ну пусть сума будет соразмерна стоимости квартиры типа 20000-30000 баксов
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Дешевые понты Клоуна.
Что, всем погибшим за время войны воинам выделили квартиры?
А у кого имеются - плачьте в той, что есть?
Это справедливо и порядочно с финансовой точки зрения
Хотя, наверное, 73% дебилов теперь радуются...
П.С.
Как же кагал презирает украинцев, если собирается их купить такими пиар-акциями!!!
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Деньги где взял на эти квартиры ? В наших карманах ! Легко быть добрым за чужой счет ! Хотя за квартиры спасибо! Людей не вернуть но какие то блага своей гибелью принесли в семьи !
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Не дай Бог никому таких благ. Блага за счет жизней своих детей
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Понял, что выходит из его призыва "ПРОСТО НАДО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ" и быстренько с перепугу откупился квартирами.
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А Порох за свои бабки покупал и молчал об этом.
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повторюсь,твій порох як й наш ахмєтка...спочатку грабує на повну катушку...а потім з барського плеча кине шматок...аби такі як ви дякували....
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А чого не бути "добрим дядечком"? Гроші ж не його, а державні або громад. А скоро і арміі не буде з реформами там. Не буде командирів, можна буде не захищати державу, не сидіти в окопах, не виконувати накази, кинути на призволяще часовому свій пост, послати на три букви комбата, якщо той йому не подасть ложку в ідальні або командира взводу, якщо той не почисте сапоги гуталіном. Тепер можна буде відмовитись від усього, що не захочется виконувати. А мами тепер будуть керувати арміями, дивізіями, полками, ну і всим,де буде нє голубятко. Солдат вже не буде, а будуть транзитні мобілізанти. К причина проста: не буде прокурорського військового нагляду. Гаплик уже замаячив.
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сети появилось письмо отца морпеха ВСУ к президенту Владимиру Зеленскому по поводу гибели четырех украинских воинов под Павлополем 6 августа.
Текст сильного обращения Эдуард Литвиненко ("Don") опубликовал на своей странице в Facebook. Ниже приводим полный текст без изменений.
А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай. Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..До помсти! "Don", отец морпеха.
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то, что выделил квартиры - очень правильно. Тут молодец. Но надо перестраивать всю стратегию военной деятельности на Донбассе. Посоветоваться с генералами НАТО, что они подскажут. Или поступить с ОРДЛО так, как сделали израильтяне с сектором ГАЗА. Ну должен же быть выход! Пока ***** окочурится, еще много лет может пройти...
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Это ерунда. Гораздо интереснее, что теперь каждый украинец может получать деньги из Европы. А москали, пускай и дальше сосут путинский ватник.
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Во негодяй. Настоящий патриот в таких случаях кричит ´смерть ворогам´ и поет гимн Украины с грустным лицом.
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