 Зеленський доручив виділити квартири сім'ям чотирьох воїнів, загиблих 6 серпня унаслідок обстрілу під Павлополем, - ОП

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на сході України, повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.
"Під час наради йшлося, зокрема, про обстріл, який, попри оголошене "хлібне перемир’я", стався біля Павлополя 6 серпня. Загинуло четверо українських військових. Глава держави доручив виділити родинам загиблих квартири. На нараді військові доповіли про ситуацію в зоні бойових дій і на кордоні. Також було обговорено подальші кроки", - повідомила пресслужба президента.
Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.
Так и сделали. И что из этого вышло? Четверо убиенных.
Теперь же за это както отвечать надо. С перепугу кваритрки выделил.
Только вопрос за чей счет?
Но если у нас война и 200 км до фронта- может проводить какую то работу , среди гражданского населения!!!
Ребята у нас война? Или , как у нас говорят " Воюют те кому работать не охота?"
Опросите местных , кто готов защищать Днепр! Составте списки!!!
Аналитику!!! Ну делайте что нибудь!!!!
Как решается вопрос с погибшими военнослужащими в нормальных странах?
Каждый военнослужащий застрахован за счет государства. Если погиб - семья получает страховку, хочет - покупает квартиру, или тратит по своему усмотрению. И никакой условный Трамп не пиарится, раздавая квартиры перед камерами.
А раздавать квартиры - ну, это совок в чистом виде.
Так лохторат именно за совок и голосовал.
Хотели "взад в СССР", "взад" и получили".
2 Но более правильный ход всех кто на передке страховать на значимую сумму! ну пусть сума будет соразмерна стоимости квартиры типа 20000-30000 баксов
Что, всем погибшим за время войны воинам выделили квартиры?
А у кого имеются - плачьте в той, что есть?
Это справедливо и порядочно с финансовой точки зрения
Хотя, наверное, 73% дебилов теперь радуются...
П.С.
Как же кагал презирает украинцев, если собирается их купить такими пиар-акциями!!!
Международное рекламное агентство начало раздавать украинцам деньги за данные об их предпочтениях.
Текст сильного обращения Эдуард Литвиненко ("Don") опубликовал на своей странице в Facebook. Ниже приводим полный текст без изменений.
А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай. Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины.
И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчики.
Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять???
Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи....
И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..До помсти! "Don", отец морпеха.