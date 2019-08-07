EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  1148  20
Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1032) отруєння (642) Путін (10346) Скрипаль (458)

 Поліція Великої Британії розслідує участь Путіна в отруєнні Скрипалів, - The Guardian

Скотланд-Ярд поки не знайшов доказів, які дозволили б пред'явити Володимиру Путіну обвинувачення в отруєнні та оголосити його в міжнародний розшук. Розслідування триває.

Поліція Сполученого Королівства розслідує можливу участь президента Російської Федерації Володимира Путіна в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

На думку британських спецслужб, Путін, "ймовірно", схвалив отруєння Скрипаля. Також глава британської контртерористичної поліції Ніл Басу каже, що пред'явлення Путіну звинувачень в організації нападу пов'язано з певними складнощами.

"Ви мусите довести, що він (Путін. - Ред.) був безпосередньо в це залучений", - сказав він.

Читайте також: У сміттєвому баку в Лондоні знайшли тисячі секретних документів з лабораторії, де досліджували отруту "Новачок", - Daily Star

На арешт двох виконавців отруєння - росіян Чепіги і Мишкова, які переховувалися під псевдонімами "Петров" і "Боширов" - видано Європейський ордер. Крім того, вони оголошені в розшук Інтерполом. Але для того, щоб видати такий же ордер на арешт Путіна, потрібні додаткові докази.

"У вас має бути справа, за яку можна висунути обвинувачення в цій країні. У нас немає такої справи (щодо Путіна. - Ред.)", - сказав Басу.

"Ми - офіцери поліції, тому мусимо шукати докази. Було багато спекуляцій про те, хто несе відповідальність (за отруєння Скрипалів. - Ред.), хто віддавав накази, але всі вони ґрунтувалися на тому, що про Росію знають експерти. А нам потрібні докази", - додав він.

Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141684
 
 
 Топ коментарі
 
А почему наши силовики не расследовали и не расследуют участие путина в войне против Украины?
 показати весь коментар
 
Учавствовал ли гитлер в холокосте.....есть конечно идиоты для которых этот вопрос неясен.
 показати весь коментар
 
И все расследование закончится вылизыванием путинской задницы, что Запад делает регулярно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А почему наши силовики не расследовали и не расследуют участие путина в войне против Украины?
 показати весь коментар
 
 
_Что вы? Тише, тише. Как можно? У нас до сих пор официально не признан даже сам факт войны с расией. Какое расследование против путлера?
 показати весь коментар
 
англики пока не нароют не остановятся. скотланд ярд это сила.
 показати весь коментар
 
 
***** вааще может безболезненно отдать скотландярду одного из своих путеных. подумаеш, одним больше одним меньше. бабы есчо таких же нарожают ))))
 показати весь коментар
 
- Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают. (с)
 показати весь коментар
 
Серый Волк невинен, как дитя.
Серый Волк напрасно оклеветан кем-то. (с)
 показати весь коментар
 
С какой целью? Ну установят и шо? Скоты ж импотенты, ничего они с сильным государством не сделают, поскольку сами продажны и трусливы, как зайцы.
 показати весь коментар
 
Учавствовал ли гитлер в холокосте.....есть конечно идиоты для которых этот вопрос неясен.
 показати весь коментар
 
 
И все расследование закончится вылизыванием путинской задницы, что Запад делает регулярно.
 показати весь коментар
 
 
Больше того: именно они финансируют войны путлера. Европа - главный спонсор Третьей Всемирной.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
некому скрипаля перескрипалить Поліція Великої Британії розслідує участь Путіна в отруєнні Скрипалів, - The Guardian - Цензор.НЕТ 9628
 показати весь коментар
 
Абрамович только в Челси вложил 4 миллиарда долларов, в частности построил новый стадион для клуба, в инфраструктуру. Это годовой бюджет Грузии. Представляете скольким британцам обеспечил безбедную жизнь один российский вор(на деньги выкачанные из Сибири). А сколько этих воров в этом Лондоне со всего мира?
Нельзя чтобы беглецов убивали, от этого зависит благосостояние британской экономики.
 показати весь коментар
 
Нельзя применять боевое отравляющее вещество.
 показати весь коментар
 
Хм. А ведь, Борис Джонсон, занял пост премьера Великобритании 24 июля 2019 года. Простое совпадение - не думаю .
 показати весь коментар
 
прямых доказательств и не будет. не та то страна. но все же знают, что в кацапстане даже пукают по разрешению
 показати весь коментар
 
Походу это тот случай, когда даже если "вилочки и не найдутся" человечек станет очень токсичным.
 показати весь коментар
 
Это ерунда. Гораздо интереснее, что теперь каждый украинец может получать деньги из Европы. А москали, пускай и дальше сосут путинский ватник.
 показати весь коментар
 
_Расследует? А, ну-ну... По Литвину тоже расследовали. И позатягивали языки в ж. И по боингу расследовали. И по Качиньскому. И много ещё по чему. На высшем политическом уровне находятся беспринципные приспособленцы и конформисты, толерантные к людоедам с мешками бабла. Потому все те расследования - как мёртвому припарки.
 показати весь коментар
 
Это ерунда. Гораздо интереснее, что теперь каждый украинец может получать деньги из Европы. А москали, пускай и дальше сосут путинский ватник.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору